Workers AI 快速且經濟實惠的全球開放原始碼 AI 推斷

Workers AI 促進了在邊緣可擴展地開發和部署 AI 應用程式。它透過在更靠近使用者的位置執行 AI，產生了低延遲和高效能的 AI 應用程式，從而增強了使用者體驗和效率。客戶可以避免工具氾濫並降低總體擁有成本，因為 Workers AI 與 Cloudflare 的開發人員平台（包括我們的向量資料庫 Vectorize 和 AI Gateway）無縫整合，實現了集中監視和控制 AI 應用程式。