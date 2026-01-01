Bouvet 是斯堪地那維亞的一間 IT 和數位通訊諮詢公司，尋求透過一種更簡單、更統一的方法來保護他們的混合員工。

如今，公司使用 Cloudflare 的 DNS 篩選�、SWG 檢查、RBI 等服務，來保護遠端和辦公室使用者免遭線上威脅。

在此過程中，Bouvet 已經能夠取代傳統工具，並使用單一廠商在挪威和瑞典的 2300 名員工和 17 間辦公室中強制執行一致的網際網路安全性原則。



