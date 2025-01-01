DDoS 攻击可导致服务变慢或关闭，但 Cloudflare 能够阻止所有这些攻击。凭借 388 Tbps 的网络容量，Cloudflare 成功缓解了一些有史以来最大规模的 DDoS 攻击，而不会拖慢客户的性能。
Cloudflare 的网络容量达到 388 Tbps，比史上最大规模的 DDoS 攻击还要大 23x
全天候、全年无休的全球电子邮件和紧急电话支持（Enterprise 计划）。外加按需资源、指南和最佳实践实施。
Cloudflare 能够保护应用、网络或网站免受 DDoS 攻击，使其运行更快、更可靠。
我们从全球各地超过 330个城市中的最近位置缓解 DDoS 攻击，无需将流量发送到遥远的清洗中心。
Cloudflare 保护 Web 应用、TCP/UDP 应用、网络和数据中心，覆盖 OSI 第 3、4、7 层。
“针对我们的恶意流量明显增加，源于看来资金充足的专业组织，但都被 Cloudflare 成功化解了。通过部署该全球网络一流的 DDoS 和 zero-day 漏洞利用防护，我们的公共 Web 基础设施轻松得到周全的安全保障。”
云和虚拟化服务负责人 — Porsche Informatik
DDoS 防护确保网站和应用保持在线和安全，确保用户体验更加积极。
Cloudflare Spectrum 可保护使用任何协议构建的应用，包括自定义协议。确保任何盒子、容器或虚拟机的正常运行时间。
利用 Magic Transit 保护您的网络、数据中心和基础设施免受第 3 和 4 层 DDoS 攻击。