О компании Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) — ведущая компания в области connectivity cloud, чья миссия заключается в дальнейшем развитии и совершенствовании Интернета. Она дает организациям возможность обеспечить для своих сотрудников, приложений и сетей более высокую быстроту и безопасность повсюду, одновременно снижая сложность и затраты. Connectivity cloud от Cloudflare предоставляет наиболее полнофункциональную унифицированную платформу облачно-ориентированных продуктов и инструментов разработки, поэтому любая организация может получить контроль, необходимый для работы, развития и ускорения своего бизнеса.

Благодаря одной из самых крупных и взаимосвязанных сетей в мире Cloudflare ежедневно блокирует миллиарды угроз в Интернете для своих клиентов. Компании доверяют миллионы организаций — от крупнейших брендов, предпринимателей и малых предприятий до некоммерческих организаций, гуманитарных групп и правительств

20 %

всех веб-сайтов защищается решениями Cloudflare

330+

городов в более чем 125 странах охватывают сеть Cloudflare

36 %

компании из списка Fortune 500 являются клиентами Cloudflare

2010

Cloudflare запустила

4600

всего сотрудников

17

офисов по всему миру

Руководители

Мэтью Принс - Миниатюра изображения
Мэтью Принс (Matthew Prince)

Соучредитель и генеральный директор

Просмотреть биографию
Мэтью Принс - Миниатюра изображения

Мэтью Принс (Matthew Prince)

Соучредитель и генеральный директор

Мэтью Принс (Matthew Prince) — один из основателей и генеральный директор Cloudflare. Миссия Cloudflare — способствовать развитию и совершенствованию Интернета. Сегодня компания управляет одной из крупнейших мировых сетей, которая охватывает более 300 городов в более чем 100 странах. Мэтью — «двигатель» технологий Всемирного экономического форума, член Совета по международным отношениям и лауреат премии Tech Fellow 2011 года.

Мэтью получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса, где был стипендиатом Джорджа Ф. Бейкера и был удостоен премии Дубильера за предпринимательскую деятельность. Является членом коллегии адвокатов штата Иллинойс, получил степень доктора юридических наук в Чикагском университете и степень бакалавра по английской литературе и компьютерным наукам в Тринити-колледже. Также является одним из создателей Project Honey Pot, крупнейшего сообщества веб-мастеров, отслеживающих мошенничество и нарушения в Интернете.
Мишель Затлин — Фотография для прессы
Мишель Затлин (Michelle Zatlyn)

Соучредитель и президент

Просмотреть биографию
Миниатюра с изображением Мишель Затлин

Мишель Затлин

Соучредитель и президент

Мишель Затлин (Michelle Zatlyn) — соучредитель и президент Cloudflare (NYSE: NET), ведущей компании в области облачных сервисов (connectivity cloud), миссия которой — способствовать созданию лучшего Интернета. На сегодняшний день она является членом совета директоров компании Atlassian и Фонда молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума.

До того как стать одним из основателей Cloudflare, Мишель занимала должности в Google и Toshiba, а также запустила два успешных стартапа. Ранее Мишель входила в список Fortune 40 до 40, CNBC назвали ее «Проводником перемен 2024», и она была признана лучшей женщиной-основателем 2024 года по версии журнала Inc. Magazine. Она получила степень бакалавра с отличием в Университете Макгилла и степень MBA в Гарвардской школе бизнеса, где была удостоена премии Dubilier Prize за предпринимательство.
Томас Зайферт — фотография для прессы
Томас Зайферт (Thomas Seifert)

