Proteggi gli utenti che lavorano ovunque da malware, ransomware e altre minacce online, salvaguardando i dati, il patrimonio finanziario e la reputazione della tua organizzazione.
Rafforza la tua difesa dalle minacce iniziando con il filtro DNS e stratificando progressivamente i controlli e la visibilità del Secure Web Gateway (SWG) ovunque si trovino i tuoi utenti, senza interferire con la loro produttività.
Blocca le infezioni da malware, le fughe di dati, il phishing e molto altro. Resta al passo con l'evoluzione delle minacce grazie a un'intelligence delle minacce dinamica e integrata.
Scala le protezioni per la tua forza lavoro remota e ibrida. Migliora l'esperienza utente con un filtraggio veloce e invisibile e garantisci il 100% di uptime.
Riduci le attività manuali automatizzando i flussi di lavoro dei criteri. Riduci il tempo medio di rilevamento (MTTD) e di risposta (MTTR). Adotta una configurazione della quale ti dovrai occupare solo una volta.
Sostituisci gli strumenti legacy con la sicurezza cloud native. Riduci il numero di fornitori e contratti per abbattere i CapEx e il costo totale di proprietà (TCO).
Riacquista visibilità e applica protezioni omogenee alla tua forza lavoro remota: modernizza la sicurezza di Internet con le funzionalità della piattaforma Security Service Edge (SSE) di Cloudflare.
Bouvet, azienda scandinava di consulenza informatica e comunicazione digitale, cercava un approccio più semplice e consolidato per proteggere la sua forza lavoro ibrida.
Oggi l'azienda utilizza Cloudflare per proteggere gli utenti che lavorano da remoto e in ufficio dalle minacce online con servizi quali filtro DNS, ispezione SWG, RBI e altro ancora.
Nel percorso di implementazione, Bouvet ha potuto sostituire gli strumenti tradizionali e applicare criteri di sicurezza Internet omogenei a 2.300 dipendenti e 17 sedi in Norvegia e Svezia con un unico fornitore.
Migra a Cloudflare iniziando con il filtro DNS per ottenere un rapido time to value, quindi costruisci il tuo approccio alla sicurezza Web su queste basi.
Diverse opzioni di distribuzione con e senza un client del dispositivo. Un unico gestore di criteri per DNS, HTTP, DLP e isolamento.
Offri esperienze utente migliori con una rete globale che si trova quasi a 50 ms dal95% degli utenti di Internet.
Modelli di ricerca delle minacce basati sull'IA e informati dalla visibilità di Cloudflare su circa 61 migliaia di miliardi di query al giorno.
Consolida le funzionalità SSE/Zero Trust sulla piattaforma unificata e sul piano di controllo di Cloudflare.