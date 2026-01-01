注册
SASE 与工作空间安全服务

通过统一的云原生安全与连接服务平台提供简单、安全的访问
Cloudflare Zero Trust

Cloudflare 产品可帮助您保护内部访问和 Web 浏览，防范网络钓鱼威胁，管控员工 AI 工具使用，简化企业网络等等。

Cloudflare 的 SASE 平台能力
Cloudflare access round icon
零信任网络访问（ZTNA）

为内部应用、基础设施和 AI 智能体提供精细化的最小权限访问控制。

Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
安全 Web 网关 (SWG)

保护并检查企业互联网流量，帮助防止网络钓鱼、勒索软件和其他互联网风险。

Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
远程浏览器隔离 (RBI)

通过在远离端点的地方运行代码，提供互联网威胁和数据保护，而不降低性能。

Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
云访问安全代理（CASB）

扫描 SaaS 应用和云环境的安全风险，然后根据安全态势调查结果采取措施。

Email Security - outline icon
电子邮件安全

先发制人地保护用户，防范网络钓鱼、商业电子邮件入侵（BEC）和电子邮件供应链攻击。

Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
数据丢失防护 (DLP)

检查 Web、SaaS、电子邮件和云流量，识别 PII 和 IP 等敏感数据，并执行安全策略以防止数据泄露。

Magic WAN - outline icon
Magic WAN

使用更简单的网络架构连接您的分支机构、零售站点、云 VPC 和数据中心。

Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

在您的整个 WAN 上执行一致的网络安全策略，无需回传流量或造成阻塞点。

Documentation logs - outline icon
Log Explorer

为 SASE 和应用服务的 Cloudflare 日志统一可观测性与取证分析。

选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球连通云简化 SASE 和工作空间安全

Cloudflare 全球网络地图

我们的可组合平台和网络让保护任何连接更加容易，因此无论使用何种设备、身在何处，用户都能安全高效地使用互联网、应用和基础设施。

Ease of use orange
简化实施

通过统一管理、灵活的接入方式以及基于 API 和 Terraform 的直观自动化，快速添加新应用和用户。

Performance acceleration rocket orange
最终用户体验

借助设计为在所有 Cloudflare 数据中心运行的安全服务，在任何位置实现一致、低延迟的性能。

Cloud multi orange
敏捷架构

通过一个控制平面和可按任意顺序部署的组合式云原生服务，更高效地增强您的 SASE 实施。

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
融合保护

整合面向公共和专用流量的现有单点解决方案，加速您的安全和网络现代化进程。

Cloudflare Zero Trust 服务帮助 Applied Systems
保护员工队伍

Applied Systems 拥有复杂的安全堆栈，导致错综复杂的网络路径。他们将自己的 Zero Trust 服务整合到 Cloudflare 的云原生平台上。

现在，他们不断节省了带宽和硬件成本，还在整个公司网络执行默认拒绝访问策略。

“我们收到了关于 Cloudflare Zero Trust 的良好反馈 —— 它更容易部署，更适用于我们的员工……在相同的可用时间内，我们大幅提高了组织的安全性。”

