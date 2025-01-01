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分散式阻斷服務 (DDoS) 防護

DDoS 防護可緩解最大規模、最進階的攻擊

DDoS 攻擊可能會減緩或關閉服務，但 Cloudflare 會阻止所有攻擊。Cloudflare 憑藉 388 Tbps 的網路容量，成功緩解了一些有記錄以來最大規模的 DDoS 攻擊，且並未降低客戶的效能。

需要的不只是 DDoS 保護？與專家談談吧！

CLOUDFLARE DDOS 防護的優勢
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龐大的網路處理能力

Cloudflare 擁有 388 Tbps 的網路處理能力，比有史以來最大的 DDoS 攻擊還要大 23x

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設定僅需幾分鐘

開啟 DDoS 防護如同撥動開關那般簡單。受到攻擊？使用我們的遭到攻擊熱線，只需幾分鐘即可獲得保護：+886 8 0185 7030。

全年無休的電子郵件與電話支援

全天候全球電子郵件與緊急電話支援（企業方案）。還有隨需提供的資源、指南與最佳做法實施。

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消除緩慢效能和停機時間

無論是保護應用程式、網路還是網站免遭 DDoS 攻擊，Cloudflare 都可幫助您更快速、更可靠。

運作方式

使用全球網路封鎖攻擊流量

How Cloudflare DDoS Protection works - illustration

我們在全世界超過 330 座城市中從最近的位置緩解 DDoS 攻擊，無需將流量傳送至遙遠的清除中心。

Cloudflare 在 OSI 第 3、4 和 7 層，為 Web 應用程式、TCP/UDP 應用程式以及網路和資料中心提供保護。

How Cloudflare DDoS Protection works - illustration

瞭解緩解 DDoS 攻擊的五種最佳做法

取得白皮書

客戶評價

「我們遇到了一起惡意流量暴增事件，這似乎來自資金充足的專業團體，但 Cloudflare 化解了針對我們的攻擊。由於他們的全球網路提供了一流的 DDoS 和零時差漏洞利用防護，我們極其輕鬆地保障了公用 Web 基礎架構的安全。」

——雲端和虛擬化服務主管 Porsche Informatik

DDOS 防護主要使用案例

Cloudflare DDoS 防護可確保您的服務和基礎架構安全可靠。

安全、可靠的網站和 Web 應用程式

DDoS 防護可讓網站和應用程式保持連線和安全，從而確保一種積極的使用者體驗。

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確保 TCP/UDP 應用程式安全

Cloudflare Spectrum 可保護使用任何通訊協定（包括自訂通訊協定）構建的應用程式。確保任何硬體、容器或虛擬機器的正常運作時間。

確保基礎架構安全

使用 Magic Transit，保護您的網路、資料中心和基礎架構免受第 3 層和第 4 層 DDoS 攻擊。

保護世界各地的組織免遭最新的 DDoS 攻擊

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