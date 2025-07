Cloudflare Impact

Project Cybersafe Schools, annunciato al Back to School Safely: K-12 Cybersecurity Summit della Casa Bianca, fornisce a 131 ambiti territoriali scolastici in 30 stati soluzioni di sicurezza Zero Trust che aiutano a ridurre al minimo l'esposizione a contenuti online dannosi e minacce comuni come il phishing e la raccolta di credenziali.

Forniamo questi prodotti gratuitamente e senza limiti di tempo.

Requisiti di idoneità