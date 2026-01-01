A Applied Systems tinha uma pilha de segurança complexa que resultava em um emaranhado de caminhos de rede. Eles consolidaram seus serviços Zero Trust na plataforma nativa de nuvem da Cloudflare.

Agora, eles estão economizando dinheiro em largura de banda e hardware e aplicando políticas de acesso negado por padrão em toda a rede corporativa.