“针对我们的恶意流量明显增加，源于看来资金充足的专业组织，但都被 Cloudflare 成功化解了。通过部署该全球网络一流的 DDoS 和 zero-day 漏洞利用防护，我们的公共 Web 基础设施轻松得到周全的安全保障。”