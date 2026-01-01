La pile de sécurité complexe d'Applied Systems débouchait sur une véritable jungle de chemins réseau. L'entreprise a consolidé ses services Zero Trust sur la plateforme cloud-native de Cloudflare.

Aujourd'hui, elle économise de l'argent sur la bande passante et les équipements physiques, tout en appliquant des politiques de refus d'accès par défaut sur l'ensemble de son réseau d'entreprise.