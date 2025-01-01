Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) — ведущая компания в области connectivity cloud, чья миссия заключается в дальнейшем развитии и совершенствовании Интернета. Она дает организациям возможность обеспечить для своих сотрудников, приложений и сетей более высокую быстроту и безопасность повсюду, одновременно снижая сложность и затраты. Connectivity cloud от Cloudflare предоставляет наиболее полнофункциональную унифицированную платформу облачно-ориентированных продуктов и инструментов разработки, поэтому любая организация может получить контроль, необходимый для работы, развития и ускорения своего бизнеса.

Благодаря одной из самых крупных и взаимосвязанных сетей в мире Cloudflare ежедневно блокирует миллиарды угроз в Интернете для своих клиентов. Компании доверяют миллионы организаций — от крупнейших брендов, предпринимателей и малых предприятий до некоммерческих организаций, гуманитарных групп и правительств