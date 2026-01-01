Cloudflare CASB 的優勢
全面的可見度
查明 SaaS 應用程式和雲端環境中的設定錯誤、暴露的檔案及可疑活動，並在風險出現時進行補救。
SaaS 存取控制
套用內嵌式、關聯內容驅動的 Zero Trust 原則，來控制哪些使用者和裝置存取您的內部資源。
精細化資料保護
掃描靜態敏感性資料，並在各個環境套用一致的資料外洩防護 (DLP) 控制措施，以封鎖意外或有風險的資料分享。
簡化合規性
藉助更出色的 SaaS 和雲端可見度來評估風險、補救安全狀態問題，以及維護稽核記錄，從而幫助滿足監管合規性要求。
運作方式
重新獲得對 SaaS 和雲端環境的可見度與控制力
Cloudflare 的多模式 CASB 有助於為 SaaS 應用程式（包括 GenAI AI 工具）和雲端儲存環境提供統一的雲端安全性。為了管理安全狀態並保護靜態資料，簡易的 API 整合可持續掃描您的環境，以尋找漏洞和潛在風險。
其他工作區安全服務（如 ZTNA 和 SWG）可無縫部署為內聯 CASB，以管理 SaaS 和雲端存取，而無須額外進行組態設定。
客戶評價
「如今，Cloudflare One 可防止我們的使用者與 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感性資料和程式碼，讓我們能夠安全地利用 AI。展望未來，我們對 Cloudflare 持續不斷的資料保護創新充滿期待，尤其是他們對 DLP 和 CASB 等服務的願景和藍圖。」
——Applied Systems CISO
CASB 主要使用案例
管理雲端存取和安全狀態以防止資料丟失
管理 AI 工具的安全狀態
藉由在 ChatGPT、Claude 和 Gemini 等熱門 AI 工具中偵測 GenAI 特定的設定風險，快速啟動 AI 安全狀態管理 (AI-SPM) 策略。
控制應用程式存取
提供對 SaaS 和雲端應用程式的最低權限存取，然後追蹤安全狀態調查結果，以及修補問題以縮小攻擊面。
保護寶貴的 IP 和開發人員程式碼
偵測儲存在 SaaS 和雲端應用程式中檔案的靜態敏感性資料。尋找並修復可能導致資料暴露和程式碼外洩的問題。