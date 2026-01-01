CASB Cloudflare
Un CASB (Cloud Access Security Broker) moderne et SASE-native
Identifiez les risques liés à la stratégie de sécurité au sein des applications SaaS, des outils d’IA générative et des environnements cloud. Identifiez et corrigez les erreurs de configuration et les problèmes de sécurité des données qui engendrent des risques.
Avantages du CASB de Cloudflare
Visibilité complète
Identifiez les erreurs de configuration, les fichiers exposés et les activités suspectes dans les applications SaaS et les environnements cloud, puis remédiez aux risques dès qu’ils surviennent.
Contrôle des accès SaaS
Appliquez des politiques Zero Trust intégrées et fondées sur le contexte pour contrôler quels utilisateurs et appareils accèdent à vos ressources internes.
Protection granulaire des données
Analysez les données sensibles au repos et appliquez des contrôles DLP cohérents sur l’ensemble des environnements afin de bloquer les partages de données accidentels ou risqués.
Conformité simplifiée
Facilitez le respect des exigences réglementaires en matière de conformité grâce à une meilleure visibilité SaaS et cloud permettant d’évaluer les risques, de remédier aux problèmes de stratégie et de maintenir les pistes d’audit.
FONCTIONNEMENT
Regagner la visibilité et le contrôle sur les environnements SaaS et cloud
Le CASB multimodal de Cloudflare aide à fournir une sécurité cloud unifiée pour les applications SaaS (y compris les outils d’IA générative) et les environnements de stockage cloud. Pour gérer le niveau de sécurité et sécuriser les données au repos, de simples intégrations d’API analysent en continu vos environnements à la recherche de vulnérabilités et de risques potentiels.
D’autres services de sécurité des espaces de travail, tels que le modèle ZTNA et la solution SWG, sont déployés en toute fluidité en tant que CASB intégré pour gérer l’accès aux services SaaS et au cloud, sans qu'aucune configuration supplémentaire ne soit nécessaire.
Découvrez comment le CASB fonctionne au sein de la plateforme SASE de Cloudflare
RECONNAISSANCE PAR LES ANALYSTES
Ce qu'en disent les principaux analystes
Cloudflare a été nommée Visionary (Entreprise visionnaire) dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 consacré aux plateformes SASE
Deuxième meilleur score dans la catégorie « Stratégie » du rapport The Forrester Wave™ consacré aux plateformes Zero Trust du troisième trimestre 2025
Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives du deuxième trimestre 2025.
Ce que nos clients en disent
« À l'heure actuelle, Cloudflare empêche nos utilisateurs de partager des données sensibles et du code avec les outils de type ChatGPT et Bard afin de nous permettre de tirer avantage de l'IA en toute sécurité. Nous sommes impatients de découvrir les futures innovations de Cloudflare en matière de protection des données, notamment leur objectif et leur feuille de route concernant les services DLP et CASB. »
RSSI — Applied Systems
Principaux scénarios d'utilisation du CASB
Gérez l’accès au cloud et la stratégie de sécurité afin d’empêcher les pertes de données
Gérer la stratégie de sécurité des outils d’IA
Lancez votre stratégie de gestion du niveau de sécurité de l’IA (AI-SPM) en détectant les risques de configuration spécifiques à l’IA générative dans des outils d’IA populaires, tels que ChatGPT, Claude et Gemini.
Contrôlez l'accès aux applications
Mettez en place un accès par moindre privilège aux applications SaaS et cloud, puis suivez les conclusions de votre stratégie de sécurité et remédiez aux problèmes afin de réduire votre surface d’attaque.
Préservez vos ressources précieuses, comme votre PI et votre code développeurs
Détectez les données sensibles au repos dans les fichiers stockés dans vos applications SaaS et cloud. Identifiez et corrigez les problèmes liés à un risque d’exposition des données et de fuites de code.