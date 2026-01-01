註冊

Cloudflare CASB

現代 SASE 原生雲端存取安全性代理程式 (CASB)

識別 SaaS 應用程式、GenAI 工具和雲端環境中的安全狀態風險。尋找並補救造成風險的設定錯誤和資料安全問題。

試用
取得產品簡介

Cloudflare CASB 的優勢

搜尋 - 圖示
全面的可見度

查明 SaaS 應用程式和雲端環境中的設定錯誤、暴露的檔案及可疑活動，並在風險出現時進行補救。

ABM - Woolworths - 現代化雲端架構以提升敏捷性 - 卡片 2 - 圖示
SaaS 存取控制

套用內嵌式、關聯內容驅動的 Zero Trust 原則，來控制哪些使用者和裝置存取您的內部資源。

Cloudflare DLP - Icon
精細化資料保護

掃描靜態敏感性資料，並在各個環境套用一致的資料外洩防護 (DLP) 控制措施，以封鎖意外或有風險的資料分享。

安全護盾保護核取標誌 - 圖示
簡化合規性

藉助更出色的 SaaS 和雲端可見度來評估風險、補救安全狀態問題，以及維護稽核記錄，從而幫助滿足監管合規性要求。

CASB - 運作方式 - 圖表

運作方式

重新獲得對 SaaS 和雲端環境的可見度與控制力

Cloudflare 的多模式 CASB 有助於為 SaaS 應用程式（包括 GenAI AI 工具）和雲端儲存環境提供統一的雲端安全性。為了管理安全狀態並保護靜態資料，簡易的 API 整合可持續掃描您的環境，以尋找漏洞和潛在風險。

其他工作區安全服務（如 ZTNA 和 SWG）可無縫部署為內聯 CASB，以管理 SaaS 和雲端存取，而無須額外進行組態設定。

瞭解 CASB 在 Cloudflare 的 SASE 平台內如何運作

查看參考架構

分析師認可

頂級分析師的看法

分析師影像 - Gartner
Cloudflare 在 2025 年 Gartner® SASE 平台 Magic Quadrant™ 中被評為「遠見卓識者」
閱讀報告
分析師影像 - Forrester
在 2025 年第三季《Forrester Wave™：Zero Trust 平台》的「策略」類別中獲得第二高分
閱讀報告
分析師影像 - Forrester
Cloudflare 獲 Forrester Wave™ 評為 2025 年第二季電子郵件、訊息傳遞及協作安全解決方案「卓越表現者」
閱讀報告

客戶評價

ZT Access - 客戶見證 - 內容 - 影像
CASB - 客戶見證 - 標誌

「如今，Cloudflare One 可防止我們的使用者與 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感性資料和程式碼，讓我們能夠安全地利用 AI。展望未來，我們對 Cloudflare 持續不斷的資料保護創新充滿期待，尤其是他們對 DLP 和 CASB 等服務的願景和藍圖。」

——Applied Systems CISO

日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）
日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）

CASB 主要使用案例

管理雲端存取和安全狀態以防止資料丟失

機器學習 AI - 圖示
管理 AI 工具的安全狀態

藉由在 ChatGPT、Claude 和 Gemini 等熱門 AI 工具中偵測 GenAI 特定的設定風險，快速啟動 AI 安全狀態管理 (AI-SPM) 策略。

