Workers AI 促进了 AI 应用在边缘的可扩展开发和部署。它通过在更靠近用户的地方运行 AI 来增强用户体验和效率，从而实现 AI 应用的低延迟和高性能。客户可以避免工具泛滥并降低总体拥有成本，因为 Workers AI 与 Cloudflare 的开发者平台无缝集成——包括我们的矢量数据库 Vectorize 和用于集中监控和控制 AI 应用的 AI Gateway。
使用最新的 GPU 硬件在更靠近用户的地方运行模型，确保应用的低延迟和高性能。
复杂性更低，部署 AI 的速度更快。我们部署、优化、扩展 AI 推理，使您可以集中精力处理构建工作。
使用最新的 AI 模型（Llama、Stable Diffusion、Mistral 等）开发您的应用，以保持竞争优势并提供最佳的用户体验。
Workers AI 允许您在 Cloudflare 网络中使用自己的代码运行 AI 模型——无论是来自 Workers、Pages 还是通过 Cloudflare API。它在一个统一平台上与 Vectorize（矢量数据库）、R2（数据湖）和 AI Gateway 紧密集成，以减少工具泛滥。
“ChainFuse 将乱糟糟的非结构化数据转化为可行的见解，确保每一条客户反馈、问题和机会都得到倾听和重视。通过使用 Workers AI、AI Gateway 和 Vectorize 等产品，我们成功地对来自 Discord、Discourse、Twitter、G2 等网站的 50,000 多个独特对话进行了分析和分类。可以使用 32 个 AI 模型来执行任何任务并随时进行交换，这使我们能够大规模、准确且高效地完成任务。”
ChainFuse.com 联合创始人
通过在距离用户最近的城市自动运行模型推理，提供绝无仅有的 AI 用户体验。
无论是由 RAG 提供支持的聊天机器人还是图像生成平台，我们的基础设施都可以随着您和您的客户而扩展。
选择并切换最适合您业务需求的最新 AI 模型。