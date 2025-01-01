Registrati

Press kit

Scarica risorse, tra cui immagini, video, riprese e altro ancora.

Immagini

Miniatura del logo Cloudflare
Loghi aziendali

Logo su sfondo trasparente e bianco

Matthew Prince e Michelle Zatlyn
Primi piani della leadership

Primi piani del nostro team di leadership

Rete globale - trasparente - immagine
Rete globale (trasparente)

Oltre 330 città, 125 paesi, inclusa la Cina

Video

Movimento della mappa della rete Cloudflare
Scarica video
Bumper Cloudflare
Scarica video
Riprese Cloudflare
Scarica video
Ripresa supplementare degli uffici Cloudflare
Scarica video
Cos’è Cloudflare?
Scarica video
Cloudflare Everywhere Security
Scarica video

Informazioni su Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) è la società leader nella connettività cloud con la missione di contribuire a realizzare un Internet migliore. Consente alle organizzazioni di rendere i propri dipendenti, le applicazioni e le reti più veloci e sicuri ovunque, riducendo al contempo complessità e costi. La connettività cloud di Cloudflare offre la piattaforma più completa e unificata di prodotti cloud native e strumenti per sviluppatori, in modo che qualsiasi organizzazione possa ottenere il controllo di cui ha bisogno per lavorare, sviluppare e accelerare il proprio business.

Basata su una delle reti più grandi e interconnesse al mondo, Cloudflare blocca ogni giorno miliardi di minacce online per i suoi clienti. Milioni di organizzazioni si affidano a lui: dai marchi più grandi agli imprenditori e alle piccole imprese fino alle organizzazioni non profit, ai gruppi umanitari e ai governi.

20%

di tutti i siti Web sono protetti da Cloudflare

Oltre 330

città in più di 125 paesi coprono la rete di Cloudflare

36%

delle aziende Fortune 500 sono clienti Cloudflare

2010

Lancio di Cloudflare

4.600

Dipendenti totali

17

sedi in tutto il mondo

Leadership

Matthew Prince - Immagine miniatura
Matthew Prince

Co-fondatore e CEO

Visualizza bio
Matthew Prince - Immagine miniatura

Matthew Prince

Co-fondatore e CEO

Matthew Prince è il co-fondatore e CEO di Cloudflare. La missione di Cloudflare è aiutare a realizzare un Internet migliore. Oggi l'azienda gestisce una delle reti più grandi al mondo, che copre più di 330 città in oltre 125 paesi. Matthew è un pioniere tecnologico del World Economic Forum, membro del Council on Foreign Relations e vincitore del Tech Fellow Award 2011.

Matthew ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School, dove è stato George F. Baker Scholar e ha ricevuto il Premio Dubilier per l'imprenditorialità. È membro dell'Ordine degli avvocati dell'Illinois e ha conseguito il J.D. presso l'Università di Chicago e il B.A. in Letteratura inglese e Informatica presso il Trinity College. È anche il co-creatore di Project Honey Pot, la più grande comunità di webmaster che monitora frodi e abusi online.
Michelle Zatlyn - Primo piano
Michelle Zatlyn

Co-fondatore e presidente

Visualizza bio
Immagine in miniatura di Michelle Zatlyn

Michelle Zatlyn

Co-fondatore e presidente

Michelle Zatlyn è cofondatrice, presidente e COO di Cloudflare (NYSE: NET), l'azienda leader per la connettività cloud la cui missione è contribuire a costruire un'Internet migliore. Michelle attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione di Atlassian e della Fondazione dei giovani leader globali del World Economic Forum.

Prima di entrare come cofondatrice di Cloudflare, Michelle ha ricoperto posizioni presso Google e Toshiba e ha lanciato due startup di successo. Michelle è stata precedentemente inclusa nella lista Fortune's 40 Under 40, nominata "2024 Changemaker" dalla CNBC ed è stata riconosciuta come una delle migliori fondatrici del 2024 dalla rivista Inc. Magazine. Ha conseguito una laurea con lode presso la McGill University e un MBA presso la Harvard Business School, dove le è stato conferito il premio Dubilier per l'imprenditorialità.
Thomas Seifert - Primo piano
Thomas Seifert

