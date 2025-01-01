Поддержка

Защита от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS)

Защита от DDoS-атак, которая устраняет самые крупные и серьезные из них

DDoS-атаки могут замедлить или даже остановить работу сервисов, но Cloudflare устраняет их все. Благодаря пропускной способности 388 Tbps Cloudflare удалось нейтрализовать некоторые из самых масштабных DDoS-атак из когда-либо зафиксированных без снижения производительности своих клиентов.

Хотите больше, чем просто защита от DDoS атак? Обсудите с экспертом!

ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВ CLOUDFLARE ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ DDOS-АТАК
Shield icon
Огромная емкость сети

Емкость сети Cloudflare составляет 388 Tbps, что на 23x превышает емкость крупнейших зарегистрированных DDoS-атак

Time blue
Настройка за несколько минут

Включить защиту от DDoS-атак не сложнее, чем поставит галочку в интерфейсе. Вы подверглись атаке? Обратитесь на нашу горячую линию Under Attack, и мы быстро поможем обеспечить защиту. Наш номер: +1 (888) 99 FLARE.

Поддержка по электронной почте и телефону 24/7

Глобальная круглосуточная поддержка по электронной почте и телефону для экстренной связи 24/7/365 (для планов Enterprise). А также ресурсы по запросу, руководства и практические рекомендации по внедрению.

Lightning bolt icon
Повышение производительности и уменьшение простоев

Защищая приложения, сети и веб-сайты от DDoS-атак, Cloudflare делает ваши системы более быстрыми и надежными.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Блокировка трафика в глобальной сети

How Cloudflare DDoS Protection works - illustration

Мы нейтрализуем DDoS-атаки, используя средства ближайшего нашего центра обработки данных — они расположены в 330 городах по всему миру. Нам не приходится отправлять трафик в удаленные центры очистки.

Cloudflare в равной степени защищает веб-приложения, приложения TCP и UDP, сети и центры обработки данных на уровнях OSI 3, 4 и 7.

How Cloudflare DDoS Protection works - illustration

Посмотрите пять рекомендаций по нейтрализации DDoS-атак

Получить справочный документ

Что говорят наши клиенты

«Мы столкнулись с заметным увеличением вредоносного трафика со стороны хорошо финансируемых, профессиональных групп злоумышленников, но Cloudflare благополучно поглощала направленные на нас атаки. Мы легко защитили нашу общедоступную веб-инфраструктуру, используя лучшие в своем классе средства защиты от DDoS и атак zero-day, реализованные в глобальной сети Cloudflare».

Руководитель направления облачных сервисов и виртуализации, Porsche Informatik

Основные примеры использования защиты от DDoS-атак

Средства Cloudflare для защиты от DDoS-атак поддерживают надежность и безопасность инфраструктуры и сервисов.

Безопасность и надежность веб-сайтов и веб-приложений

Защита от DDoS-атак гарантирует, что ваши веб-сайты и приложения продолжат работать и не будут повреждены — это улучшает впечатления пользователей от взаимодействия с ресурсами.

Applications icon
Защита TCP- и UDP-приложений

Cloudflare Spectrum защищает приложения, работающие на базе любых протоколов, в том числе и пользовательских. Обеспечьте доступность любого блока, контейнера и виртуальной машины.

Безопасность инфраструктуры

Защитите сеть, центры обработки данных и инфраструктуру от DDoS-атак на уровнях 3 и 4 с помощью Magic Transit.

Мы защищаем организации по всему миру даже от новейших DDoS-атак

Смотреть примеры использования

Получите средства Cloudflare для защиты вашей организации от DDoS-атак

Связаться со специалистом

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак