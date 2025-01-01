Workers Observability

Собственная наблюдаемость для Workers
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Выявляйте изменения в Workers, которые влияют на удобство использования, с помощью собственной телеметрии.

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ПРЕИМУЩЕСТВА WORKERS OBSERVABILITY
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Превентивное решение проблем

Исследуйте, запрашивайте и сопоставляйте данные для раннего устранения проблем с учетом типов происходящих событий.

Простая реализация и управление

Начните сбор телеметрии с помощью нескольких строк кода или одного щелчка мыши для быстрой отладки при возникновении проблем.

Analytics network orange
Собрать всё

Унифицируйте данные с высокой размерностью и большим количеством элементов множества для создания необходимого контекста для ответов на вопросы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Собирайте телеметрические данные с большим количеством элементов и высокой размерности непосредственно из Workers, чтобы оценить производительность приложений по всему стеку.

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ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАБЛЮДАЕМОСТИ
Разрешение инцидентов

Мгновенный доступ к журналам поиска, запросов и фильтров для быстрого решения проблем.

User Multi - Orange
Совместные рабочие процессы

Сохраняйте запросы и делитесь запросами с командой для более эффективного обмена знаниями.

Deploy stable releases - performance icon
Развертывание стабильных релизов

Сравнивайте показатели разных Workers, чтобы определить, является ли проблема глобальной или изолированной.

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