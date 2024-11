O sucesso da Pacsun com uma estratégia de marketing viral deixou a empresa com um sério dilema. Seus eventos de vendas on-line eram tão irresistíveis para bots automatizados e aproveitadores on-line quanto para clientes genuínos. Ataques frequentes ao site e ao inventário durante as quedas deixavam as equipes de TI e de segurança com dificuldades para manter o site on-line.



A Pacsun migrou para a Cloudflare, transferindo mais de 95% de seu tráfego para a rede global da Cloudflare, ativando o firewall de aplicativos web (WAF) da Cloudflare, o DNS seguro e a proteção contra DDoS. Desde o primeiro dia, eles perceberam benefícios imediatos, acelerando seus ativos da web, permanecendo on-line e bloqueando bots como nunca antes.