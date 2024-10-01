Workers AI 促進了在邊緣可擴展地開發和部署 AI 應用程式。它透過在更靠近使用者的位置執行 AI，產生了低延遲和高效能的 AI 應用程式，從而增強了使用者體驗和效率。客戶可以避免工具氾濫並降低總體擁有成本，因為 Workers AI 與 Cloudflare 的開發人員平台（包括我們的向量資料庫 Vectorize 和 AI Gateway）無縫整合，實現了集中監視和控制 AI 應用程式。
使用最新的 GPU 硬體，在更靠近使用者的位置執行模型，從而確保了應用程式零延遲和高效能。
加快 AI 部署並減少複雜性。我們部署、最佳化、擴展 AI 推斷，讓您可以專注於構建。
使用最新的 AI 模型（Llama、Stable Diffusion、Mistral 等）開發應用程式，以保持競爭力並提供最佳使用者體驗。
使用 Workers AI，您可以在 Cloudflare 網路上，從自己的程式碼執行 AI 模型——無論是源於 Workers、Pages 還是透過 Cloudflare API。它與 Vectorize（向量資料庫）、R2（資料湖泊）和 AI Gateway 在一個統一平台中緊密整合，減少了工具氾濫。
「ChainFuse 將非結構化資料的混亂局面轉變成了可採取動作的深入解析，從而確保一字不漏地傾聽客戶意見反應、問題和機會並予以重視。使用 Workers AI、AI Gateway 和 Vectorize 等產品，我們成功分析並分類了 50,000 多次來自 Discord、Discourse、Twitter、G2 等場合的獨特對話。使用 32 個 AI 模型來完成任何工作，並在它們之間即時切換，讓我們能夠大規模地確保準確度和高效率。」
ChainFuse.com 共同創辦人
透過自動在距離使用者最近的城市執行模型推斷，提供無與倫比的 AI 使用者體驗。
無論是採用 RAG 技術的聊天機器人還是影像產生平台，我們的基礎架構都會與您和您的客戶一起擴展。
在最新的 AI 模型之間選擇和切換，使其最符合您的業��務需求。