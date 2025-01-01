Выявляйте изменения в Workers, которые влияют на удобство использования, с помощью собственной телеметрии.
Исследуйте, запрашивайте и сопоставляйте данные для раннего устранения проблем с учетом типов происходящих событий.
Начните сбор телеметрии с помощью нескольких строк кода или одного щелчка мыши для быстрой отладки при возникновении проблем.
Унифицируйте данные с высокой размерностью и большим количеством элементов множества для создания необходимого контекста для ответов на вопросы.
Мгновенный доступ к журналам поиска, запросов и фильтров для быстрого решения проблем.
Сохраняйте запросы и делитесь запросами с командой для более эффективного обмена знаниями.
Сравнивайте показатели разных Workers, чтобы определить, является ли проблема глобальной или изолированной.