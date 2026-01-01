Os produtos da Cloudflare podem ajudar você a proteger o acesso interno e a navegação na web, proteger contra ameaças de phishing, controlar o uso de ferramentas de IA pela força de trabalho, simplificar sua rede corporativa e muito mais.
Forneça acesso granular e com privilégios mínimos a aplicativos internos, infraestrutura e agentes de IA.
Proteja e inspecione o tráfego da internet para ajudar a evitar phishing, ransomware e outros riscos on-line.
Forneça proteção de dados e contra ameaças executando código longe dos seus endpoints, sem sacrificar o desempenho.
Verifique aplicativos SaaS e ambientes de nuvem em busca de riscos de segurança e, em seguida, tome medidas com base nas descobertas de postura.
Proteja seus usuários de maneira preventiva contra phishing, comprometimento de e-mail corporativo (BEC) e ataques aos e-mails da cadeia de suprimentos.
Inspecione o tráfego da web, de SaaS, de e-mail e de nuvem para detectar dados confidenciais, como informações de identificação pessoal e IP, e aplique políticas de segurança para evitar vazamentos de dados.
Conecte suas filiais, pontos de venda, VPCs de nuvem e data centers com uma arquitetura de rede mais simples.
Aplique políticas de segurança de rede consistentes em toda a sua WAN, sem backhauling ou criação de pontos de estrangulamento.
Unifique a observabilidade e a análise forense dos logs da Cloudflare, tanto para SASE quanto para serviços de aplicativos.
Nossa plataforma e rede combináveis facilitam a proteção de qualquer conexão, para que os usuários em qualquer dispositivo em qualquer local possam permanecer seguros e produtivos usando a internet, aplicativos e infraestrutura.
Adicione novos aplicativos e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.
Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.
Aprimore sua implementação de SASE de forma mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implementar em qualquer ordem.
Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.
A Applied Systems tinha uma pilha de segurança complexa que resultava em um emaranhado de caminhos de rede. Eles consolidaram seus serviços Zero Trust na plataforma nativa de nuvem da Cloudflare.
Agora, eles estão economizando dinheiro em largura de banda e hardware e aplicando políticas de acesso negado por padrão em toda a rede corporativa.