Chief Financial Officer

Visualizza bio
Miniatura di Thomas Seifert
Thomas Seifert

Chief Financial Officer

Thomas Seifert ricopre il ruolo di Chief Financial Officer dal giugno 2017. Prima di unirsi a noi, ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario di Symantec Corporation, fornitore di software e servizi di sicurezza informatica, da marzo 2014 a novembre 2016 e ha svolto un ruolo di consulenza per Symantec da dicembre 2016 a marzo 2017. Da dicembre 2012 a marzo 2014, Seifert ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario di Brightstar Corp., una società di distribuzione e servizi wireless. Da ottobre 2009 a settembre 2012, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior e direttore finanziario presso Advanced Micro Devices Inc., un'azienda di semiconduttori, dove ha anche ricoperto il ruolo di amministratore delegato ad interim da gennaio 2011 ad agosto 2011. Seifert attualmente è membro del consiglio di amministrazione di First Derivatives plc, una società di software di analisi ad altissime prestazioni. In precedenza ha fatto parte del consiglio di amministrazione di CompuGroup Medical SE, un fornitore di servizi di eHealth, e di IPG Photonics Corporation, un produttore di laser a fibra. Seifert ha conseguito una laurea in Business Administration e un M.B.A. presso l'Università Friedrich Alexander, e un M.A. in Matematica ed Economia presso la Wayne State University.
Doug Kramer - Primo piano
Doug Kramer

Chief Legal Officer

Visualizza bio
Miniatura di Doug Kramer
Doug Kramer

Chief Legal Officer

Doug Kramer, Chief Legal Officer, si è unito a Cloudflare, Inc. nell'agosto 2016. È responsabile della gestione dei team Legale, Policy e Trust & Safety dell'azienda. Prima di unirsi a Cloudflare, Doug ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nell'amministrazione del presidente Barack Obama, tra cui segretario del personale e vice assistente del presidente, consulente legale associato della Casa Bianca, vice amministratore della Small Business Administration e consigliere generale di USAID.

All'inizio della sua carriera, ha esercitato la professione legale presso Covington a Washington, D.C. e Polsinelli a Kansas City. Doug è membro a vita del Council on Foreign Relations e si è laureato alla Georgetown University e alla University of Chicago Law School.
Grant Bourzikas - Primo piano
Grant Bourzikas

Chief Security Officer

Visualizza bio
Miniatura di Grant B.

Grant Bourzikas

Chief Security Officer

Grant Bourzikas è entrato in Cloudflare nel 2023 come SVP e Chief Security Officer dell'azienda. È un apparato fondamentale all'interno della macchina che sta contribuendo a realizzare un Internet migliore, con l'obiettivo di proteggere Cloudflare da minacce sofisticate e promuovere l'innovazione che consente all'azienda di rimanere all'avanguardia nell'odierno panorama della sicurezza informatica.

Grant è un cinque volte CSO con oltre 20 anni di esperienza nel settore privato presso una società di infrastrutture critiche Fortune 500, un'organizzazione di servizi finanziari e una società di gaming. Più recentemente è stato CSO della Silicon Valley Bank, responsabile dello sviluppo e dell'implementazione del programma di sicurezza delle informazioni della banca e della supervisione dei criteri di sicurezza a livello aziendale. Grant ha una laurea in Contabilità e un master in Data science e intelligenza artificiale presso la Southern Methodist University.
Dane Knecht - Primo piano
Dane Knecht

CTO (Chief Technology Officer)

Visualizza bio
Miniatura di Dane Knecht

Dane Knecht

CTO (Chief Technology Officer)

Dane Knecht è Chief Technology Officer di Cloudflare, l'azienda leader nel settore della connettività cloud. Knecht è responsabile di dare vita alle idee più audaci e innovative dell'azienda che saranno la chiave della continua evoluzione e strategia di Cloudflare. Negli ultimi 13 anni in Cloudflare, ha guidato lo sviluppo, il lancio e la scalabilità di prodotti come Cloudflare Zero Trust, la piattaforma per sviluppatori di Cloudflare e, più recentemente, la piattaforma di agenti e inferenza IA dell'azienda. Knecht è entrato a far parte di Cloudflare quando l'azienda contava meno di 30 persone. Prima di Cloudflare, Knecht ha fondato una società SaaS di e-commerce, che è stata successivamente acquisita, e ha ricoperto ruoli di leadership di prodotto presso MessageOne e Dell. Si è laureato alla Columbia University e risiede a Austin, in Texas.
Stephanie Cohen - Primo piano
Stephanie Cohen

