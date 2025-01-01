注册

Cloudflare Impact

我们的使命是帮助建设更好的互联网。我们认为，更好的互联网不仅可以成为一股有益的力量，而且可以成为全球可持续发展的引擎。

下载我们的 2024 年度影响报告：

影响聚焦

保护学校免受网络攻击

Project Cybersafe Schools 在白宫举办的“安全返校：K-12 网络安全峰会”上宣布，为 30 个州的 131 个学区提供 Zero Trust 安全解决方案，帮助减少学生接触有害在线内容以及网络钓鱼、凭证窃取等常见威胁的风险。

我们免费提供这些产品，而且没有时间限制。

资格要求

  • K-12 公立学区
  • 在美国境内
  • 每个学区不超过 2500 名学生

通过迁移到云来减少排放

作为联合国全球契约的成员，Cloudflare 致力于开发环保的技术。

在 2023 年，我们发布了 Analysys Mason 进行的独立研究，显示将企业网络服务从本地设备转换为 Cloudflare 基于云的服务后，特大型企业可将相关碳排放削减高达 78%，小型企业则高达 96%。

获取报告

更好的互联网建立尊重人权的基础上

Cloudflare 致力于尊重《联合国工商业与人权指导原则》下的人权

作为全球网络倡议（GNI）的成员，Cloudflare 致力于帮助保护和推进网络言论自由和隐私权。

更好的互联网是由多元化和包容性的团队构建的

Cloudflare 正在打造一个蓬勃发展、同心协力的文化，我们尊重彼此的工作，倾听新的想法，并鼓励彼此成长。

Cloudflare 被 Newsweek 和 BPI 评为 2024 年度"最受喜爱工作场所"之一

了解更多

联合国全球契约组织

Cloudflare 是联合国全球契约组织（UN Global Compact）的签约方。我们承诺遵守联合国全球契约十项原则，致力于帮助构建一个更好的互联网，以支持全球可持续发展目标

可持续发展目标 - 17 Icons

“Cloudflare Impact 的创立基于这样一种信念：互联网可以成为促进全球可持续发展的一股积极力量。我们的使命是帮助建设一个更好的互联网，并致力于利用我们的环境、社会和治理（ESG）倡议来将其付诸实现。”

Matthew Prince 联合创始人兼首席执行官，Cloudflare
Michelle Zatlyn 总裁兼首席运营官，Cloudflare

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标