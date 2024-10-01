Workers AI 快速、经济实惠且遍布全球的开源 AI 推理

Workers AI 促进了 AI 应用在边缘的可扩展开发和部署。它通过在更靠近用户的地方运行 AI 来增强用户体验和效率，从而实现 AI 应用的低延迟和高性能。客户可以避免工具泛滥并降低总体拥有成本，因为 Workers AI 与 Cloudflare 的开发者平台无缝集成——包括我们的矢量数据库 Vectorize 和用于集中监控和控制 AI 应用的 AI Gateway。