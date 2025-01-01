Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) è la società leader nella connettività cloud con la missione di contribuire a realizzare un Internet migliore. Consente alle organizzazioni di rendere i propri dipendenti, le applicazioni e le reti più veloci e sicuri ovunque, riducendo al contempo complessità e costi. La connettività cloud di Cloudflare offre la piattaforma più completa e unificata di prodotti cloud native e strumenti per sviluppatori, in modo che qualsiasi organizzazione possa ottenere il controllo di cui ha bisogno per lavorare, sviluppare e accelerare il proprio business.

Basata su una delle reti più grandi e interconnesse al mondo, Cloudflare blocca ogni giorno miliardi di minacce online per i suoi clienti. Milioni di organizzazioni si affidano a lui: dai marchi più grandi agli imprenditori e alle piccole imprese fino alle organizzazioni non profit, ai gruppi umanitari e ai governi.