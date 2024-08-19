Cloudflare 为连接到互联网的任何设备提供性能、安全性和可靠性解决方案。
Cloudflare 帮助 NCR 打击复杂的支付欺诈，保护多个行业的客户
包括中国网络在内的 Cloudflare 全球边缘网络为 Polestar 提供了世界一流的性能和可靠性
Q2 使银行、信用社和金融科技公司能够通过移动、在线和语音银行提供一致的客户体验
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[仅提供英文版] 8x8 与 Cloudflare 携手合作，为位于 186 个国家/地区的统一通信和联络中心平台用户提供顶级安全性、可扩展性和无缝性能保障
[仅提供英文版] WA.Technology 利用 Cloudflare 构建一个稳定、安全、高性能的 iGaming 平台。
[仅提供英文版] 乌兹别克斯坦最大的超市连锁店 Korzinka 使用 Cloudflare 来保护其在线应用免受恶意机器人攻击，同时保护员工免受网络钓鱼攻击。
Pagsmile 通过 Cloudflare 全球连通云提升了国际性能、安全性、可扩展性和运营效率。
[仅提供英文版] 通过与 Cloudflare合作，GovTech Procurement 加强了数据保护，提升了基础设施性能，并确保印度尼西亚国家数字采购平台的持续正常运行
[仅提供英文版] 通过 Cloudflare Workers 的支持，Alpred 的 Meteored 提供特定位置的天气报告和预报
[仅提供英文版] 俄克拉荷马州管理和企业服务办公室通过 Cloudflare 加速全州范围的安全和转型举措
[仅提供英文版] CouponBirds 从第三方云服务和自建保护系统转向了 Cloudflare，为数百万在线购物者提供了更快速、更安全的购物体验。
[仅提供英文版] 当这家领先的台湾媒体遭遇恶意机器人攻击，威胁到其服务和用户安全时，它转向了 Cloudflare。
[仅提供英文版] UN Women Australia 利用 Project Galileo 缓解威胁其在线安全的恶意机器人。
[仅提供英文版] Mynet 使用 Cloudflare 的 Zero Trust 平台来保护其服务基础设施，确保其远程员工能够无缝访问对其业务至关重要的服务器和工具。
[仅提供英文版] 金融科技提供商通过 Cloudflare 全球连通云提高其平台的安全性和速度。
Zendesk 相信 Cloudflare 能够保证其 125,000 多名客户的安全和性能。
Cloudflare 是 DHL Parcel 的增长推动力量。Cloudflare 提供开箱即用的安全性，帮助减轻我们团队的工作负担，让我们得以专注于业务。
Nan Guo
数字和业务流程优化副总裁，DHL Parcel
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