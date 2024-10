"ChainFuse trasforma il caos dei dati non strutturati in informazioni fruibili, garantendo che ogni feedback, problema e opportunità del cliente venga ascoltato e valorizzato. Utilizzando prodotti come Workers AI, AI Gateway e Vectorize, abbiamo analizzato e categorizzato con successo oltre 50.000 conversazioni uniche provenienti da piattaforme come Discord, Discourse, Twitter, G2 e altre ancora. Avere accesso a 32 modelli di intelligenza artificiale per qualsiasi attività, e poterli sostituire al volo, ci consente di essere precisi ed efficienti su larga scala."