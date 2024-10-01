Cloudflare 的應用程式服務可保護數百萬個 Web 內容，平均每秒處理數千萬個 HTTP 要求。我們無縫連線託管在公用、私人和混合雲端以及內部部署的應用程式和 API。
Cloudflare 利用來自各種應用程式和網路來源的資料，保護並加速 Web 應用程式和 API。安全性、效能、合規性與隱私權功能全部內建，不會中斷連線。
使用 Cloudflare 的全球連通雲，簡化網路安全並加速在任意位置託管的 Web 應用程式的效能。與我們易於使用的整合式主控台、深入的要求層級分析以及機器學習協助原則相整合
使用我們的全球連通雲，內容始終瞬間可用，為位於任何地方的任何裝置提供出色體驗：
透過與覆蓋全球的網路整合，Cloudflare 可幫助客戶以比以往更高效的方式向使用者傳遞內容和服務。
組織可以使用可組合且可程式設計的架構，從頭原生構建。每一項應用程式服務都從每一個資料中心執行。
Cloudflare 可在 50 毫秒內連線至 95% 的網際網路連線人口，從而始終從最近的位置提供內容。
Pacsun 在病毒投放式行銷策略上取得的成功讓公司陷入了嚴重的困境。他們的線上銷售活動對自動化機器人和線上投機商就像對真正的客戶一樣具有誘惑力。投放期間針對其網站和庫存的頻繁攻擊，讓 IT 和安全團隊很難確保網站始終在線。
Pacsun 遷移至 Cloudflare 後，將超過 95% 的流量轉移到了 Cloudflare 全球網路，並開啟了 Cloudflare Web Application Firewall (WAF)、安全 DNS 和 DDoS 防護。從第一天起，他們就看到了立竿見影的好處，不僅加速了 Web 內容，保持連線，還前所未有地封鎖了機器人。