DDoS 攻擊可能��會減緩或關閉服務，但 Cloudflare 會阻止所有攻擊。Cloudflare 憑藉 388 Tbps 的網路容量，成功緩解了一些有記錄以來最大規模的 DDoS 攻擊，且並未降低客戶的效能。
Cloudflare 擁有 388 Tbps 的網路處理能力，比有史以來最大的 DDoS 攻擊還要大 23x
全天候全球電子郵件與緊急電話支援（企業方案）。還有隨需提供的資源、指南與最佳做法實施。
無論是保護應用程式、網路還是網站免遭 DDoS 攻擊，Cloudflare 都可幫助您更快速、更可靠。
我們在全世界超過 330 座城市中從最近的位置緩解 DDoS 攻擊，無需將流量傳送至遙遠的清除中心。
Cloudflare 在 OSI 第 3、4 和 7 層，為 Web 應用程式、TCP/UDP 應用程式以及網路和資料中心提供保護。
「我們遇到了一起惡意流量暴增事件，這似乎來自資金充足的專業團體，但 Cloudflare 化解了針對我們的攻擊。由於他們的全球網路提供了一流的 DDoS 和零時差漏洞利用防護，我們極其輕鬆地保障了公用 Web 基礎架構的安全。」
——雲端和虛擬化服務主管 Porsche Informatik
DDoS 防護可讓網站和應用程式保持連線和安全，從而確保一種積極的使用者體驗。
Cloudflare Spectrum 可保護使用任何通訊協定（包括自訂通訊協定）構建的應用程式。確保任何硬體、容器或虛擬機器的正常運作時間。
使用 Magic Transit，保護您的網路、資料中心和基礎架構免受第 3 層和第 4 層 DDoS 攻擊。