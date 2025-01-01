Чтобы автоматически обеспечивать самый передовой уровень производительности, Cloudflare Workers работает на изолятах V8, а не на контейнерах. Архитектура изолятов V8 позволяет выполнять запуск мгновенно и без дополнительных затрат, поскольку не нужно ждать загрузки среды выполнения в экземпляр после инициирования. В изолятах уже есть среда выполнения — остается только загрузить в них код для запуска работы. Такая схема практически исключает холодные пуски при появлении запросов.