Cloudflare Workers

Запускайте бессерверный код, обеспечивая исключительную производительность, надежность и масштабируемость.
Build Powerful Applications

Создавайте бессерверные функции и приложения, не настраивая и не обслуживая инфраструктуру: ваши инструменты будут развернуты в более чем 335 центрах обработки данных в глобальной сети Cloudflare.

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Build Powerful Applications
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ WORKERS
Повысьте производительность разработчиков

Выполняйте развертывание на Workers непосредственно из любого репозитория Git и развертывайте приложения за несколько часов, а не за несколько дней, без дополнительных инструментов.

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Автоматическое масштабирование

Вы сможете добавлять вычислительные мощности без участия разработчиков и не беспокоиться о превышении лимитов вне зависимости от объемов трафика, поступающего в приложение.

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Повышение производительности и надежности

Постепенно развертывайте код в оптимальной локации, автоматически, для повышения производительности и надежности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Запускайте бессерверный код по всему миру

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Чтобы автоматически обеспечивать самый передовой уровень производительности, Cloudflare Workers работает на изолятах V8, а не на контейнерах. Архитектура изолятов V8 позволяет выполнять запуск мгновенно и без дополнительных затрат, поскольку не нужно ждать загрузки среды выполнения в экземпляр после инициирования. В изолятах уже есть среда выполнения — остается только загрузить в них код для запуска работы. Такая схема практически исключает холодные пуски при появлении запросов.

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Узнайте, как создать глобальный шлюз API с помощью Workers.

Посмотреть эталонную архитектуру
Отзывы клиентов

Что говорят наши клиенты

Нам нужно обеспечивать исключительно высокий уровень безопасности для клиентов, которые загружают код своих частных приложений в Docker Hub. Cloudflare Workers предоставляет уровень аутентификации, благодаря которому мы можем быть уверены в том, что доступ к пользовательским данным смогут получить только авторизованные лица.


- Docker

Основные примеры использования Workers

Сосредоточьтесь на создании кода и ускорьте внедрение инноваций.

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Запускайте бессерверные функции

Какими бы ни были рабочие нагрузки — кратковременными и легкими или продолжительными и ресурсоемкими — код для них развертывается и выполняется глобально.

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Создавайте фронтенд-приложения

Загружайте и доставляйте HTML, CSS и JS на стороне клиента с нативной поддержкой статических файлов с помощью React Router, OpenNext или плагина Vite.

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Мониторинг и устранение неполадок

Собирайте журналы, фильтруйте, выполняйте поиск и осуществляйте запросы, чтобы понять, что происходит во всех ваших экземплярах Workers.

Помогаем организациям по всему миру модернизировать приложения

Смотреть примеры использования

Cloudflare Workers
Мгновенное развертывание бессерверного кода по всему миру
Workers KV
Обеспечивает доступ к безопасной базе данных "ключ-значение" с минимальной сетевой задержкой во всех наших центрах обработки данных
Cloudflare Pages
Платформа JAMstack для фронтенд-разработчиков для совместной работы и развертывания веб-сайтов
R2
Храните и выводите объекты с нулевой платой за исходящий трафик.

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