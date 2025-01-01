「我們遇到了一起惡意流量暴增事件，這似乎來自資金充足的專業團體，但 Cloudflare 化解了針對我們的攻擊。由於他們的全球網路提供了一流的 DDoS 和零時差漏洞利用防護，我們極其輕鬆地保障了公用 Web 基礎架構的安全。」