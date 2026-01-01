S'inscrire

CASB Cloudflare

Un CASB (Cloud Access Security Broker) moderne et SASE-native

Identifiez les risques liés à la stratégie de sécurité au sein des applications SaaS, des outils d’IA générative et des environnements cloud. Identifiez et corrigez les erreurs de configuration et les problèmes de sécurité des données qui engendrent des risques.

Essayer
Télécharger la présentation

Avantages du CASB de Cloudflare

Recherche — Icône
Visibilité complète

Identifiez les erreurs de configuration, les fichiers exposés et les activités suspectes dans les applications SaaS et les environnements cloud, puis remédiez aux risques dès qu’ils surviennent.

ABM — Woolworths — Moderniser l'architecture cloud pour soutenir l'agilité — Carte 2 — Icône
Contrôle des accès SaaS

Appliquez des politiques Zero Trust intégrées et fondées sur le contexte pour contrôler quels utilisateurs et appareils accèdent à vos ressources internes.

Cloudflare DLP — Icône
Protection granulaire des données

Analysez les données sensibles au repos et appliquez des contrôles DLP cohérents sur l’ensemble des environnements afin de bloquer les partages de données accidentels ou risqués.

Coche Protection Security Shield — Icône
Conformité simplifiée

Facilitez le respect des exigences réglementaires en matière de conformité grâce à une meilleure visibilité SaaS et cloud permettant d’évaluer les risques, de remédier aux problèmes de stratégie et de maintenir les pistes d’audit.

CASB — Fonctionnement — Schéma

FONCTIONNEMENT

Regagner la visibilité et le contrôle sur les environnements SaaS et cloud

Le CASB multimodal de Cloudflare aide à fournir une sécurité cloud unifiée pour les applications SaaS (y compris les outils d’IA générative) et les environnements de stockage cloud. Pour gérer le niveau de sécurité et sécuriser les données au repos, de simples intégrations d’API analysent en continu vos environnements à la recherche de vulnérabilités et de risques potentiels.

D’autres services de sécurité des espaces de travail, tels que le modèle ZTNA et la solution SWG, sont déployés en toute fluidité en tant que CASB intégré pour gérer l’accès aux services SaaS et au cloud, sans qu'aucune configuration supplémentaire ne soit nécessaire.

Découvrez comment le CASB fonctionne au sein de la plateforme SASE de Cloudflare

Voir l'architecture de référence

RECONNAISSANCE PAR LES ANALYSTES

Ce qu'en disent les principaux analystes

Image d'analyste — Gartner
Cloudflare a été nommée Visionary (Entreprise visionnaire) dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 consacré aux plateformes SASE
Consulter le rapport
Image d'analyste — Forrester
Deuxième meilleur score dans la catégorie « Stratégie » du rapport The Forrester Wave™ consacré aux plateformes Zero Trust du troisième trimestre 2025
Consulter le rapport
Image d'analyste — Forrester
Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives du deuxième trimestre 2025.
Consulter le rapport

Ce que nos clients en disent

Accès Zero Trust — Témoignage — Contenu — Image
CASB — Témoignage — Logo

« À l'heure actuelle, Cloudflare empêche nos utilisateurs de partager des données sensibles et du code avec les outils de type ChatGPT et Bard afin de nous permettre de tirer avantage de l'IA en toute sécurité. Nous sommes impatients de découvrir les futures innovations de Cloudflare en matière de protection des données, notamment leur objectif et leur feuille de route concernant les services DLP et CASB. »

RSSI — Applied Systems

Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc
Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc

Principaux scénarios d'utilisation du CASB

Gérez l’accès au cloud et la stratégie de sécurité afin d’empêcher les pertes de données

IA et apprentissage automatique — Icône
Gérer la stratégie de sécurité des outils d’IA

Lancez votre stratégie de gestion du niveau de sécurité de l’IA (AI-SPM) en détectant les risques de configuration spécifiques à l’IA générative dans des outils d’IA populaires, tels que ChatGPT, Claude et Gemini.

Icône carrée — Cloudflare Access
Contrôlez l'accès aux applications

Mettez en place un accès par moindre privilège aux applications SaaS et cloud, puis suivez les conclusions de votre stratégie de sécurité et remédiez aux problèmes afin de réduire votre surface d’attaque.

ABM – Woolworths – Soutenir l'innovation sécurisée et soutenue par les données – Carte 3 – Icône
Préservez vos ressources précieuses, comme votre PI et votre code développeurs

Détectez les données sensibles au repos dans les fichiers stockés dans vos applications SaaS et cloud. Identifiez et corrigez les problèmes liés à un risque d’exposition des données et de fuites de code.

Découvrir d'autres scénarios d'utilisation

Nous aidons les entreprises du monde entier à progresser vers le Zero Trust

Voir les études de cas

Ressources

FAQ

Bouclier de sécurité, protection, icône

Déployez le CASB Cloudflare dans votre entreprise

Discuter avec un expert

Sélectionnez votre niveau de poste… *
Autre
Cadre supérieur
Collaborateur individuel
Directeur
Étudiant
Gestionnaire
Vice-président
Sélectionnez votre rôle… *
Autre
Cadre
DevOps
Étudiant
Finances/achats
Infrastructure
Ingénierie
IT
Presse/médias
Produit
Réseau
Sécurité
Ventes/marketing
Sélectionnez votre pays…
Afghanistan
Afrique du Sud
Åland
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Eswatini
État plurinational de Bolivie
États-Unis
Éthiopie
Fédération russe
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Guernesey
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyane
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île de Man
Île Maurice
Île Norfolk
Îles Caïmans
Îles Coco (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard-et-MacDonald
Îles Malouines
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques-et-Caïques
Îles vierges britanniques
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
La Barbade
La Réunion
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine du Nord
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République de Moldavie
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao (Laos)
République dominicaine
République Tchèque
République unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Marin
Saint-Martin (partie française)
Saint-Martin (partie néerlandaise)
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Siège (État du Vatican)
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Svalbard et Jan Mayen
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tchad
Territoire britannique de l'océan Indien
Territoires d'outre-mer français
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe

En envoyant ce formulaire, vous acceptez de recevoir des informations concernant les produits, les événements et les offres spéciales de Cloudflare. Vous pouvez vous désabonner de ces messages à tout moment. Nous respectons vos choix en matière de confidentialité et ne vendrons jamais vos données. Nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité pour plus d'informations.