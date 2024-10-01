Web 應用程式的安全性和效能

用於保護並加速 Web 應用程式和 API 的應用程式服務

阻止惡意機器人、保護應用程式和 API 免遭濫用，以及遏止 DDoS 攻擊，這一切全都憑藉內建的威脅情報所提供的強大支援，這些情報從平均每天可封鎖 ~1650 億次威脅的 Cloudflare 全球連通雲收集而來。

透過可在全球超過 330 座城市無限擴展的連線性提高 Web 應用程式效能。

與專家討論觀看即時示範
優點

遍佈全球的卓越安全性和連線性

與所有網路、企業和雲端連線

Cloudflare 的應用程式服務可保護數百萬個 Web 內容，平均每秒處理數千萬個 HTTP 要求。我們無縫連線託管在公用、私人和混合雲端以及內部部署的應用程式和 API。

內建應用程式服務平台智慧

Cloudflare 利用來自各種應用程式和網路來源的資料，保護並加速 Web 應用程式和 API。安全性、效能、合規性與隱私權功能全部內建，不會中斷連線。

統一和簡化的介面

使用 Cloudflare 的全球連通雲，簡化網路安全並加速在任意位置託管的 Web 應用程式的效能。與我們易於使用的整合式主控台、深入的要求層級分析以及機器學習協助原則相整合

分析師認可
Cloudflare 在多個 Web 應用程式及 API 保護分析師報告中獲評為「領導者」
Cloudflare 獲評為 CDN 服務「領導者」

Cloudflare 如何保護並加速 Web 應用程式

全球連線
一流效能
威脅情報

使用我們的全球連通雲，內容始終瞬間可用，為位於任何地方的任何裝置提供出色體驗：

  • 透過與覆蓋全球的網路整合，Cloudflare 可幫助客戶以比以往更高效的方式向使用者傳遞內容和服務。

  • 組織可以使用可組合且可程式設計的架構，從頭原生構建。每一項應用程式服務都從每一個資料中心執行。

  • Cloudflare 可在 50 毫秒內連線至 95% 的網際網路連線人口，從而始終從最近的位置提供內容。

2024 年 API 安全性與管理報告

取得報告

應用程式服務的主要使用案例

Slide 1 of 7
避免因糟糕的體驗而損失使用者

零售商每年因網站載入速度緩慢而損失數十億美元。Cloudflare 可確保網站既快速又可靠。

Shield icon
防禦 DDoS 攻擊

始終走在 DDoS 攻擊者的前面，這些攻擊者不斷創造新技術和擴大規模，試圖使網站離線並拒絕向合法使用者提供服務。

防止惡意機器人活動

Cloudflare Bot Management 使用進階機器學習來識別並封鎖不需要的機器人。

探索和保護 API

API 在應用程式基礎架構內的重要性遠超以往。全面瞭解 API 使用情況，並確保 API 不會遭到入侵或外洩資料。

加速 Web 內容

快取靜態內容、壓縮動態內容、最佳化影像，並從全球 Cloudflare 網路傳遞影片，從而實現最快的載入時間。

安全護盾保護圖示
使用威脅情報增強安全性

Cloudflare 利用在其他任何地方都無法獲得的廣泛威脅情報，增強現有的安全措施。識別並阻止在外部觀察到的最新攻擊。

確保應用程式可用性

透過依賴 Cloudflare 網路來防止停機時間。確保客戶和使用者可以始終存取所需的服務和內容。

避免因糟糕的體驗而損失使用者

零售商每年因網站載入速度緩慢而損失數十億美元。Cloudflare 可確保網站既快速又可靠。

Shield icon
防禦 DDoS 攻擊

始終走在 DDoS 攻擊者的前面，這些攻擊者不斷創造新技術和擴大規模，試圖使網站離線並拒絕向合法使用者提供服務。

防止惡意機器人活動

Cloudflare Bot Management 使用進階機器學習來識別並封鎖不需要的機器人。

探索和保護 API

API 在應用程式基礎架構內的重要性遠超以往。全面瞭解 API 使用情況，並確保 API 不會遭到入侵或外洩資料。

加速 Web 內容

快取靜態內容、壓縮動態內容、最佳化影像，並從全球 Cloudflare 網路傳遞影片，從而實現最快的載入時間。

安全護盾保護圖示
使用威脅情報增強安全性

Cloudflare 利用在其他任何地方都無法獲得的廣泛威脅情報，增強現有的安全措施。識別並阻止在外部觀察到的最新攻擊。

確保應用程式可用性

透過依賴 Cloudflare 網路來防止停機時間。確保客戶和使用者可以始終存取所需的服務和內容。

避免因糟糕的體驗而損失使用者

零售商每年因網站載入速度緩慢而損失數十億美元。Cloudflare 可確保網站既快速又可靠。

Shield icon
防禦 DDoS 攻擊

始終走在 DDoS 攻擊者的前面，這些攻擊者不斷創造新技術和擴大規模，試圖使網站離線並拒絕向合法使用者提供服務。

防止惡意機器人活動

Cloudflare Bot Management 使用進階機器學習來識別並封鎖不需要的機器人。

探索和保護 API

API 在應用程式基礎架構內的重要性遠超以往。全面瞭解 API 使用情況，並確保 API 不會遭到入侵或外洩資料。

加速 Web 內容

快取靜態內容、壓縮動態內容、最佳化影像，並從全球 Cloudflare 網路傳遞影片，從而實現最快的載入時間。

安全護盾保護圖示
使用威脅情報增強安全性

Cloudflare 利用在其他任何地方都無法獲得的廣泛威脅情報，增強現有的安全措施。識別並阻止在外部觀察到的最新攻擊。

確保應用程式可用性

透過依賴 Cloudflare 網路來防止停機時間。確保客戶和使用者可以始終存取所需的服務和內容。

時尚零售商 Pacsun 使用 Cloudflare 防止網站服務中斷和阻止機器人

Pacsun 在病毒投放式行銷策略上取得的成功讓公司陷入了嚴重的困境。他們的線上銷售活動對自動化機器人和線上投機商就像對真正的客戶一樣具有誘惑力。投放期間針對其網站和庫存的頻繁攻擊，讓 IT 和安全團隊很難確保網站始終在線。


Pacsun 遷移至 Cloudflare 後，將超過 95% 的流量轉移到了 Cloudflare 全球網路，並開啟了 Cloudflare Web Application Firewall (WAF)、安全 DNS 和 DDoS 防護。從第一天起，他們就看到了立竿見影的好處，不僅加速了 Web 內容，保持連線，還前所未有地封鎖了機器人。

「改為使用 Cloudflare 後，我們的系統一夜之間加快了 27%。我們立刻就改善了效能，快取率立即躍升，一切都開始流動起來...無論是幫助我們防止潛在的問題，提高工作效率，還是確保我們去年在旅程的各個方面都取得巨大的成功，Cloudflare 都是當之無愧的冠軍。」

應用程式安全性和效能產品
Shield icon
DDoS 防護

防範任何規模或類型的 DDoS 攻擊。

Web 應用程式防火牆

保護您的業務關鍵型 Web 應用程式免受攻擊。

CDN

超快速的靜態和動態內容傳遞。

加速並保護 Web 應用程式

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