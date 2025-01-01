DDoS-атаки могут замедлить или даже остановить работу сервисов, но Cloudflare устраняет их все. Благодаря пропускной способности 388 Tbps Cloudflare удалось нейтрализовать некоторые из самых масштабных DDoS-атак из когда-либо зафиксированных без снижения производительности своих клиентов.
Емкость сети Cloudflare составляет 388 Tbps, что на 23x превышает емкость крупнейших зарегистрированных DDoS-атак
Включить защиту от DDoS-атак не сложнее, чем поставит галочку в интерфейсе. Вы подверглись атаке? Обратитесь на нашу горячую линию Under Attack, и мы быстро поможем обеспечить защиту. Наш номер: +1 (888) 99 FLARE.
Глобальная круглосуточная поддержка по электронной почте и телефону для экстренной связи 24/7/365 (для планов Enterprise). А также ресурсы по запросу, руководства и практические рекомендации по внедрению.
Защищая приложения, сети и веб-сайты от DDoS-атак, Cloudflare делает ваши системы более быстрыми и надежными.
Мы нейтрализуем DDoS-атаки, используя средства ближайшего нашего центра обработки данных — они расположены в 330 городах по всему миру. Нам не приходится отправлять трафик в удаленные центры очистки.
Cloudflare в равной степени защищает веб-приложения, приложения TCP и UDP, сети и центры обработки данных на уровнях OSI 3, 4 и 7.
«Мы столкнулись с заметным увеличением вредоносного трафика со стороны хорошо финансируемых, профессиональных групп злоумышленников, но Cloudflare благополучно поглощала направленные на нас атаки. Мы легко защитили нашу общедоступную веб-инфраструктуру, используя лучшие в своем классе средства защиты от DDoS и атак zero-day, реализованные в глобальной сети Cloudflare».
Руководитель направления облачных сервисов и виртуализации, Porsche Informatik
Защита от DDoS-атак гарантирует, что ваши веб-сайты и приложения продолжат работать и не будут повреждены — это улучшает впечатления пользователей от взаимодействия с ресурсами.
Cloudflare Spectrum защищает приложения, работающие на базе любых протоколов, в том числе и пользовательских. Обеспечьте доступность любого блока, контейнера и виртуальной машины.
Защитите сеть, центры обработки данных и инфраструктуру от DDoS-атак на уровнях 3 и 4 с помощью Magic Transit.