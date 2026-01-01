Registrieren

Cloudflare CASB

Ein moderner, SASE-nativer Cloud Access Security Broker (CASB)

Identifizieren Sie Risiken im Sicherheitsniveau innerhalb von SaaS-Anwendungen, GenAI-Tools und Cloud-Umgebungen. Ermitteln und beheben Sie Fehlkonfigurationen und Datensicherheitsprobleme, die ein Risiko darstellen.

Vorteile von Cloudflare CASB

Umfassende Übersicht

Identifizieren Sie Fehlkonfigurationen, ungeschützte Dateien und verdächtige Aktivitäten in SaaS-Anwendungen und Cloud-Umgebungen – und beseitigen Sie Risiken, sobald sie auftreten.

SaaS-Zugangskontrolle

Wenden Sie inline, kontextgesteuerte Zero Trust-Richtlinien an, um zu kontrollieren, welche Nutzer und Geräte auf Ihre internen Ressourcen zugreifen.

Präziser Datenschutz

Scannen Sie sensible Daten im Ruhezustand und wenden Sie einheitliche DLP-Kontrollen in allen Umgebungen an, um versehentliche oder riskante Datenfreigaben zu verhindern.

Vereinfachte Compliance

Helfen Sie mit, gesetzliche Compliance-Anforderungen mit besserer SaaS- und Cloud-Transparenz zu erfüllen, um Risiken zu bewerten, Probleme mit der Sicherheitslage zu beheben und Prüfprotokolle zu pflegen.

CASB – Funktionsweise – Diagramm

FUNKTIONSWEISE

Gewinnen Sie Übersicht und Kontrolle über SaaS- und Cloud-Umgebungen zurück

Der Multimode-CASB von Cloudflare ermöglicht eine einheitliche Cloud-Sicherheit für SaaS-Anwendungen (einschließlich GenAI-Tools) und Cloud-Speicherumgebungen. Zur Verwaltung der Sicherheitslage und zum Schutz von Daten im Ruhezustand scannen einfache API-Integrationen Ihre Umgebungen kontinuierlich auf Schwachstellen und potenzielle Risiken.

Andere Workspace-Sicherheitsdienste wie ZTNA und SWG werden nahtlos als Inline-CASB zur Verwaltung von SaaS und Cloud-Zugang eingesetzt – es sind keine zusätzlichen Konfigurationen erforderlich.

Erfahren Sie, wie CASB innerhalb der SASE-Plattform von Cloudflare funktioniert

Referenzarchitektur ansehen

ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN

Was Top-Analysten sagen

Cloudflare wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für SASE-Plattformen 2025 als Visionär ausgezeichnet
Bericht lesen
Im Bereich „Strategie“ im Bericht „Forrester Wave™: Zero Trust-Plattformen, 3. Quartal 2025“ den zweithöchsten Wert erzielt
Bericht lesen
Cloudflare wird in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware, die im zweiten Quartal 2025 erschienen ist, als „Strong Performer“ eingestuft.
Bericht lesen

Das sagen unsere Kunden

ZT Access – Erfahrungsbericht – Inhalt – Abbildung
„Cloudflare verhindert, dass unsere Nutzer in Tools wie ChatGPT und Gemini sensible Daten und Quellcode offenlegen, sodass wir die Vorteile von KI auf sichere Weise nutzen können. Wir sind gespannt auf die nächsten Innovationen von Cloudflare zum Schutz von Daten und insbesondere auf die Visionen und Pläne des Unternehmens für Dienste wie DLP und CASB.“

CISO — Applied Systems

Wichtigste Anwendungsfälle für CASB

Verwalten Sie den Cloud-Zugriff und die Sicherheitslage, um Datenverluste zu verhindern.

Die Sicherheitslage von KI-Tools verwalten

Beschleunigen Sie Ihre AI-Security-Posture-Management (AI-SPM)-Strategie, indem Sie GenAI-spezifische Konfigurationsrisiken in beliebten KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini erkennen.

Kontrolle des Anwendungszugriffs

Bieten Sie Zugriff auf SaaS- und Cloud-Anwendungen mit geringstmöglichen Rechten, verfolgen Sie die Ergebnisse zur Sicherheitslage und beheben Sie Probleme, um Ihre Angriffsfläche zu verkleinern.

Schutz von wertvollem geistigem Eigentum und Entwicklercode

Erkennen Sie sensible Daten im Ruhezustand in Dateien, die in SaaS- und Cloud-Anwendungen gespeichert sind. Identifizieren und beheben Sie Probleme, die das Risiko von Daten- und Codelecks bergen.

Weitere Anwendungsfälle ansehen

Wir unterstützen Unternehmen auf der ganzen Welt auf ihrem Weg zu Zero Trust

Kundenreferenzen anzeigen

Weitere Informationen

FAQs

Wählen Sie Cloudflare CASB für Ihr Unternehmen

Einen Experten sprechen

