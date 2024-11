Servizi per le applicazioni per proteggere e accelerare

applicazioni Web e API



Blocca i bot dannosi, proteggi le applicazioni e le API dagli abusi e contrasta gli attacchi DDoS, il tutto alimentato dall'intelligence sulle minacce integrata raccolta dal cloud di connettività Cloudflare, che blocca una media di ~165 miliardi di minacce al giorno.



Aumenta le prestazioni delle applicazioni Web con una connettività infinitamente scalabile in 330 città in tutto il mondo.