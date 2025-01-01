«ChainFuse преобразует хаос неструктурированных данных в полезную информацию, гарантируя, что каждая часть отзывов, проблем и возможностей клиентов будет услышана и оценена. Используя такие продукты, как Workers AI, AI Gateway и Vectorize, мы успешно проанализировали и классифицировали более 50 000 уникальных бесед из таких мест, как Discord, Discourse, Twitter, G2 и другие. Обладая доступом к 32 моделям искусственного интеллекта для любых задач и заменяя их "на лету", мы можем обеспечивать точность и эффективность в широком масштабе.»