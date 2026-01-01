阻止惡意程式碼感染、資料外洩、網路釣魚等。利用動態、內建的威脅情報，保持領先於不斷變化的威脅。
在遠端和混合員工中擴展保護。透過快速、無干擾的篩選提高使用者體驗，並提供 100% 正常運作時間。
透過實現自動化原則工作流程，減少手動工作。減少平均偵測時間 (MTTD) 和平均回應時間 (MTTR)。採用「設定一次即高枕無憂」設定。
重新獲得可見度，並對遠端員工強制執行一致的保護——利用 Cloudflare 安全服務邊緣 (SSE) 平台中的功能實現網際網路安全現代化。
Bouvet 是斯堪地那維亞的一間 IT 和數位通訊諮詢公司，尋求透過一種更簡單、更統一的方法來保護他們的混合員工。
如今，公司使用 Cloudflare 的 DNS 篩選�、SWG 檢查、RBI 等服務，來保護遠端和辦公室使用者免遭線上威脅。
在此過程中，Bouvet 已經能夠取代傳統工具，並使用單一廠商在挪威和瑞典的 2300 名員工和 17 間辦公室中強制執行一致的網際網路安全性原則。
從 DNS 篩選開始遷移至 Cloudflare，以快速實現價值，然後在此基礎上構建您的 Web 安全性方法。
使用和不使用裝置用戶端的多種部署選項。使用單一原則管理器來管理 DNS、HTTP、DLP 和隔離原則。
透過可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者的全球網路，提供卓越的遠端使用者體驗。
AI 支援的威脅搜尋模型，由 Cloudflare 透過每天分析大約 61 萬億次查詢來提供資訊。