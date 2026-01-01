Inscreva-se
Acesso simples e seguro fornecido a partir de uma plataforma unificada e nativa de nuvem de serviços de segurança e conectividade
Cloudflare Zero Trust

Os produtos da Cloudflare podem ajudar você a proteger o acesso interno e a navegação na web, proteger contra ameaças de phishing, controlar o uso de ferramentas de IA pela força de trabalho, simplificar sua rede corporativa e muito mais.

Cloudflare Zero Trust
REURSOS DA PLATAFORMA SASE DA CLOUDFLARE
Cloudflare access round icon
Acesso à Rede Zero Trust (ZTNA)

Forneça acesso granular e com privilégios mínimos a aplicativos internos, infraestrutura e agentes de IA.

Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
Gateway seguro da web (SWG)

Proteja e inspecione o tráfego da internet para ajudar a evitar phishing, ransomware e outros riscos on-line.

Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
Isolamento do Navegador Remoto (RBI)

Forneça proteção de dados e contra ameaças executando código longe dos seus endpoints, sem sacrificar o desempenho.

Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
Agente de segurança de acesso à nuvem(CASB)

Verifique aplicativos SaaS e ambientes de nuvem em busca de riscos de segurança e, em seguida, tome medidas com base nas descobertas de postura.

Email Security - outline icon
Segurança de e-mail

Proteja seus usuários de maneira preventiva contra phishing, comprometimento de e-mail corporativo (BEC) e ataques aos e-mails da cadeia de suprimentos.

Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
Prevenção de perda de dados (DLP)

Inspecione o tráfego da web, de SaaS, de e-mail e de nuvem para detectar dados confidenciais, como informações de identificação pessoal e IP, e aplique políticas de segurança para evitar vazamentos de dados.

Magic WAN - outline icon
Magic WAN

Conecte suas filiais, pontos de venda, VPCs de nuvem e data centers com uma arquitetura de rede mais simples.

Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

Aplique políticas de segurança de rede consistentes em toda a sua WAN, sem backhauling ou criação de pontos de estrangulamento.

Documentation logs - outline icon
Log Explorer

Unifique a observabilidade e a análise forense dos logs da Cloudflare, tanto para SASE quanto para serviços de aplicativos.

Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare simplifica a segurança do SASE e do espaço de trabalho

Mapa da rede global da Cloudflare

Nossa plataforma e rede combináveis facilitam a proteção de qualquer conexão, para que os usuários em qualquer dispositivo em qualquer local possam permanecer seguros e produtivos usando a internet, aplicativos e infraestrutura.

Mapa da rede global da Cloudflare
Ease of use orange
Implementação mais simples

Adicione novos aplicativos e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiência do usuário final

Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitetura ágil

Aprimore sua implementação de SASE de forma mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implementar em qualquer ordem.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Proteção convergente

Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.

Os serviços Cloudflare Zero Trust ajudam a Applied Systems
a proteger sua força de trabalho

A Applied Systems tinha uma pilha de segurança complexa que resultava em um emaranhado de caminhos de rede. Eles consolidaram seus serviços Zero Trust na plataforma nativa de nuvem da Cloudflare.

Agora, eles estão economizando dinheiro em largura de banda e hardware e aplicando políticas de acesso negado por padrão em toda a rede corporativa.

“Recebemos ótimos comentários sobre o Cloudflare Zero Trust. Ele é mais fácil de implantar e melhor para nossos funcionários... Estamos muito mais seguros como organização com a mesma quantidade de tempo disponível para nós.”

