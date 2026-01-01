註冊

使用 Cloudflare 為遠距工作者提供 Web 安全性

在全球各地以非凡的速度和一致性實施簡單的惡意程式碼防護

保護「隨處辦公」使用者免遭惡意程式碼、勒索軟體和其他線上威脅，同時為組織的資料、資金和聲譽提供安全保障。

無論使用者身處何地，都可從 DNS 篩選開始，逐步疊加完整的安全 Web 閘道 (SWG) 控制和可見度，從而增強威脅防禦——所有這些都不會對生產力造成任何影響。

Cloudflare 的不同之處
緩解網際網路風險

阻止惡意程式碼感染、資料外洩、網路釣魚等。利用動態、內建的威脅情報，保持領先於不斷變化的威脅。

支援增長和生產力

在遠端和混合員工中擴展保護。透過快速、無干擾的篩選提高使用者體驗，並提供 100% 正常運作時間。

簡化安全營運

透過實現自動化原則工作流程，減少手動工作。減少平均偵測時間 (MTTD) 和平均回應時間 (MTTR)。採用「設定一次即高枕無憂」設定。

整合以降低成本

雲端原生安全性取代傳統工具。減少廠商及承包商數量，以降低資本支出和總體擁有成本 (TCO)。

運作方式

篩選和檢查 Web 活動

重新獲得可見度，並對遠端員工強制執行一致的保護——利用 Cloudflare 安全服務邊緣 (SSE) 平台中的功能實現網際網路安全現代化。

  • DNS 篩選： 封鎖有害且不當的內容，以緩解風險並實施可接受使用政策。
  • SWG： 透過 DNS/IP/連接埠/通訊協定篩選器和 HTTPS/SSH 內容控制，在單程中代理並檢查第 4-7 層的所有網際網路流量。
  • 原生整合的遠端瀏覽器隔離 (RBI)： 透過在 Cloudflare 的低延遲全球網路上執行所有瀏覽器程式碼，使本機裝置免受惡意程式碼的影響。
  • 原生整合的資料外洩防護 (DLP)： 偵測並封鎖 HTTP(S) 流量和檔案中的敏感性資料。
請參見 SASE 參考架構
Bouvet 使用 Cloudflare 確保網際網路和雲端存取安全

Bouvet 是斯堪地那維亞的一間 IT 和數位通訊諮詢公司，尋求透過一種更簡單、更統一的方法來保護他們的混合員工。

如今，公司使用 Cloudflare 的 DNS 篩選、SWG 檢查、RBI 等服務，來保護遠端和辦公室使用者免遭線上威脅。

在此過程中，Bouvet 已經能夠取代傳統工具，並使用單一廠商在挪威和瑞典的 2300 名員工和 17 間辦公室中強制執行一致的網際網路安全性原則。


「我們依靠 Cloudflare 來保護連接埠、篩選威脅並清理流量，從而縮小了攻擊面。」

——Bouvet 安全營運主管

準備好簡化保護 Web 上遠距工作者的方式了嗎？

聯絡我們
選擇 Cloudflare 的原因

由大規模威脅情報提供支援的簡單、快速的 Web 安全性

從 DNS 篩選開始遷移至 Cloudflare，以快速實現價值，然後在此基礎上構建您的 Web 安全性方法。

簡單、靈活的管理

使用和不使用裝置用戶端的多種部署選項。使用單一原則管理器來管理 DNS、HTTP、DLP 和隔離原則。

一致的強制執行

透過可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者的全球網路，提供卓越的遠端使用者體驗。

大規模威脅情報

AI 支援的威脅搜尋模型，由 Cloudflare 透過每天分析大約 61 萬億次查詢來提供資訊。

一個平台，一個網路

在 Cloudflare 的統一平台和控制平面上整合 SSE/Zero Trust 功能。

