CASB Cloudflare

Le CASB multimodal de Cloudflare aide à fournir une sécurité cloud unifiée pour les applications SaaS (y compris les outils d’IA générative) et les environnements de stockage cloud. Pour gérer le niveau de sécurité et sécuriser les données au repos, de simples intégrations d’API analysent en continu vos environnements à la recherche de vulnérabilités et de risques potentiels.

D’autres services de sécurité des espaces de travail, tels que le modèle ZTNA et la solution SWG, sont déployés en toute fluidité en tant que CASB intégré pour gérer l’accès aux services SaaS et au cloud, sans qu'aucune configuration supplémentaire ne soit nécessaire.