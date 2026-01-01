阻止恶意软件感染、数据泄露、网络钓鱼等各种威胁。通过动态、内置的威胁情报，领先于不断演变的威胁。
扩展保护以覆盖全部远程和混合办公人员。利用快速、无干扰的过滤提升用户体验，并实现 100% 正常运行时间。
通过自动化策略工作流程来减少手动工作量。减少平均检测时间(MTTD)和平均响应时间(MTTR)。采用一种“设后即忘”的配置方式。
利用 Cloudflare 安全服务边缘(SSE)平台的能力重获可见性并对远程员工实施一致的保护，现代化互联网安全。
北欧 IT 和数字通信咨询公司 Bouvet，要寻找一种更简单、更统一的方法来保护其混合办公团队。
如今，该公司使用 Cloudflare 的 DNS 过滤、SWG 检查、RBI 等服务来保护远程和办公室用户免受在线威胁。
在这个过程中，Bouvet 成功地用单一供应商替换了遗留工具，并为分布在挪威和瑞典的 2300 名员工及 17 个办公室实施了统一的网络��安全策略。
迁移到 Cloudflare，从 DNS 过滤开始以快速实现价值，然后在此基础上构建您的 Web 安全策略。
多种部署选项——有/无客户端。一个策略管理器涵盖 DNS、HTTP、DLP 和隔离策略。
我们的全球网络与 95% 互联网用户距离大约 50 ms，能够提供卓越的远程用户体验。
基于 AI 的威胁检测模型，利用 Cloudflare 每天处理大约 61 万亿次查询过程中获得的情报。