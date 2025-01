Shopify + Cloudflare: alimentando 1 milhão de lojas no maior fim de semana de compras do ano

Para mais de um milhão de empresas em todo o mundo, a Shopify é o coração vivo que impulsiona suas operações de varejo on-line. Alimentando tudo, desde a experiência de compra voltada para o consumidor até a logística de back-end, a plataforma da Shopify facilitou mais de US$ 183 bilhões em termos de atividade econômica somente em 2016-18, de acordo com seu mais recente Relatório de Impacto Econômico Global Se você costuma fazer compras on-line, há uma boa probabilidade de que tenha efetuado transações em uma loja na Shopify, e é por isso que a empresa, com sede no Canadá, vale mais de US$ 40 bilhões.

Shopify’s success is all the more impressive given the ferocious competition of online retail, where a subpar shopping experience translates directly into lost revenue and erosion of consumer confidence; this is even more of a problem when customers are just a tap away from a competitor’s store.

É por isso que o Shopify se concentra incansavelmente em garantir que sua plataforma ofereça o melhor desempenho, segurança e confiabilidade da categoria para seu mais de um milhão de estabelecimentos. E como essas lojas operam a partir de países 175 globalmente — sendo que muitas delas vendem para clientes internacionalmente — o Shopify precisa de uma solução sólida, que funcione no mundo inteiro.

A diferença da Cloudflare

A cultura orientada por engenharia do Shopify não carece de geniosinhos de desempenho e segurança que otimizam todos os pacotes de rede possíveis, mas às vezes não faz sentido fazer tudo internamente. Ao invés de construir sua própria presença de rede distribuída globalmente — o que exigiria grandes investimentos em infraestrutura, experiência e tempo — o Shopify optou por se juntar à rede global da Cloudflare, que abrange 200 cidades ao redor do mundo.

That move translates to a major performance advantage: today, 99% of the Internet-connected population in the developed world are within 100 milliseconds of Cloudflare’s network (a fraction of the blink of an eye). By extending its edge across Cloudflare’s global footprint, Shopify empowers its merchants with a faster experience for their customers — driving increased sales across the platform.

Com o Balanceamento de Carga da Cloudflare, a empresa tem um controle detalhado da forma como seu tráfego é distribuído entre os servidores de origem, além de uma vantagem extra em termos de desempenho e precisão resultante da tomada de decisões na borda da rede.

Uma parte da principal proposta de valor do Shopify é sua facilidade de uso, então é importante habilitar esses benefícios sem impor um fardo aos estabelecimentos. Ao usar a Cloudflare para difundir seu bloco de IPs, o Shopify proporciona um desempenho mais rápido e mais confiável sem que os estabelecimentos precisem alterar suas configurações de DNS.

A migração do Shopify para a Cloudflare não era uma tarefa fácil: o processo teria que ser perfeito, sem qualquer interrupção para as +1.000,0000 de empresas em sua plataforma (algumas delas com desafios únicos de configuração). As equipes da Cloudflare e do Shopify trabalharam em estreita coordenação para garantir que a migração ocorresse tranquilamente, incorporando mais de um milhão de domínios e certificados de segurança com as salvaguardas implementadas para garantir que qualquer alteração pudesse ser revertida rapidamente. No final, a migração foi um sucesso total.

Black Friday: mais dinheiro, no mundo todo

A plataforma da Shopify gerencia um volume enorme de tráfego e de vendas todos os dias. Mas essas demandas diárias são insignificantes em comparação com o mês de novembro, quando os consumidores correm para aproveitar as melhores ofertas durante o fim de semana que abrange a Black Friday até a Cyber Monday. Neste ano, a Shopify registrou um aumento de mais de 60% na receita total de vendas de seus comerciantes, passando de mais de US$ 1,8 bilhão em 2018 para um número ainda mais impressionante de mais de US$ 2,9 bilhões em 2019. Mais de 25,5 milhões de clientes fizeram compras na plataforma da Shopify, com um pico de tráfego de vendas de US$ 1,5 milhão por minuto, quase o dobro do pico de vendas por minuto de US$ 870 mil registrado no ano anterior.

Mais impressionante ainda é a distribuição desses clientes, cada vez mais global e em trânsito. A Black Friday evoluiu para uma tradição global: 19% de todas as compras feitas nas lojas do Shopify foram enviadas para além das fronteiras internacionais. Além disso, 69% das vendas ao longo do fim de semana foram efetuadas em telefones ou tablets que muitas vezes operam em condições de rede abaixo do ideal, ressaltando a importância da presença global e do desempenho do Shopify na borda da rede, alimentado pela Cloudflare.

A Black Friday é um dos dias mais importantes para nossos comerciantes todos os anos, e 2019 foi o maior de todos, com consumidores de todo o mundo comprando mais do que nunca. Com o apoio da Cloudflare, conseguimos lidar com a demanda dessa temporada de compras e proporcionar respostas super rápidas para os compradores em todo o mundo.

— Charles Ng

Gerente de engenharia de produção, Shopify