SASE et services de sécurité de l'espace de travail

Un accès simple et sécurisé proposé depuis une plateforme unifiée et cloud-native de services de sécurité et de services de connectivité
Cloudflare Zero Trust

Les produits Cloudflare peuvent vous aider à sécuriser vos accès internes et votre activité de navigation, à vous protéger contre les menaces de phishing, à régir l'utilisation des outils IA par vos collaborateurs et à simplifier votre réseau d'entreprise, parmi bien d'autres usages.

FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME SASE DE CLOUDFLARE
Cloudflare access round icon
Accès réseau Zero Trust

Assurez un accès granulaire et basé sur le principe du moindre privilège à vos applications internes, à votre 'infrastructure et à vos agents soutenus par IA.

En savoir plus
Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
Passerelle web sécurisée (SWG)

Sécurisez et inspectez le trafic Internet de l'entreprise afin d'arrêter le phishing, les rançongiciels et les autres risques liés à Internet.

En savoir plus
Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
Isolation de navigateur à distance

Déployez une protection contre les menaces et protégez vos données sur Internet en exécutant le code à l'écart des points de terminaison, sans sacrifier les performances.

En savoir plus
Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
CASB (Cloud Access Security Broker)

Analysez vos applications SaaS et vos environnements cloud à la recherche de risques envers la sécurité, puis prenez des mesures en fonction des découvertes à l'égard du niveau de sécurité.

En savoir plus
Email Security - outline icon
Sécurité des e-mails

Protégez vos utilisateurs de manière préventive contre le phishing, la compromission du courrier électronique professionnel (BEC, Business Email Compromise) et les attaques par e-mail sur la chaîne d'approvisionnement (supply chain).

En savoir plus
Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
Protection contre la perte de données (DLP)

Inspectez le trafic web, SaaS, e-mail et cloud à la recherche de données sensibles, comme les informations d'identification personnelle (PII) et les adresses IP, puis appliquez vos politiques de sécurité afin d'empêcher les fuites de données.

En savoir plus
Magic WAN - outline icon
Magic WAN

Connectez vos filiales, vos points de vente, vos VPC (clouds privés virtuels) et vos datacenters grâce à une architecture réseau simplifiée.

En savoir plus
Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

Appliquez des politiques de sécurité réseau cohérentes sur l'ensemble de votre WAN, sans rediriger le trafic ni créer de goulets d'étranglement.

En savoir plus
Documentation logs - outline icon
Log Explorer

Unifiez les fonctions d'observabilité et d'analyse post-incident pour les journaux Cloudflare sur l'ensemble de votre plateforme SASE et de vos services pour applications.

En savoir plus
Pourquoi Cloudflare ?

Le cloud de connectivité Cloudflare simplifie la sécurité du SASE et de l'espace de travail

Carte du réseau mondial Cloudflare

Notre plateforme composable et notre réseau facilitent la sécurisation de toutes les connexions afin que tous vos utilisateurs et appareils restent sécurisés et productifs lorsqu'ils utilisent Internet, vos applications et votre infrastructure.

Ease of use orange
Une implémentation simplifiée

Ajoutez rapidement de nouvelles applications et de nouveaux utilisateurs à votre plateforme grâce à une gestion unifiée et à des accès directs (on-ramps) flexibles, tout en bénéficiant d'une automatisation intuitive par API et Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Expérience de l'utilisateur final

Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.

Cloud multi orange
Une architecture agile

Renforcez votre implémentation SASE de manière plus efficace grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Une protection convergente

Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.

Les services Zero Trust de Cloudflare aident Applied Systems à sécuriser ses collaborateurs

La pile de sécurité complexe d'Applied Systems débouchait sur une véritable jungle de chemins réseau. L'entreprise a consolidé ses services Zero Trust sur la plateforme cloud-native de Cloudflare.

Aujourd'hui, elle économise de l'argent sur la bande passante et les équipements physiques, tout en appliquant des politiques de refus d'accès par défaut sur l'ensemble de son réseau d'entreprise.

« Nous avons recueilli d'excellents commentaires sur la solution Zero Trust de Cloudflare. Elle est plus facile à déployer et meilleure pour nos collaborateurs… Nous sommes devenus beaucoup plus sûrs, en tant qu'entreprise, même sans avoir plus de temps à notre disposition. »

Contacter un représentant de Cloudflare

Nous contacter

