CASB da Cloudflare

Um agente de segurança de acesso à nuvem (CASB) moderno e nativo do SASE

Identificar riscos de postura de segurança em aplicativos SaaS, ferramentas de GenAI e ambientes em nuvem. Encontrar e corrigir configurações incorretas e problemas de segurança de dados que criam riscos.

Benefícios do CASB da Cloudflare

Visibilidade abrangente

Identificar configurações incorretas, arquivos expostos e atividades suspeitas em aplicativos SaaS e ambientes em nuvem e corrigir os riscos à medida que surgirem.

Controle de acesso SaaS

Aplicar políticas Zero Trust orientadas por contexto e em linha para controlar quais usuários e dispositivos acessam seus recursos internos.

Proteção de dados granular

Verificar dados confidenciais em repouso e aplicar controles de DLP consistentes em todos os ambientes para bloquear o compartilhamento acidental ou arriscado de dados.

Conformidade simplificada

Ajudar a atender aos requisitos de conformidade regulatória com melhor visibilidade de SaaS e em nuvem para avaliar riscos, corrigir problemas de postura e manter trilhas de auditoria.

COMO FUNCIONA

Recuperar a visibilidade e o controle sobre ambientes SaaS e em nuvem

O CASB multimodo da Cloudflare ajuda a fornecer segurança em nuvem unificada para aplicativos SaaS (incluindo ferramentas de GenAI) e ambientes de armazenamento em nuvem. Para gerenciar a postura e proteger os dados em repouso, integrações de APIs simples verificam continuamente seus ambientes em busca de vulnerabilidades e possíveis riscos.

Outros serviços de segurança do espaço de trabalho, como ZTNA e SWG, são implantados de forma integrada como um CASB em linha para gerenciar SaaS e acesso à nuvem, sem necessidade de configurações adicionais.

Saiba como funciona o CASB na plataforma SASE da Cloudflare

Veja a arquitetura de referência

RECONHECIMENTO DE ANALISTAS

O que dizem os principais analistas

A Cloudflare foi nomeada Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms de 2025
Leia o relatório
Obteve a 2ª maior pontuação na categoria “Estratégia” no The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 de 2025
Leia o relatório
A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Colaboration Security Solutions, T2 de 2025
Leia o relatório

O que nossos clientes dizem

"Hoje, a Cloudflare ajuda a evitar que nossos usuários compartilhem dados e códigos confidenciais com ferramentas como ChatGPT e Bard, o que nos permite aproveitar as vantagens da IA com segurança. De agora em diante, estamos entusiasmados com as inovações contínuas da Cloudflare para proteger dados e, em particular, com sua visão e roteiro para serviços como DLP e CASB.”

CISO — Applied Systems

Principais casos de uso do CASB

Gerenciar o acesso à nuvem e a postura de segurança para evitar perda de dados

Gerenciar a postura de segurança de ferramentas de IA

Impulsione sua estratégia de gerenciamento de postura de segurança de IA (AI-SPM) detectando riscos de configuração específicos de GenAI em ferramentas populares de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini.

Controlar o acesso a aplicativos

Fornecer acesso com menor privilégio a aplicativos SaaS e em nuvem, depois rastrear as descobertas de postura de segurança e corrigir problemas para reduzir sua superfície de ataque.

Proteja a propriedade intelectual e os códigos valiosos dos desenvolvedores

Detectar dados sensíveis em repouso em arquivos armazenados em aplicativos SaaS e em nuvem. Identificar e corrigir problemas que representam riscos de exposição de dados e vazamentos de código.

Explore mais casos de uso

Ajudar organizações em todo o mundo a progredir em direção ao Zero Trust

Veja os estudos de casos

Recursos

Perguntas frequentes

Adquira o CASB da Cloudflare para sua empresa

