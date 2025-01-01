Пресс-кит
Скачивайте материалы, включая изображения, видео, видеоматериалы и многое другое.
Изображения
Логотипы компаний
Логотип на прозрачном и белом фоне
Фотографии для прессы руководителей
Фотографии для прессы нашей команды руководителей
Глобальная сеть (прозрачная)
330+ городов, 125 стран, включая Китай
Видео
Анимированная карта сети Cloudflare
Заставка Cloudflare
Видеоконтент Cloudflare
Видеоконтент офиса Cloudflare
Что такое Cloudflare?
Cloudflare Everywhere Security
О компании Cloudflare
Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) — ведущая компания в области connectivity cloud, чья миссия заключается в дальнейшем развитии и совершенствовании Интернета. Она дает организациям возможность обеспечить для своих сотрудников, приложений и сетей более высокую быстроту и безопасность повсюду, одновременно снижая сложность и затраты. Connectivity cloud от Cloudflare предоставляет наиболее полнофункциональную унифицированную платформу облачно-ориентированных продуктов и инструментов разработки, поэтому любая организация может получить контроль, необходимый для работы, развития и ускорения своего бизнеса.
Благодаря одной из самых крупных и взаимосвязанных сетей в мире Cloudflare ежедневно блокирует миллиарды угроз в Интернете для своих клиентов. Компании доверяют миллионы организаций — от крупнейших брендов, предпринимателей и малых предприятий до некоммерческих организаций, гуманитарных групп и правительств
20 %
всех веб-сайтов защищается решениями Cloudflare
330+
городов в более чем 125 странах охватывают сеть Cloudflare
36 %
компании из списка Fortune 500 являются клиентами Cloudflare
2010
Cloudflare запустила
4600
всего сотрудников
17
офисов по всему миру
Руководители
Мэтью Принс (Matthew Prince)
Соучредитель и генеральный директор
Мишель Затлин (Michelle Zatlyn)
Соучредитель и президент
Томас Зайферт (Thomas Seifert)
Финансовый директор
Даг Крамер (Doug Kramer)
Главный юрисконсульт
Грант Бурзикас (Grant Bourzikas)
Руководитель службы безопасности
Дейн Кнехт
Технический директор
Стефани Коэн (Stephanie Cohen)
Директор по стратегическому развитию
Алисса Старзак
Заместитель генерального директора, руководитель отдела международной политики
Си Джей Десаи
Президент по продуктам и проектированию
Дополнительные ресурсы
Связаться с нами
Даниэла Валурупалли
Директор по глобальным коммуникациям
press@cloudflare.com
+1 650-741-3104
Связи с инвесторами
Для получения последней информации для инвесторов