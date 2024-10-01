在 Cloudflare 的全球网络上构建无服务器函数和应用，无需配置或维护基础设施，通过世界各地超过 330 个数据中心部署到全球。
启动应用仅需数小时而非数天，无需调优。代码会自动优化以实现最佳性能。
开发人员无需采取任何行动来增加计算能力，也不必担心应用接收的流量达到限制。
逐步部署代码更改，以提高可靠性并在影响最终用户之前捕捉错误。
为了自动实现行业领先的性能，Cloudflare Workers 运行于 V8 隔离环境而非容器中。我们的 V8 隔离架构实现瞬时启动，没有额外成本，启动时无需等待运行时加载到实例中。隔离环境已经拥有运行时，只需在调用时加载代码，几乎完全消除了针对请求的冷启动。
我们需要为上传私有应用代码到 Docker Hub 的客户提供异常强大的安全性。Cloudflare Workers 提供了一个身份认证层，确保任何试图访问用户数据的人均经过适当授权。
- Docker
全球部署和执行代码，包括快速、轻量到长时间运行和消耗更多 CPU 的工作负载。
上传并提供 HTML、CSS 和客户端 JS，原生支持静态文件。
收集、过滤和查询 Workers 日志，更快排查和解决问题。