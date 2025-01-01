Создавайте бессерверные функции и приложения, не настраивая и не обслуживая инфраструктуру: ваши инструменты будут развернуты в более чем 335 центрах обработки данных в глобальной сети Cloudflare.
Выполняйте развертывание на Workers непосредственно из любого репозитория Git и развертывайте приложения за несколько часов, а не за несколько дней, без дополнительных инструментов.
Вы сможете добавлять вычислительные мощности без участия разработчиков и не беспокоиться о превышении лимитов вне зависимости от объемов трафика, поступающего в приложение.
Постепенно развертывайте код в оптимальной локации, автоматически, для повышения производительности и надежности.
Чтобы автоматически обеспечивать самый передовой уровень производительности, Cloudflare Workers работает на изолятах V8, а не на контейнерах. Архитектура изолятов V8 позволяет выполнять запуск мгновенно и без дополнительных затрат, поскольку не нужно ждать загрузки среды выполнения в экземпляр после инициирования. В изолятах уже есть среда выполнения — остается только загрузить в них код для запуска работы. Такая схема практически исключает холодные пуски при появлении запросов.
Нам нужно обеспечивать исключительно высокий уровень безопасности для клиентов, которые загружают код своих частных приложений в Docker Hub. Cloudflare Workers предоставляет уровень аутентификации, благодаря которому мы можем быть уверены в том, что доступ к пользовательским данным смогут получить только авторизованные лица.
- Docker
Какими бы ни были рабочие нагрузки — кратковременными и легкими или продолжительными и ресурсоемкими — код для них развертывается и выполняется глобально.
Загружайте и доставляйте HTML, CSS и JS на стороне клиента с нативной поддержкой статических файлов с помощью React Router, OpenNext или плагина Vite.
Собирайте журналы, фильтруйте, выполняйте поиск и осуществляйте запросы, чтобы понять, что происходит во всех ваших экземплярах Workers.