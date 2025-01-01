Зарегистрироваться

Workers AI

Быстрый, доступный и глобальный вывод ИИ с открытым исходным кодом
Workers AI облегчает масштабируемую разработку и развертывание приложений на базе ИИ на периферии сети. Это повышает удобство использования и эффективность за счет приближения ИИ к пользователям, что позволяет создавать приложения на базе ИИ с низкой сетевой задержкой и высокой производительностью. Клиенты избегают разрастания инструментов и снижают общую стоимость владения, поскольку Workers AI беспрепятственно интегрируется с платформой разработчиков Cloudflare, включая нашу векторную базу данных, Vectorize и AI Gateway для централизованного мониторинга и управления приложениями на базе ИИ.

Преимущества Workers AI
Быстрый ИИ в режиме реального времени на периферии сети

Запускайте модели ближе к пользователям с помощью новейшего аппаратного обеспечения графического процессора и обеспечьте низкую сетевую задержку и высокую производительность приложений.

Управляемый вывод ИИ

Более быстрое развертывание ИИ с меньшими сложностями. Мы развертываем, оптимизируем и масштабируем вывод ИИ, чтобы вы могли сосредоточиться на разработке.

Поддержка наиболее популярных моделей ИИ

Разрабатывайте свои приложения с использованием новейших моделей искусственного интеллекта, таких как Llama, Stable Diffusion, Mistral и т. д., чтобы не отставать от конкурентов и предлагать максимальное удобство использования.

Принцип работы Workers AI

Вывод ИИ как услуга

Workers AI позволяет вам запускать модели ИИ в сети Cloudflare через ваш собственный код — будь то из Workers, Pages или через API Cloudflare. Он тесно интегрируется с Vectorize (векторная база данных), R2 (озеро данных) и AI Gateway в одной унифицированной платформе, что позволяет уменьшить разрастание инструментов.

Что говорят наши клиенты

«ChainFuse преобразует хаос неструктурированных данных в полезную информацию, гарантируя, что каждая часть отзывов, проблем и возможностей клиентов будет услышана и оценена. Используя такие продукты, как Workers AI, AI Gateway и Vectorize, мы успешно проанализировали и классифицировали более 50 000 уникальных бесед из таких мест, как Discord, Discourse, Twitter, G2 и другие. Обладая доступом к 32 моделям искусственного интеллекта для любых задач и заменяя их "на лету", мы можем обеспечивать точность и эффективность в широком масштабе.»

Соучредитель, ChainFuse.com

Основные примеры использования Workers AI

Быстрый, доступный и глобальный ИИ с открытым исходным кодом на периферии сети

Быстрый вывод

Обеспечьте непревзойденное удобство использования для ИИ, автоматически выполняя логический вывод модели в ближайшем к пользователям городе.

Беспрепятственное масштабирование

Будь то чат-бот на базе RAG или платформа для создания изображений, наша инфраструктура масштабируется вместе с вами и вашими клиентами.

Избегайте привязки к модели ИИ

Выбирайте и переключайтесь между новейшими моделями искусственного интеллекта, которые лучше всего соответствуют потребностям вашего бизнеса.

Помогаем организациям по всему миру разрабатывать, запускать и масштабировать их решения на базе ИИ

Смотреть примеры использования

Resources

Видео

Come take a stroll through our developer solutions that will help you build, deploy, and securely scale global AI applications.

Watch video
2024 API Security Trends & Predictions
Documentation

Create a RAG powered chatbot with Workers AI.

Get started
Видео

Build a basic AI agent that can perform actions, using function calling with Workers AI.

Watch video
2024 API Security Trends & Predictions
Блог

Устраните проблемы безопасности генеративного ИИ, ознакомившись с нашими рекомендациями по защите инструментов GenAI с помощью SASE.

Читать блог
Получите Workers AI для своей компании

Обсудить с экспертом

Начало работы

