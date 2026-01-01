北欧 IT 和数字通信咨询公司 Bouvet，要寻找一种更简单、更统一的方法来保护其混合办公团队。

如今，该公司使用 Cloudflare 的 DNS 过滤、SWG 检查、RBI 等服务来保护远程和办公室用户免受在线威胁。

在这个过程中，Bouvet 成功地用单一供应商替换了遗留工具，并为分布在挪威和瑞典的 2300 名员工及 17 个办公室实施了统一的网络��安全策略。