Финансовый директор

Просмотреть биографию
Томаса Зайферт миниатюра
Томас Зайферт

Финансовый директор

Г-н Зайферт занимает должность нашего финансового директора с июня 2017 года. До прихода к нам он занимал должность исполнительного вице-президента и финансового директора Symantec Corporation, поставщика программного обеспечения и услуг в области кибербезопасности, с марта 2014 года по ноябрь 2016 года, а также был консультантом Symantec с декабря 2016 года по март 2017 года. С декабря 2012 года по март 2014 года г-н Зайферт занимал должность исполнительного вице-президента и финансового директора компании Brightstar Corp., занимающейся распространением и обслуживанием беспроводной связи. С октября 2009 года по сентябрь 2012 года он занимал должность старшего вице-президента и финансового директора полупроводниковой компании Advanced Micro Devices Inc., где с января 2011 года по август 2011 года также исполнял обязанности генерального директора. В настоящее время г-н Зайферт является членом совета директоров компании First Derivatives plc, занимающейся разработкой сверхвысокопроизводительного аналитического программного обеспечения. Ранее он входил в совет директоров CompuGroup Medical SE, поставщика услуг электронной здравоохранения, и IPG Photonics Corporation, производителя волоконных лазеров. Г-н Зайферт имеет степень бакалавра в области делового администрирования и MBA Университета Фридриха-Александра, а также степень магистра по математике и экономике Университета Уэйна.
Даг Крамер – фотография для прессы
Даг Крамер (Doug Kramer)

Главный юрисконсульт

Просмотреть биографию
Даг Крамер (Doug Kramer) эскиз
Даг Крамер (Doug Kramer)

Главный юрисконсульт

Даг Крамер (Doug Kramer), директор по правовым вопросам, присоединился к Cloudflare, Inc. в августе 2016 года. Он отвечает за руководство группами по правовым вопросам, политике и доверию, а также безопасности компании. До прихода в Cloudflare Даг занимал несколько руководящих должностей в администрации президента Барака Обамы, в том числе секретаря и заместителя помощника президента, помощника советника Белого дома, заместителя администратора Администрации по делам малого бизнеса и главного юрисконсульта USAID.

В начале своей карьеры он занимался юридической практикой в компаниях Covington в Вашингтоне и Polsinelli в Канзас-Сити. Даг является пожизненным членом Совета по международным отношениям, окончил Джорджтаунский университет и юридический факультет Чикагского университета.
Грант Бурзикас (Grant Bourzikas) — фотография для прессы
Грант Бурзикас (Grant Bourzikas)

Руководитель службы безопасности

Просмотреть биографию
Грант Б. эскиз

Грант Бурзикас (Grant Bourzikas)

Руководитель службы безопасности

Грант Бурзикас (Grant Bourzikas) присоединился к Cloudflare в 2023 году в качестве первого вице-президента, директора по безопасности компании. Он является важнейшим звеном в механизме, который помогает создавать лучший интернет. В его обязанности входит защита Cloudflare от сложных угроз и стимулирование инноваций, которые позволяют компании оставаться в лидерах современного мира кибербезопасности.

Грант прослужил пять сроков руководителем службы безопасности, у него более 20 лет опыта работы в частном секторе в компаниях критической инфраструктуры, входящих в список Fortune 500, финансовых организациях и игровых компаниях. В последнее время он занимал пост главы службы безопасности Silicon Valley Bank, отвечая за разработку и внедрение программы информационной безопасности банка и контролируя политику безопасности в масштабах всего предприятия. Грант получил диплом бакалавра в области бухгалтерского учета и степень магистра данных и искусственного интеллекта в Южном методистском университете.
Дейн Кнехт — фотография для прессы
Дейн Кнехт

Технический директор

Просмотреть биографию
Дейна Кнехт миниатюра

Дейн Кнехт

Технический директор

Дейн Кнехт (Dane Knecht) — технический директор компании Cloudflare, ведущей компании в области облачных сервисов (connectivity cloud). Кнехт отвечает за воплощение в жизнь самых смелых и инновационных идей компании, которые будут иметь ключевое значение для дальнейшего развития и стратегии Cloudflare. На протяжении последних 13 лет в Cloudflare он руководил разработкой, запуском и масштабированием таких продуктов, как Cloudflare Zero Trust, платформы для разработчиков Cloudflare, а с недавнего времени — платформы заключений на основе ИИ и агентов компании. Кнехт присоединился к Cloudflare, когда в компании насчитывалось менее 30 сотрудников. До прихода в Cloudflare Кнехт основал SaaS-компанию в сфере электронной коммерции, которая позже была приобретена, а также занимал руководящие должности по продуктам в MessageOne и Dell. Он окончил Колумбийский университет и проживает в Остине, штат Техас.
Стефани Коэн — Фотография для прессы
Стефани Коэн (Stephanie Cohen)

