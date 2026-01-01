Cloudflare 产品可帮助您保护内部访问和 Web 浏览，防范网络钓鱼威胁，管控员工 AI 工具使用，简化企业网络等等。
为内部应用、基础设施和 AI 智能体提供精细化的最小权限访问控制。
保护并检查企业互联网流量，帮助防止网络钓鱼、勒索软件和其他互联网风险。
通过在远离端点的地方运行代码，提供互联网威胁和数据保护，而不降低性能。
扫描 SaaS 应用和云环境的安全风险，然后根据安全态势调查结果采取措施。
先发制人地保护用户，防范网络钓鱼、商业电子邮件入侵（BEC）和电子邮件供应链攻击。
检查 Web、SaaS、电子邮件和云流量，识别 PII 和 IP 等敏感数据，并执行安全策略以防止数据泄露。
使用更简单的网络架构连接您的分支机构、零售站点、云 VPC 和数据中心。
在您的整个 WAN 上执行一致的网络安全策略，无需回传流量或造成阻塞点。
为 SASE 和应用服务的 Cloudflare 日志统一可观测性与取证分析。
我们的可组合平台和网络让保护任何连接更加容易，因此无论使用何种设备、身在何处，用户都能安全高效地使用互联网、应用和基础设施。
通过统一管理、灵活的接入方式以及基于 API 和 Terraform 的直观自动化，快速添加新应用和用户。
借助设计为在所有 Cloudflare 数据中心运行的安全服务，在任何位置实现一致、低延迟的性能。
通过一个控制平面和可按任意顺序部署的组合式云原生服务，更高效地增强您的 SASE 实施。