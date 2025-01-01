Shopify + Cloudflare：在一年中最忙的购物周末为 1,000,000 个店面提供支持

对于全球一百多万家企业而言，Shopify 是驱动其在线零售店铺的动力来源。它驱动着从消费者购物体验到后台物流的一切。根据 Shopify 最近发布的《全球经济影响报告》，仅在 2016 年至 2018 年期间，Shopify 平台就促成了超过 1830 亿 美元的经济活动。如果您进行在线购物，那么很有可能您已经和一家 Shopify 上的商店进行了交易，因此这家总部位于加拿大的公司价值超过 400 亿美元。

在线零售业竞争激烈，Shopify 的成功更加令人印象深刻。不良购物体验会直接转化为收入损失和消费者信心下降；当顾客离竞争对手的商店仅一步之遥时，麻烦就更大了。

这就是为什么 Shopify 一直坚持不懈地确保其平台为百万商家提供一流的性能、安全性和可靠性。而且，这些商店在全球 175 个国家/地区运营（其中许多面向国际客户销售商品），因此 Shopify 需要一个全世界适用的可靠解�决方案。

Cloudflare 的不同之处

Shopify 以工程为驱动的文化不乏性能和安全专家，他们可以优化每一个网络数据包，但有时一切均在内部解决并无实际意义。Shopify 并没有建立自己的全球分布式网络（这需要在基础设施、专业知识和时间上进行巨大投入），而是选择加入 Cloudflare 覆盖世界各地 200 多个城市的全球网络。

这一举动转化为一大性能优势：如今，发达国家中 99％ 互联网人口与 Cloudflare 网络距离都在 100 毫秒内（眨眼之间便可达到）。通过利用 Cloudflare 的全球网络来拓宽其覆盖范围，Shopify 协助其商家为客户提供更快的体验，进而推动整个平台销售的增长。

借助 Cloudflare Load Balancing，Shopify 可以精确控制其流量在源站服务器之间的分布，并具有在网络边缘进行这些决策的附加性能和准确性优势。

Shopify 的核心价值主张包括了易用性，因此，在不给商家造成负担的情况下实现这些优势非常重要。通过使用 Cloudflare 广播其 IP 块，Shopify 可以提供更快速、更可靠的性能，而且无需商家修改 DNS 设置。

Shopify 迁移到 Cloudflare 并非易事：其过程必须无缝顺畅，不能给平台上的 1,000,000 多个商家造成业务中断（有些面临着独特的配置挑战）。Cloudflare 和 Shopify 的团队紧密合作，确保迁移过程顺利开展，引入超过一百万个域和安全证书，并采取了适当的保护措施来确保任何更改都能快速还原。最后，迁移取得了圆满成功。

黑色星期五：全球销售额增长

Shopify 的平台每天管理巨大的流量和销售。但是，这些日常需求在每年 11 月都变得微不足道，因为消费者们会在黑色星期五到网络星期一的重磅周末蜂拥而至，抢购最热门的商品。 今年，Shopify 发现平台商户�的总销售额飙升超过 60％，从 2018 年的 18 亿美元增加到更为惊人的 29 亿美元以上。超过 2550 万名顾客通过 Shopify 平台进行了购物，峰值销售额达到每分钟 150 万美元，几乎两倍于去年的每分钟 87 万美元。

更令人印象深刻的是这些顾客日益全球化，地区分布不断变化。黑色星期五已演变成一种全球传统：在 Shopify 店铺进行的所有购买中，有 19％ 需要跨境运输。而且，周末 69％ 的销售是在手机或平板电脑上进行的，这些手机或平板电脑通常在网络条件欠佳的情况下运行，凸显了 Shopify 在 Cloudflare 支持下在网络边缘实现的全球影响力和性能。

“黑色星期五对我们商户来说是每年最重要的日子之一，2019 年更是异乎寻常，全球消费者的购物规模远超以往任何时候。在 Cloudflare 的支持下，我们能够应对这个购物季的需求，并向全球购物者提供闪电般的快速响应。”

— Charles Ng

生产工程经理，Shopify