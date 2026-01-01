Der Multimode-CASB von Cloudflare ermöglicht eine einheitliche Cloud-Sicherheit für SaaS-Anwendungen (einschließlich GenAI-Tools) und Cloud-Speicherumgebungen. Zur Verwaltung der Sicherheitslage und zum Schutz von Daten im Ruhezustand scannen einfache API-Integrationen Ihre Umgebungen kontinuierlich auf Schwachstellen und potenzielle Risiken.

Andere Workspace-Sicherheitsdienste wie ZTNA und SWG werden nahtlos als Inline-CASB zur Verwaltung von SaaS und Cloud-Zugang eingesetzt – es sind keine zusätzlichen Konfigurationen erforderlich.