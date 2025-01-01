最大的移动图像编辑应用程序通过 Cloudflare 对平台进行优化和保护。

PicsArt 是最大的移动照片编辑应用程序，每月有超过 9000 万活跃用户和超过 2 亿张图片上传。“我们拥有无数用户，通过积极投入的参与活动，我们为品牌合作伙伴创造了数十亿的展现次数，这些活动让我们的平台与其他媒体公司形成鲜明的对比，”PicsArt 首席技术官 Mikayel Vardanyan 表示。

PicsArt 面临的挑战：编辑和服务全球数百万个图像

PicsArt 成功地为用户提供了出色的功能和内容，但像 PicsArt 这样为全球用户群提供这些图像却是一项技术挑战。“我们有海量内容正在创作，特别是图片，我们将与全世界数百万人分享 PicsArt，”Vardanyan 说。随着 PicsArt 发展壮大，仅从一处地点提供内容可能意味着交付缓慢和基础设施拥挤，这会给 PicsArt 的用户带来糟糕的体验。考虑到这一点，PicsArt 开始寻找解决方案，在它成为问题前将其扼杀。

PicsArt 的解决方案：内置优化和保护的内容分发

PicsArt 了解，内容分发网络 (CDN) 将解决他们的问题，并为未来无障碍增长创造条件。现在，Cloudflare 的 CDN 缓存并提供 PicsArt 在全球超过 330 个城市的数据服务器中的内容，减少了 PicsArt 全球用户的地理延迟，同时还节省了 PicsArt 带宽。“凭借 Cloudflare 的 CDN，我们的图像加载时间减少了 2-3 倍，同时我们的每月带宽使用量节省了 50% 以上。”

“凭借 Cloudflare 的 CDN，我们的图像加载时间减少了 2-3 倍，同时我们的每月带宽使用量节省了 50％ 以上”

尽管 PicsArt 只是在寻找性能方面的合作伙伴，但他们也看到了部署 Cloudflare 在安全性和保护方面的好处。“上个月，Cloudflare 阻止了超过 6.75 亿个针对我们基础设施的威胁，”Vardanyan 表示。Cloudflare的保护是多方面的：Web 应用程序防火墙利用网络上 2500 万互联网资产的集体安全情报，以保护 PicsArt 免受最新漏洞和恶意企图的攻击。此外，Cloudflare 的 DDoS 防护措施旨在实现正常流量自由流动，同时阻止和吸收 Cloudflare 边缘的恶意流量。这使得 PicsArt 即使在大规模在线攻击的情况下也能保持在线并为用户服务。

Vardanyan 最后总结道：“我们选择 Cloudflare，是因为他们是满足我们业务和扩展需求的最佳 CDN 提供商，拥有持续创新、新服务和强大支持。”