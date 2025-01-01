Workers AI облегчает масштабируемую разработку и развертывание приложений на базе ИИ на периферии сети. Это повышает удобство использования и эффективность за счет приближения ИИ к пользователям, что позволяет создават�ь приложения на базе ИИ с низкой сетевой задержкой и высокой производительностью. Клиенты избегают разрастания инструментов и снижают общую стоимость владения, поскольку Workers AI беспрепятственно интегрируется с платформой разработчиков Cloudflare, включая нашу векторную базу данных, Vectorize и AI Gateway для централизованного мониторинга и управления приложениями на базе ИИ.
Запускайте модели ближе к пользователям с помощью новейшего аппаратного обеспечения графического процессора и обеспечьте низкую сетевую задержку и высокую производительность приложений.
Более быстрое развертывание ИИ с меньшими сложностями. Мы развертываем, оптимизируем и масштабируем вывод ИИ, чтобы вы могли сосредоточиться на разработке.
Разрабатывайте свои приложения с использованием новейших моделей искусственного интеллекта, таких как Llama, Stable Diffusion, Mistral и т. д., чтобы не отставать от конкурентов и предлагать максимальное удобство использования.
Workers AI позволяет вам запускать модели ИИ в сети Cloudflare через ваш собственный код — будь то из Workers, Pages или через API Cloudflare. Он тесно интегрируется с Vectorize (векторная база данных), R2 (озеро данных) и AI Gateway в одной унифицированной платформе, что позволяет уменьшить разрастание инструментов.
«ChainFuse преобразует хаос неструктурированных данных в полезную информацию, гарантируя, что каждая часть отзывов, проблем и возможностей клиентов будет услышана и оценена. Используя такие продукты, как Workers AI, AI Gateway и Vectorize, мы успешно проанализировали и классифицировали более 50 000 уникальных бесед из таких мест, как Discord, Discourse, Twitter, G2 и другие. Обладая доступом к 32 моделям искусственного интеллекта для любых задач и заменяя их "на лету", мы можем обеспечивать точность и эффективность в широком масштабе.»
Соучредитель, ChainFuse.com
Обеспечьте непревзойденное удобство использования для ИИ, автоматически выполняя логический вывод модели в ближайшем к пользователям городе.
Будь то чат-бот на базе RAG или платформа для создания изображений, наша инфраструктура масштабируется вместе с вами и вашими клиентами.
Выбирайте и переключайтесь между новейшими моделями искусственного интеллекта, которые лучше всего соответствуют потребностям вашего бизнеса.