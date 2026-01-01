Les produits Cloudflare peuvent vous aider à sécuriser vos accès internes et votre activité de navigation, à vous protéger contre les menaces de phishing, à régir l'utilisation des outils IA par vos collaborateurs et à simplifier votre réseau d'entreprise, parmi bien d'autres usages.
Assurez un accès granulaire et basé sur le principe du moindre privilège à vos applications internes, à votre 'infrastructure et à vos agents soutenus par IA.
Sécurisez et inspectez le trafic Internet de l'entreprise afin d'arrêter le phishing, les rançongiciels et les autres risques liés à Internet.
Déployez une protection contre les menaces et protégez vos données sur Internet en exécutant le code à l'écart des points de terminaison, sans sacrifier les performances.
Analysez vos applications SaaS et vos environnements cloud à la recherche de risques envers la sécurité, puis prenez des mesures en fonction des découvertes à l'égard du niveau de sécurité.
Protégez vos utilisateurs de manière préventive contre le phishing, la compromission du courrier électronique professionnel (BEC, Business Email Compromise) et les attaques par e-mail sur la chaîne d'approvisionnement (supply chain).
Inspectez le trafic web, SaaS, e-mail et cloud à la recherche de données sensibles, comme les informations d'identification personnelle (PII) et les adresses IP, puis appliquez vos politiques de sécurité afin d'empêcher les fuites de données.
Connectez vos filiales, vos points de vente, vos VPC (clouds privés virtuels) et vos datacenters grâce à une architecture réseau simplifiée.
Appliquez des politiques de sécurité réseau cohérentes sur l'ensemble de votre WAN, sans rediriger le trafic ni créer de goulets d'étranglement.
Unifiez les fonctions d'observabilité et d'analyse post-incident pour les journaux Cloudflare sur l'ensemble de votre plateforme SASE et de vos services pour applications.
Notre plateforme composable et notre réseau facilitent la sécurisation de toutes les connexions afin que tous vos utilisateurs et appareils restent sécurisés et productifs lorsqu'ils utilisent Internet, vos applications et votre infrastructure.
Ajoutez rapidement de nouvelles applications et de nouveaux utilisateurs à votre plateforme grâce à une gestion unifiée et à des accès directs (on-ramps) flexibles, tout en bénéficiant d'une automatisation intuitive par API et Terraform.
Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.
Renforcez votre implémentation SASE de manière plus efficace grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.
Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.
La pile de sécurité complexe d'Applied Systems débouchait sur une véritable jungle de chemins réseau. L'entreprise a consolidé ses services Zero Trust sur la plateforme cloud-native de Cloudflare.
Aujourd'hui, elle économise de l'argent sur la bande passante et les équipements physiques, tout en appliquant des politiques de refus d'accès par défaut sur l'ensemble de son réseau d'entreprise.