方形圖示 - Cloudflare-access
控制應用程式存取

提供對 SaaS 和雲端應用程式的最低權限存取，然後追蹤安全狀態調查結果，以及修補問題以縮小攻擊面。

ABM - Woolworths - 推動資料支援的安全創新 - 卡片 3 - 圖示
保護寶貴的 IP 和開發人員程式碼

偵測儲存在 SaaS 和雲端應用程式中檔案的靜態敏感性資料。尋找並修復可能導致資料暴露和程式碼外洩的問題。

探索更多使用案例

幫助世界各地組織邁向 Zero Trust

查看案例研究

資源

常見問題集

安全護盾保護圖示

為您的企業取得 Cloudflare CASB

與專家討論

選取您的職位層級... *
副總裁
高層
個人貢獻者
經理
其他
學生
主管
選取您的工作職能... *
安全性
財務/採購
產品
高階主管
工程設計
基礎架構
其他
網路
銷售/行銷
新聞/媒體
學生
DevOps
IT
選擇國家/地區...
阿爾巴尼亞
阿爾及利亞
阿富汗
阿根廷
阿拉伯聯合大公國
阿魯巴
阿曼
埃及
愛爾蘭
愛沙尼亞
安道爾
安地卡及巴布達
安哥拉
安圭拉
奧地利
奧蘭群島
澳大利亞
澳門
巴貝多
巴布亞紐幾內亞
巴哈馬
巴基斯坦
巴拉圭
巴勒斯坦
巴林
巴拿馬
巴西
白俄羅斯
百慕達
保加利亞
北韓
貝里斯
貝南
比利時
冰島
波多黎各
波蘭
波奈、聖佑達修斯和沙巴
波士尼亞與赫塞哥維納
波札那
玻利維亞多民族國
不丹
布吉納法索
布威島
查德
赤道幾內亞
丹麥
德國
東帝汶
東加
多哥
多米尼克
多明尼加共和國
俄羅斯聯邦
厄瓜多
厄利垂亞
法國
法羅群島
法屬波里尼西亞
法屬蓋亞納
法屬南部領地
菲律賓
斐濟
芬蘭
福克蘭群島（馬爾維納斯）
蓋亞納
甘比亞
剛果
剛果民主共和國
哥德洛普
哥倫比亞
哥斯大黎加
格陵蘭
格瑞那達
葛摩
根西島
古巴
古拉索
瓜地馬拉
哈薩克
海地
韓國
荷蘭
赫德島及麥當勞群島
黑山
宏都拉斯
吉布地
吉爾吉斯
吉里巴斯
幾內亞
幾內亞比索
加拿大
加彭
迦納
柬埔寨
教廷（梵蒂岡）
捷克共和國
喀麥隆
卡達
開曼群島
科特迪瓦（象牙海岸）
科威特
可可斯（基林）群島
克羅埃西亞
肯亞
庫克群島
拉脫維亞
賴比瑞亞
賴索托
冷岸及央棉群島
黎巴嫩
立陶宛
利比亞
寮國人民共和國
列支敦士登
留尼旺
盧安達
盧森堡
羅馬尼亞
馬達加斯加
馬丁尼克
馬爾地夫
馬爾他
馬拉威
馬來西亞
馬利
馬其頓，前南斯拉夫共和國
馬約特島
曼島
茅利塔尼亞
美國
蒙古
蒙特色拉特島
孟加拉
祕魯
緬甸
模里西斯
摩爾多瓦共和國
摩洛哥
摩納哥
莫三比克
莫桑比克
墨西哥
納米比亞
奈及利亞
南非
南極洲
南喬治亞島和南桑威奇群島
南蘇丹
尼加拉瓜
尼泊爾
尼日
紐埃
紐西蘭
挪威
諾福克島
諾魯
皮特康
葡萄牙
蒲隆地
千里達及托巴哥
喬治亞
日本
瑞典
瑞士
薩爾瓦多
薩摩亞
塞爾維亞
塞內加爾
塞席爾
賽普勒斯
沙烏地阿拉伯
尚比亞
聖巴泰勒米
聖誕島
聖多美和普林西比
聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦達庫尼亞
聖克里斯多福及尼維斯
聖露西亞
聖馬丁島（法屬部分）
聖馬丁島（荷屬部分）
聖皮瑞及麥克隆
聖文森及格瑞那丁
獅子山
史瓦濟蘭
斯里蘭卡
斯洛伐克
斯洛維尼亞
蘇丹
蘇利南
所羅門群島
索馬利亞
塔吉克
台灣地區
泰國
坦尚尼亞
突尼西亞
土耳其
土克斯及開科斯群島
土庫曼
吐瓦魯
托克勞
瓦利斯及福杜納
萬那杜
維德角
委內瑞拉共和國
汶萊達魯薩蘭國
烏干達
烏克蘭
烏拉圭
烏茲別克
西班牙
西撒哈拉
希臘
辛巴威
新加坡
新喀里多尼亞
匈牙利
敘利亞
牙買加
亞美尼亞
亞塞拜然
葉門
伊拉克
伊朗
衣索比亞
以色列
義大利
印度
印尼
英國
英屬維京群島
英屬印度洋領地
約旦
越南
澤西島
直布羅陀
智利
中非共和國
中國
中國香港特別行政區

 
提交此表單，即表示您同意接收關於 Cloudflare 產品、活動和特別優惠的資訊。您可以隨時取消訂閱此類郵件。我們重視您的隱私選擇，絕不會出售您的資料。請參閱我們的隱私權政策以瞭解相關資訊。