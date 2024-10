« ChainFuse transforme le chaos des données non structurées en informations exploitables, afin de s'assurer que chaque commentaire, opportunité ou problème rapporté par un client soit entendu et apprécié à sa juste mesure. En utilisant des produits tels que Workers AI, AI Gateway et Vectorize, nous avons pu analyser et catégoriser plus de 50 000 conversations uniques survenues sur diverses plateformes, parmi lesquelles Discord, Discourse, Twitter et G2. Le fait d'avoir accès à 32 modèles IA pour n'importe quelle tâche (et de pouvoir en changer à la volée) nous permet d'être précis et efficaces, à l'échelle souhaitée. »