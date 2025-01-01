Press kit
Informazioni su Cloudflare
Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) è la società leader nella connettività cloud con la missione di contribuire a realizzare un Internet migliore. Consente alle organizzazioni di rendere i propri dipendenti, le applicazioni e le reti più veloci e sicuri ovunque, riducendo al contempo complessità e costi. La connettività cloud di Cloudflare offre la piattaforma più completa e unificata di prodotti cloud native e strumenti per sviluppatori, in modo che qualsiasi organizzazione possa ottenere il controllo di cui ha bisogno per lavorare, sviluppare e accelerare il proprio business.
Basata su una delle reti più grandi e interconnesse al mondo, Cloudflare blocca ogni giorno miliardi di minacce online per i suoi clienti. Milioni di organizzazioni si affidano a lui: dai marchi più grandi agli imprenditori e alle piccole imprese fino alle organizzazioni non profit, ai gruppi umanitari e ai governi.
20%
di tutti i siti Web sono protetti da Cloudflare
Oltre 330
città in più di 125 paesi coprono la rete di Cloudflare
36%
delle aziende Fortune 500 sono clienti Cloudflare
2010
Lancio di Cloudflare
4.600
Dipendenti totali
17
sedi in tutto il mondo
Leadership
Matthew Prince
Co-fondatore e CEO
Michelle Zatlyn
Co-fondatore e presidente
Thomas Seifert
Chief Financial Officer
Doug Kramer
Chief Legal Officer
Grant Bourzikas
Chief Security Officer
Dane Knecht
CTO (Chief Technology Officer)
Stephanie Cohen
Chief Strategy Officer
Alissa Starzak
Deputy CLO, Global Head of Policy
CJ Desai
President of Product and Engineering
