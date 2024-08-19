Cloudflare 提供安全性、效能和可靠性，適用於連線到網際網路的任何裝置。
Cloudflare 使 NCR 能夠打擊複雜的支付詐騙並保護多個產業的客戶
Cloudflare 全球邊緣網路（包括中國網路）為 Polestar 提供世界級的效能與可靠性
Q2 讓銀行、信用合作社和金融科技公司得以在手機、線上及語音等銀行業務間實現一致的客戶體驗
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[僅提供英文版] 8x8 與 Cloudflare 合作，協助確保為 186 個國家/地區的統一通訊和聯絡中心平台使用者提供一流安全性、可擴展性和順暢效能
[僅提供英文版] WA.Technology 使用 Cloudflare 構建一個穩定、安全且高效能的線上博彩平台
[僅提供英文版] 烏茲別克最大的連鎖超市 Korzinka 使用 Cloudflare 保護線上應用程式免遭惡意機器人攻擊，同時保護員工免受網路釣魚嘗試的影響。
[僅提供英文版] Pagsmile 透過 Cloudflare 全球連通雲提高國際效能、安全性、可擴展性及營運效率
[僅提供英文版] GovTech Procurement 與 Cloudflare 合作，加強資料保護、提高基礎架構效能，並確保印尼國家數位採購平台維持穩定的正常運作時間
[僅提供英文版] Alpred 的 Meteored 提供由 Cloudflare Workers 支援的特定位置報告與天氣
[僅提供英文版] 俄克拉荷馬州管理與企業服務辦公室利用 Cloudflare 加速促進全州安全性及轉型計畫
[僅提供英文版] CouponBirds 從第三方雲端服務和自建的保護系統轉換到了 Cloudflare，從而為數百萬的線上購物者提供更快速、更安全的購物體驗。
[僅提供英文版] 這間業界領先的台灣媒體機構在遭到惡意機器人攻擊時開始向 Cloudflare 尋求幫助，攻擊威脅要中斷其服務並危及使用者安全。
[僅提供英文版] UN Women Australia 求助於 Galileo 專案，來緩解威脅其線上安全的惡意機器人。
[僅提供英文版] Mynet 使用 Cloudflare 的 Zero Trust 平台保護服務基礎架構，並確保隨處辦公的員工能夠無縫存取任務關鍵型伺服器和工具。
[僅提供英文版] Fintech 提供者使用 Cloudflare 的全球連通雲提高其平台安全性和速度。
Zendesk 信任 Cloudflare 能保護其超過 125,000 個客戶的安全與競爭力。
Cloudflare 為 DHL Parcel 的發展提供了強大的動力。Cloudflare 具有開箱即用的安全性，有助於減輕我的團隊的工作負載，讓我們能夠專注於業務本身。
Nan Guo
DHL Parcel 數位與商務程�序最佳化副總裁
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