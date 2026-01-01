Registrati

Sicurezza Web per chi lavora da remoto con Cloudflare

Una semplice protezione contro il malware applicata con una velocità e una coerenza eccezionali, in tutto il mondo

Proteggi gli utenti che lavorano ovunque da malware, ransomware e altre minacce online, salvaguardando i dati, il patrimonio finanziario e la reputazione della tua organizzazione.

Rafforza la tua difesa dalle minacce iniziando con il filtro DNS e stratificando progressivamente i controlli e la visibilità del Secure Web Gateway (SWG) ovunque si trovino i tuoi utenti, senza interferire con la loro produttività.

Cloudflare fa la differenza
Mitiga i rischi legati a Internet

Blocca le infezioni da malware, le fughe di dati, il phishing e molto altro. Resta al passo con l'evoluzione delle minacce grazie a un'intelligence delle minacce dinamica e integrata.

icon scale aqua
Promuovi la crescita e la produttività

Scala le protezioni per la tua forza lavoro remota e ibrida. Migliora l'esperienza utente con un filtraggio veloce e invisibile e garantisci il 100% di uptime.

Ottimizzazioni automatiche della piattaforma
Semplifica le operazioni di sicurezza

Riduci le attività manuali automatizzando i flussi di lavoro dei criteri. Riduci il tempo medio di rilevamento (MTTD) e di risposta (MTTR). Adotta una configurazione della quale ti dovrai occupare solo una volta.

Icona Protezione con scudo di sicurezza
Consolida per ridurre i costi

Sostituisci gli strumenti legacy con la sicurezza cloud native. Riduci il numero di fornitori e contratti per abbattere i CapEx e il costo totale di proprietà (TCO).

Come funziona

Filtra e ispeziona le attività Web

Single Vendor SASE launch / promotion

Riacquista visibilità e applica protezioni omogenee alla tua forza lavoro remota: modernizza la sicurezza di Internet con le funzionalità della piattaforma Security Service Edge (SSE) di Cloudflare.

  • Filtro DNS: blocca i contenuti dannosi e inappropriati per ridurre i rischi e applicare i criteri di utilizzo accettabile.
  • SWG: dirotta e ispeziona tutto il traffico Internet L4-L7 in un unico passaggio con filtri DNS/IP/porte/protocolli e controlli dei contenuti HTTPS/SSH.
  • Browser Isolation remoto (RBI, Remote Browser Isolation) integrato in modo nativo: isola i dispositivi locali dal malware eseguendo tutto il codice del browser sulla rete globale a bassa latenza di Cloudflare.
  • Prevenzione della perdita di dati (DLP, Data Loss Prevention) integrata in modo nativo: rileva e blocca i dati sensibili nel traffico HTTP(S) e nei file.
Guarda l'architettura di riferimento SASE
Single Vendor SASE launch / promotion
Bouvet utilizza Cloudflare per proteggere l'accesso a Internet e al cloud

Bouvet, azienda scandinava di consulenza informatica e comunicazione digitale, cercava un approccio più semplice e consolidato per proteggere la sua forza lavoro ibrida.

Oggi l'azienda utilizza Cloudflare per proteggere gli utenti che lavorano da remoto e in ufficio dalle minacce online con servizi quali filtro DNS, ispezione SWG, RBI e altro ancora.

Nel percorso di implementazione, Bouvet ha potuto sostituire gli strumenti tradizionali e applicare criteri di sicurezza Internet omogenei a 2.300 dipendenti e 17 sedi in Norvegia e Svezia con un unico fornitore.


"Ci basiamo su Cloudflare per ridurre la nostra superficie d'attacco proteggendo le nostre porte, filtrando le minacce e ripulendo il traffico."

- Security Operations Lead, Bouvet

Vuoi semplificare il modo in cui proteggi i tuoi lavoratori remoti sul Web?

Contattaci
Perché Cloudflare?

Sicurezza Web semplice e rapida, supportata da un'intelligence delle minacce su larga scala

Migra a Cloudflare iniziando con il filtro DNS per ottenere un rapido time to value, quindi costruisci il tuo approccio alla sicurezza Web su queste basi.

Gestione semplice e flessibile

Diverse opzioni di distribuzione con e senza un client del dispositivo. Un unico gestore di criteri per DNS, HTTP, DLP e isolamento.

Performance acceleration rocket orange
Applicazione omogenea

Offri esperienze utente migliori con una rete globale che si trova quasi a 50 ms dal95% degli utenti di Internet.

GPU icon
Intelligence delle minacce su larga scala

Modelli di ricerca delle minacce basati sull'IA e informati dalla visibilità di Cloudflare su circa 61 migliaia di miliardi di query al giorno.

Shield with arrow icon
Una sola piattaforma, una sola rete

Consolida le funzionalità SSE/Zero Trust sulla piattaforma unificata e sul piano di controllo di Cloudflare.

Domande frequenti sul lavoro da remoto

