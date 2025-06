Bedrohungen im Internet sind in der heutigen Zeit allgegenwärtig. Mit Begrifflichkeiten wie Cyberattacken kann sicherlich nahezu jeder Mitarbeiter eines größeren Unternehmens oder einer größeren Organisation etwas anfangen. Gleiches gilt für die Betreiber von Websites. Eine besondere Art dieser Angriffe nennt sich Distributed Denial of Service Attacken, kurz DDoS-Attacken. Hinter diesen Angriffen steckt immer das Ziel, die vorhandenen Server, Websites oder komplette Netzwerke so massiv zu überlasten, dass sie zumindest deutlich verlangsamt werden oder sogar komplett zusammenbrechen. Aufgrund ihrer immensen Wirkung sind die DDoS-Angriffe deutlich schwerwiegender als die Denial of Service Attacken, kurz DDoS-Attacken.

DDoS-Angriffe werden in aller Regel von Cyberkriminellen durchgeführt, die nicht selten erhebliche Lösegeldforderungen an die Betroffenen stellen. Und für die wiederum ist es wichtig, dass die Systeme wieder schnell laufen, schließlich hat eine eingeschränkte Verfügbarkeit oder eine gänzliche Nichtverfügbarkeit von Cloudlösungen, Internetseiten oder Servern oft erhebliche Probleme zur Folge. Ebenfalls Teil der Attacken ist oft der Bereich der Cyberspionage. In allen angesprochenen Fällen gilt jedenfalls: In den vergangenen Jahren haben die Angriffe massiv zugenommen, was eine leistungsstarke Abwehr im Grunde genommen unabdingbar macht. Was die DDoS-Attacken betrifft, sind zahlreiche verschiedene Formen vorhanden. Dabei handelt es sich um: