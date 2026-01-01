組織のデータ、財務、評判を保護しながら、マルウェア、ランサムウェア、およびその他のオンライン脅威から「場所を選ばない働き方、どこでも勤務」するユーザーを保護します。
DNSフィルタリングから始めて、ユーザーがどこにいても生産性を損なうことなく、安全なWebゲートウェイ（SWG）の完全な制御と可視性を段階的に積み重ねることで、脅威防御を強化します。
マルウェア感染、データ漏洩、フィッシングなどを阻止します。進化する脅威に対し、動的かつ内蔵型の脅威インテリジェンスで先手を打ちます。
リモートワーカーとハイブリッドワーカー全体の保護を拡大します。高速でプライバシーを侵�害しないフィルタリングでユーザーエクスペリエンスを向上し、稼働率100%を実現します。
ポリシーワークフローの自動化により、手作業を減らします。平均検出時間（MTTD）と平均応答時間（MTTR）を短縮します。「設定後は何も考える必要がない」設定を採用します。
CloudflareのSecurity Service Edge（SSE）プラットフォームの機能を使用して、インターネットセキュリティを近代化し、可視性を回復してリモートワーカー全体にわたる一貫した保護を実施します。
スカンジナビアのIT・デジタルコミュニケーションコンサルティング会社であるBouvetは、ハイブリッドワークフォースを保護するために、よりシンプルで統合されたアプローチを求めていました。
今日、BouvetはCloudflareを使用して、DNSフィルタリング、SWG検査、リモートブラウザ分離などのサービスによってオンラインの脅威からリモートユーザーやオフィスユーザーを保護しています。
このプロセスで、Bouvetはレガシーツールを置き換え、ノルウェーとスウェーデンの2,300人の従業員と17のオフィスにおいて、一貫したインターネットセキュリティポリシーを単一ベンダーで適用することができました。
Cloudflareへの移行をDNSフィルタリングから始めることで、価値実現までの時間を短縮することができ、その基盤に基づいてWebセキュリティへのアプローチを構築します。
デバイスクライアントの有無にかかわらず、複数のデプロイメントオプションがあります。DNS、HTTP、DLP、および分離ポリシーを単一のポリシーマネージャーが管理します。
インターネットユーザーのおよそ95%から約50ミリ秒以内にあるグローバルネットワークで、優れたリモートユーザーエクスペリエンスを実現します。
AI支援の脅威ハンティングモデルは、1日あたりおよそ61兆件のクエリに対するCloudflareの可視性に基づいています。