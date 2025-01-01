Мы нейтрализуем DDoS-атаки, используя средства ближайшего нашего центра обработки данных — они расположены в 330 городах по всему миру. Нам не приходится отправлять трафик в удаленные центры очистки.

Cloudflare в равной степени защищает веб-приложения, приложения TCP и UDP, сети и центры обработки данных на уровнях OSI 3, 4 и 7.