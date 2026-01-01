サインアップ

Cloudflareの違い
インターネットリスクの軽減

マルウェア感染、データ漏洩、フィッシングなどを阻止します。進化する脅威に対し、動的かつ内蔵型の脅威インテリジェンスで先手を打ちます。

成長と生産性を向上

リモートワーカーとハイブリッドワーカー全体の保護を拡大します。高速でプライバシーを侵害しないフィルタリングでユーザーエクスペリエンスを向上し、稼働率100%を実現します。

セキュリティ運用を簡素化

ポリシーワークフローの自動化により、手作業を減らします。平均検出時間（MTTD）と平均応答時間（MTTR）を短縮します。「設定後は何も考える必要がない」設定を採用します。

統合してコストを削減

レガシーツールをクラウドネイティブなセキュリティに置き換え。ベンダー数と契約数を減らし、設備投資と総所有コスト（TCO）を削減。

仕組み

Webアクティビティのフィルタリングおよび検査

CloudflareのSecurity Service Edge（SSE）プラットフォームの機能を使用して、インターネットセキュリティを近代化し、可視性を回復してリモートワーカー全体にわたる一貫した保護を実施します。

  • DNSフィルタリング： 有害かつ不適切なコンテンツをブロックしてリスクを軽減し、承認できる使用ポリシーを実施します。
  • SWG： DNS / IP / ポート / プロトコルフィルタおよびHTTPS / SSH コンテンツコントロールを使用して、すべてのL4–L7インターネットトラフィックをシングルパスでプロキシして検査します。
  • ネイティブに統合されたリモートブラウザ分離（RBI）: すべてのブラウザコードをCloudflareの低遅延のグローバルネットワーク上で実行することにより、ローカルデバイスをマルウェアから分離します。
  • ネイティブに統合されたデータ損失防止（DLP）： HTTP(S) トラフィックおよびファイル内の機密データを検出してブロックします。
SASEリファレンスアーキテクチャを参照
BouvetはCloudflareを使用してインターネットとクラウドアクセスを保護

スカンジナビアのIT・デジタルコミュニケーションコンサルティング会社であるBouvetは、ハイブリッドワークフォースを保護するために、よりシンプルで統合されたアプローチを求めていました。

今日、BouvetはCloudflareを使用して、DNSフィルタリング、SWG検査、リモートブラウザ分離などのサービスによってオンラインの脅威からリモートユーザーやオフィスユーザーを保護しています。

このプロセスで、Bouvetはレガシーツールを置き換え、ノルウェーとスウェーデンの2,300人の従業員と17のオフィスにおいて、一貫したインターネットセキュリティポリシーを単一ベンダーで適用することができました。


「私たちはCloudflareを利用して、ポートの保護、脅威のフィルタリング、トラフィックのクリーンアップを行い、攻撃対象領域を小さくしています」

— Bouvet、セキュリティオペレーションリード

Cloudflareとの出会い

大規模な脅威インテリジェンスを活用した、シンプルかつ高速なWebセキュリティ

Cloudflareへの移行をDNSフィルタリングから始めることで、価値実現までの時間を短縮することができ、その基盤に基づいてWebセキュリティへのアプローチを構築します。

シンプルで柔軟性の高い管理

デバイスクライアントの有無にかかわらず、複数のデプロイメントオプションがあります。DNS、HTTP、DLP、および分離ポリシーを単一のポリシーマネージャーが管理します。

Performance acceleration rocket orange
一貫した適用性

インターネットユーザーのおよそ95%から約50ミリ秒以内にあるグローバルネットワークで、優れたリモートユーザーエクスペリエンスを実現します。

GPU icon
大規模な脅威インテリジェンス

AI支援の脅威ハンティングモデルは、1日あたりおよそ61兆件のクエリに対するCloudflareの可視性に基づいています。

Shield with arrow icon
1つのプラットフォーム、1つのネットワーク

SSE／ゼロトラスト機能を、Cloudflareの統合型プラットフォームとコントロールプレーンに統合。