Директор по стратегическому развитию

Просмотреть биографию
Стефани Коэн (Stephanie Cohen)

Стефани Коэн (Stephanie Cohen)

Директор по стратегическому развитию

Стефани Коэн (Stephanie Cohen) присоединилась к Cloudflare в 2024 году и стала первым директором по стратегическому развитию в истории этой компании. Опытный руководитель. Она более двух десятилетий проработала в Goldman Sachs, где консультировала руководство и советы директоров важнейших мировых компаний и учреждений. Помимо работы в инвестиционном банке, она занимала должность директора по стратегическому развитию Goldman Sachs, курировала два многомиллиардных сегмента мирового рынка и была членом Управляющего комитета.  На своем посту в Cloudflare Стефани координирует усилия компании по расширению присутствия на заседаниях советов директоров и в кабинетах руководителей на пути к достижению дохода в 5 млрд долларов и выше. У Стефани диплом бакалавра финансовых наук Университета Иллинойса.
Алисса Старзак – Фотография для прессы
Алисса Старзак

Заместитель генерального директора, руководитель отдела международной политики

Просмотреть биографию
Алисса Старзак миниатюра

Алисса Старзак

Заместитель генерального директора, руководитель отдела международной политики

Алисса Старзак (Alissa Starzak) — вице-президент, заместитель главного юрисконсульта и руководитель отдела глобальной публичной политики в компании Cloudflare, занимающейся облачными подключениями, которая помогает организациям ускорять работу приложений и сетей, делая их более безопасными, ежедневно блокируя миллиарды угроз. До прихода в Cloudflare она занимала различные должности в сфере национальной безопасности в правительстве США, в частности, была утверждена Сенатом на должность 21-го главного юрисконсульта Департамента Армии. Ее выдающаяся карьера также включает в себя руководящие должности как в исполнительной ветви власти, так и в Сенате, частную практику в Вашингтоне, округ Колумбия, и работу в федеральной апелляционной инстанции с Его честью Э. Грэди Джолли из Апелляционного суда США пятого округа. Старзак является выпускницей Амхерст-колледжа и юридического факультета Чикагского университета.
Си Джей Десаи — фотография для прессы
Си Джей Десаи

Президент по продуктам и проектированию

Просмотреть биографию
Си Джей Десаи миниатюра

Чирантан (Си Джей) Десаи

Президент по продуктам и инженерному проектированию

Си Джей Десаи (CJ Desai) — президент по продуктам и инженерному проектированию в Cloudflare. Он имеет более 25 лет опыта в области инноваций продуктов, стратегий выхода на рынок и операционной эффективности — все это имеет ключевое значение для создания высокоэффективных команд и обеспечения устойчивого роста бизнеса в больших масштабах. Недавно Си Джей Десаи занимал должность президента и исполнительного директора в ServiceNow. Десаи курировал продукты, платформу, проектирование, разработку, поддержку клиентов и операции облачной инфраструктуры ServiceNow, а также Customer Success. До прихода в ServiceNow Десаи был президентом подразделения новых технологий в EMC, где он полностью отвечал за прибыли и убытки по новым технологическим продуктам, уделяя особое внимание запуску и развитию новых продуктовых линеек. В течение 9 лет работы в Symantec Десаи управлял различными линейками продуктов, включая безопасность конечных точек, защиту электронной почты и веб-безопасность, безопасность серверов и мобильных устройств. Десаи начал свою карьеру в компании Oracle Corp и был ключевым членом команды, запустившей первый облачный сервис Oracle.

