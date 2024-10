Workers AI Szybkie, przystępne cenowo, globalne wnioskowanie SI typu open source

Workers AI ułatwia skalowalny rozwój i wdrażanie aplikacji SI na brzegu. Zwiększa to jakość doświadczeń użytkowników i efektywność, gdyż aplikacje SI są uruchamiane bliżej użytkowników, co skutkuje małymi opóźnieniami i wysoką wydajnością tych aplikacji. Klienci unikają rozproszenia narzędzi i obniżają całkowity koszt użytkowania, ponieważ Workers AI płynnie integruje się z platformą programistyczną Cloudflare (w tym z naszą wektorową bazą danych Vectorize oraz AI Gateway), co umożliwia scentralizowane monitorowanie i kontrolę aplikacji SI.