用於保護並加速 Web 應用程式和 API 的應用程式服務



阻止惡意機器人、保護應用程式和 API 免遭濫用，以及遏止 DDoS 攻擊，這一切全都憑藉內建的威脅情報所提供的強大支援，這些情報從平均每天可封鎖 ~1650 億次威脅的 Cloudflare 全球連通雲收集而來。



透過可在全球超過 330 座城市無限擴展的連線性提高 Web 應用程式效能。



