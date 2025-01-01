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分布式拒绝服务(DDoS)防护

能够缓解最大、最先进攻击的 DDoS 防护

DDoS 攻击可导致服务变慢或关闭，但 Cloudflare 能够阻止所有这些攻击。凭借 388 Tbps 的网络容量，Cloudflare 成功缓解了一些有史以来最大规模的 DDoS 攻击，而不会拖慢客户的性能。

需要的不仅仅是 DDoS 防护？立即联系专家！

Cloudflare DDoS 防护的优势
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巨大的网络容量

Cloudflare 的网络容量达到 388 Tbps，比史上最大规模的 DDoS 攻击还要大 23x

Time blue
设置仅需几分钟

开启 DDoS 防护如同拨动开关一般简单。遭到攻击？马上拨打我们的“遭到攻击”热线电话 ，几分钟内即可获得保护： +1 (888) 99 FLARE。

全天候电子邮件与电话支持

全天候、全年无休的全球电子邮件和紧急电话支持（Enterprise 计划）。外加按需资源、指南和最佳实践实施。

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性能缓慢和宕机不复存在

Cloudflare 能够保护应用、网络或网站免受 DDoS 攻击，使其运行更快、更可靠。

工作方式

利用一个全球网络阻止攻击流量

How Cloudflare DDoS Protection works - illustration

我们从全球各地超过 330个城市中的最近位置缓解 DDoS 攻击，无需将流量发送到遥远的清洗中心。

Cloudflare 保护 Web 应用、TCP/UDP 应用、网络和数据中心，覆盖 OSI 第 3、4、7 层。

How Cloudflare DDoS Protection works - illustration

了解五种缓解 DDoS 攻击的最佳实践

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客户感言

“针对我们的恶意流量明显增加，源于看来资金充足的专业组织，但都被 Cloudflare 成功化解了。通过部署该全球网络一流的 DDoS 和 zero-day 漏洞利用防护，我们的公共 Web 基础设施轻松得到周全的安全保障。”

云和虚拟化服务负责人 — Porsche Informatik

DDoS 防护主要用例

Cloudflare DDoS 防护让您的服务和基础设施可靠、安全。

安全、可靠的网站和 Web 应用

DDoS 防护确保网站和应用保持在线和安全，确保用户体验更加积极。

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保护 TCP/UDP 应用

Cloudflare Spectrum 可保护使用任何协议构建的应用，包括自定义协议。确保任何盒子、容器或虚拟机的正常运行时间。

保护安全基础设施

利用 Magic Transit 保护您的网络、数据中心和基础设施免受第 3 和 4 层 DDoS 攻击。

保护全球组织免受最新 DDoS 攻击影响

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