Chief Strategy Officer

Visualizza bio
Stephanie Cohen

Stephanie Cohen

Chief Strategy Officer

Stephanie Cohen è entrata a far parte di Cloudflare nel 2024 come prima Chief Strategy Officer dell'azienda. Dirigente operativa esperta, vanta oltre due decenni di esperienza presso Goldman Sachs, dove ha prestato consulenza alla dirigenza e ai Consigli di Amministrazione di alcune delle più importanti aziende e istituzioni del mondo. Oltre al suo periodo nell'Investment Banking, è stata Chief Strategy Officer di Goldman Sachs, ha gestito due segmenti globali multimiliardari e ha fatto parte del loro Comitato di gestione.
Nel suo ruolo in Cloudflare, Stephanie guida gli sforzi dell'azienda volti ad accrescere l'ampiezza e la profondità della sua presenza nelle sale riunioni e nella dirigenza, nel suo percorso verso un fatturato di 5 miliardi di dollari e oltre. Stephanie ha conseguito una laurea triennale in Finanza presso l'Università dell'Illinois.
Alissa Starzak - Primo piano
Alissa Starzak

Deputy CLO, Global Head of Policy

Visualizza bio
Miniatura di Alissa Starzak

Alissa Starzak

Deputy CLO, Global Head of Policy

Alissa Starzak è vicepresidente, Deputy Chief Legal Officer & Global Head of Public Policy presso Cloudflare, una società di connettività cloud che aiuta le organizzazioni a rendere le loro applicazioni e reti più veloci e sicure, bloccando miliardi di minacce ogni giorno. Prima di Cloudflare, ha ricoperto vari incarichi di sicurezza nazionale all'interno del governo degli Stati Uniti, in particolare come 21° Consigliere generale del Dipartimento dell'Esercito confermato dal Senato. La sua illustre carriera comprende anche ruoli senior sia nel ramo esecutivo che nel Senato, uno studio privato a Washington, D.C. e un incarico come assistente legale federale presso l'onorevole giudice. E. Grady Jolly della Corte d'appello degli Stati Uniti per il Quinto circuito. Starzak si è laureata all'Amherst College e alla University of Chicago Law School.
CJ Desai - Primo piano
CJ Desai

President of Product and Engineering

Visualizza bio
Miniatura di CJ Desai

Chirantan (CJ) Desai

President of Product & Engineering

CJ Desai è President of Product & Engineering di Cloudflare. Ha oltre 25 anni di esperienza nell'innovazione dei prodotti, nelle strategie di go-to-market e nell'efficienza operativa, tutti elementi chiave per creare team ad alte prestazioni e guidare una crescita aziendale sostenuta su larga scala. Più recentemente, CJ Desai ha ricoperto il ruolo di presidente e COO presso ServiceNow. Desai ha supervisionato i prodotti, la piattaforma, la progettazione, l'ingegneria, l'assistenza clienti e le operazioni dell'infrastruttura cloud di ServiceNow, oltre al Customer Success. Prima di entrare in ServiceNow, Desai è stato presidente della divisione Tecnologie emergenti di EMC, dove aveva la piena responsabilità del P&L per i prodotti tecnologici emergenti, con particolare attenzione al lancio e alla crescita di nuove linee di prodotti. Desai ha gestito diverse linee di prodotti per 9 anni presso Symantec, tra cui Endpoint Security, Email & Web Security, Server Security e Mobile Security. Desai ha iniziato la sua carriera presso Oracle Corp ed è stato un membro chiave del team che ha lanciato il primo servizio cloud di Oracle.

Risorse aggiuntive

icona di busta
Contattaci

Daniella Vallurupalli
Head of Global Communications

press@cloudflare.com
+1 650-741-3104

icona download
Cloudflare Radar

Tendenze e approfondimenti Internet aggiornati

Visita Radar
icona dati
Relazioni con gli investitori

Per le informazioni più recenti per gli investitori

Consulta le relazioni con gli investitori
Miniatura del blog
Blog

Per non perdere nessun aggiornamento sulle ultime novità su Cloudflare

Visualizza blog