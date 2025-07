Cloudflare Impact

Das Projekt „Cybersafe Schools“ wurde auf dem „Back to School Safely: K-12 Cybersecurity Summit“ des Weißen Hauses angekündigt. Es bietet 131 Schulbezirken in 30 Bundesstaaten Zero Trust-Sicherheitslösungen, die die Gefährdung durch schädliche Online-Inhalte und häufige Bedrohungen wie Phishing und das Abgreifen von Zugangsdaten minimieren.

Wir stellen diese Produkte kostenlos und ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung.

Bedingungen für die Teilnahme