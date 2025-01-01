Безопасность и эффективность для веб-приложений
Прикладные сервисы для безопасности и производительности веб-приложений и API
Блокируйте ботов-злоумышленников, защищайте приложения и API от вредоносных действий и предотвращайте DDoS-атаки — в этом вам помогут мощные встроенные инструменты сбора и анализа информации об угрозах, предоставляемые платформой connectivity cloud от Cloudflare, которая ежедневно в среднем блокирует ~247 млрд угроз ежедневно.
Повышайте производительность веб-приложений благодаря возможности бесконечно масштабировать приложения более чем в 330 городах по всему миру.
Преимущества
Превосходная безопасность и возможность подключения по всему миру
Связь со всеми сетями, организациями и облаками
Прикладные сервисы Cloudflare защищают миллионы веб-ресурсов и обслуживает в среднем десятки миллионов HTTP-запросов в секунду. Мы обеспечиваем бесперебойное подключение приложений и API, размещенных в публичных, частных и гибридных облаках, а также в локальных сетях.
Интеллектуальная платформа со встроенными сервисами для приложений
Cloudflare использует данные из различных приложений и сетевых источников для защиты и ускорения работы веб-приложений и API. Функции обеспечения безопасности, производительности, соответствия нормативным требованиям и конфиденциальности встроены в систему, не нарушая возможности подключения.
Унифицированный и упрощенный интерфейс
Упрощение защиты и ускорение работы веб-приложений, размещенных в любом месте, с помощью connectivity cloud от Cloudflare. Обеспечьте консолидацию с помощью простой в использовании и интегрированной консоли, глубокой аналитики на уровне запросов и политик на основе машинного обучения. — и повысьте эффективность специалистов по безопасности на 29 %.
Признание аналитиков
Что говорят ведущие аналитики
Cloudflare названа «Лидером» в нескольких отчетах аналитиков в категориях «Веб-приложения» и «Защита API»
Как Cloudflare защищает и ускоряет веб-приложения
Глобальное подключение
Высочайшая производительность
Аналитическая информация об угрозах
Forrester Wave для WAF, 2025 г.
Отчет об управлении API и их защите, 2024 г.
Основные примеры использования
Защита приложений на основе ИИ
Обеспечьте защиту ваших приложений на основе ИИ от неправомерного использования и сохраните целостность модели. Межсетевой экран для ИИ обеспечивает защиту без привязки к модели и нативно интегрируется с глобальной периферийной сетью Cloudflare.
Хватит терять пользователей из-за низкой скорости ресурсов
Медленная загрузка веб-сайтов обходится ритейлерам в миллиарды долларов ежегодно. Cloudflare обеспечивает скорость и надежность веб-сайтов.
Обнаружение и защита API
API как никогда важны в инфраструктуре приложений. Получите полное представление об использовании API и убедитесь, что API не скомпрометированы, и не происходит утечка данных.
Ускорение веб-контента
Кэшируйте статическое содержимое, сжимайте динамическое содержимое, оптимизируйте изображения и доставляйте видео из глобальной сети Cloudflare для максимально быстрой загрузки.
Повышение эффективности средств защиты за счет аналитической информации об угрозах
Cloudflare усиливает существующие меры безопасности за счет крупномасштабного сбора и анализа информации об угрозах, недоступного нигде больше.
Предотвращение действий вредоносных ботов
Cloudflare Bot Management использует усовершенствованное машинное обучение для выявления и блокировки нежелательных ботов.
Магазин модной одежды Pacsun использует Cloudflare для предотвращения перебоев в работе веб-сайта и блокирования ботов
«С переходом на Cloudflare скорость нашей системы выросла на 27 % буквально за одну ночь. Сразу же повысилась производительность: процент попадания в кэш взлетел мгновенно, и все заработало... Cloudflare стала абсолютным чемпионом в предотвращении потенциальных проблем, повышении нашей эффективности и обеспечении успеха нашей деятельности за последний год на всех фронтах».
Примеры использования сервисов для приложений
Продукты
Продукты для обеспечения безопасности и производительности приложений
Ресурсы
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ
3 проблемы обеспечения безопасности и подключения сервисов приложений
Узнайте, почему традиционным архитектурам не хватает гибкости для поддержки современных приложений и организаций, а также как connectivity cloud обеспечивает лучшую безопасность, возможности подключения без сетевых задержек и рост бизнеса.
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ
Экономичные стратегии безопасности и производительности приложений
Изучите истории успеха 7 компаний, которые открыли для себя экономическую эффективность использования Cloudflare для обеспечения безопасности, при этом без ущерба для производительности.
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА
Руководство директора по ИБ относительно безопасности API
В последние годы утечки данных через API попали в новостные заголовки. Узнайте, как защитить API и сохранить доверие клиентов.