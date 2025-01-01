Зарегистрироваться

Безопасность и эффективность для веб-приложений

Прикладные сервисы для безопасности и производительности веб-приложений и API
Блокируйте ботов-злоумышленников, защищайте приложения и API от вредоносных действий и предотвращайте DDoS-атаки — в этом вам помогут мощные встроенные инструменты сбора и анализа информации об угрозах, предоставляемые платформой connectivity cloud от Cloudflare, которая ежедневно в среднем блокирует ~247 млрд угроз ежедневно.
Повышайте производительность веб-приложений благодаря возможности бесконечно масштабировать приложения более чем в 330 городах по всему миру.

Сервисы для приложений HP: основное изображение

Преимущества

Превосходная безопасность и возможность подключения по всему миру

Корона лидера - Значок
Связь со всеми сетями, организациями и облаками

Прикладные сервисы Cloudflare защищают миллионы веб-ресурсов и обслуживает в среднем десятки миллионов HTTP-запросов в секунду. Мы обеспечиваем бесперебойное подключение приложений и API, размещенных в публичных, частных и гибридных облаках, а также в локальных сетях.

Целевой объем - Значок
Интеллектуальная платформа со встроенными сервисами для приложений

Cloudflare использует данные из различных приложений и сетевых источников для защиты и ускорения работы веб-приложений и API. Функции обеспечения безопасности, производительности, соответствия нормативным требованиям и конфиденциальности встроены в систему, не нарушая возможности подключения.

Масштабирование оптимизации - Значок
Унифицированный и упрощенный интерфейс

Упрощение защиты и ускорение работы веб-приложений, размещенных в любом месте, с помощью connectivity cloud от Cloudflare. Обеспечьте консолидацию с помощью простой в использовании и интегрированной консоли, глубокой аналитики на уровне запросов и политик на основе машинного обучения. — и повысьте эффективность специалистов по безопасности на 29 %.

Признание аналитиков

Что говорят ведущие аналитики

Gartner логотип
Cloudflare названа «Лидером» в нескольких отчетах аналитиков в категориях «Веб-приложения» и «Защита API»
Подробнее
Логотип IDC
Cloudflare — лидер среди мировых поставщиков коммерческих CDN
Читать отчет

Как Cloudflare защищает и ускоряет веб-приложения

Глобальное подключение
Высочайшая производительность
Аналитическая информация об угрозах

Forrester Wave для WAF, 2025 г.

Отчет об управлении API и их защите, 2024 г.

Основные примеры использования

Просмотреть все
Машинное обучение ИИ – значок
Защита приложений на основе ИИ

Обеспечьте защиту ваших приложений на основе ИИ от неправомерного использования и сохраните целостность модели. Межсетевой экран для ИИ обеспечивает защиту без привязки к модели и нативно интегрируется с глобальной периферийной сетью Cloudflare.

Подробнее
Боты безопасности
Хватит терять пользователей из-за низкой скорости ресурсов

Медленная загрузка веб-сайтов обходится ритейлерам в миллиарды долларов ежегодно. Cloudflare обеспечивает скорость и надежность веб-сайтов.

Подробнее
Код api - Значок
Обнаружение и защита API

API как никогда важны в инфраструктуре приложений. Получите полное представление об использовании API и убедитесь, что API не скомпрометированы, и не происходит утечка данных.

Подробнее
Производительность, интеллектуальная маршрутизация - Значок
Ускорение веб-контента

Кэшируйте статическое содержимое, сжимайте динамическое содержимое, оптимизируйте изображения и доставляйте видео из глобальной сети Cloudflare для максимально быстрой загрузки.

Подробнее
Экран безопасности флажок защиты - Значок
Повышение эффективности средств защиты за счет аналитической информации об угрозах

Cloudflare усиливает существующие меры безопасности за счет крупномасштабного сбора и анализа информации об угрозах, недоступного нигде больше.

Подробнее
Аналитика бот - Значок
Предотвращение действий вредоносных ботов

Cloudflare Bot Management использует усовершенствованное машинное обучение для выявления и блокировки нежелательных ботов.

Подробнее

Магазин модной одежды Pacsun использует Cloudflare для предотвращения перебоев в работе веб-сайта и блокирования ботов

Продукт pacsun изображение

Pacsun - логотип

«С переходом на Cloudflare скорость нашей системы выросла на 27 % буквально за одну ночь. Сразу же повысилась производительность: процент попадания в кэш взлетел мгновенно, и все заработало... Cloudflare стала абсолютным чемпионом в предотвращении потенциальных проблем, повышении нашей эффективности и обеспечении успеха нашей деятельности за последний год на всех фронтах».

Примеры использования сервисов для приложений

Логотип Pacsun
Доставка основная иллюстрация логотип
Applied логотип светлый
Canva логотип светлый
Логотип GPC
Shopify logo

Продукты

Продукты для обеспечения безопасности и производительности приложений

Защита от DDoS-атак - изображение
Защита от DDoS-атак

Защита от DDoS-атак любого размера и вида.

Подробнее
Межсетевой экран веб-приложений - Изображение
Межсетевой экран веб-приложений

Защитите свои критически важные для бизнеса веб-приложения от атак.

Подробнее
CDN - Изображение
CDN

Сверхбыстрая доставка статического и динамического контента.

Подробнее
Смотреть все продукты

Ресурсы

Справочный документ изображение

СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

3 проблемы обеспечения безопасности и подключения сервисов приложений

Узнайте, почему традиционным архитектурам не хватает гибкости для поддержки современных приложений и организаций, а также как connectivity cloud обеспечивает лучшую безопасность, возможности подключения без сетевых задержек и рост бизнеса.

Читать технический отчет
Справочный документ изображение

СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Экономичные стратегии безопасности и производительности приложений

Изучите истории успеха 7 компаний, которые открыли для себя экономическую эффективность использования Cloudflare для обеспечения безопасности, при этом без ущерба для производительности.

Читать технический отчет
Электронная книга - Эскиз 2

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство директора по ИБ относительно безопасности API

В последние годы утечки данных через API попали в новостные заголовки. Узнайте, как защитить API и сохранить доверие клиентов.

Прочитать электронную книгу
Security Shield Protection Icon

Ускорьте и защитите свои веб-приложения

