スカンジナビアのIT・デジタルコミュニケーションコンサルティング会社であるBouvetは、ハイブリッドワークフォースを保護するために、よりシンプルで統合されたアプローチを求めていました。

今日、BouvetはCloudflareを使用して、DNSフィルタリング、SWG検査、リモートブラウザ分離などのサービスによってオンラインの脅威からリモートユーザーやオフィスユーザーを保護しています。

このプロセスで、Bouvetはレガシーツールを置き換え、ノルウェーとスウェーデンの2,300人の従業員と17のオフィスにおいて、一貫したインターネットセキュリティポリシーを単一ベンダーで適用することができました。



