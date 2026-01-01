Cloudflare CASB

Cloudflare 的多模式 CASB 有助於為 SaaS 應用程式（包括 GenAI AI 工具）和雲端儲存環境提供統一的雲端安全性。為了管理安全狀態並保護靜態資料，簡易的 API 整合可持續掃描您的環境，以尋找漏洞和潛在風險。

其他工作區安全服務（如 ZTNA 和 SWG）可無縫部署為內聯 CASB，以管理 SaaS 和雲端存取，而無須額外進行組態設定。