从事艺术、人权、公民社会、新闻工作或民主工作的组织可申请加入 Project Galileo，获得 Cloudflare 的免费网络安全保护。
Cloudflare 于 2014 年启动 Project Galileo 项目，旨在抗击针对重要但脆弱的目标（例如人道主义组织、公民社会和人权维护者）发起的破坏性网络攻击。
通过 Project Galileo， Cloudflare 为超过 2900 个易受攻击的互联网资产提供免费、强大的安全防护，保护其免受 DDoS 和其他网络攻击破坏。
互联网是传播和扩展思想的强大工具。当记者、社会活动人士和少数群体不断被旨在使他们下线的恶意流量所淹没时，互联网再也无法兑现其承诺。
这些组织常常会面对强大且根深蒂固的对手发动的攻击，但这些组织运作预算有限。 为保护参与者免予潜在抵制，Cloudflare 不会在未经明确允许许可下公开参与 Project Galileo 的站点。
如得到我们受信任合作伙伴之一引荐或批准，我们就会通过 Project Galileo 向相关组织提供服务。这种接纳不需要、也不应当被理解为我们全部多元化合作伙伴的认可。
为了纪念 Project Galileo 十周年，我们与公民社会和政府专家进行了讨论，探讨如何更好地在网上保护记者、活动人士和人道主义组织。如要观看活动录像，请访问 Cloudflare TV。讨论主题包括：
Cloudflare 与权威的言论自由、公共利益和公民社会组织合作，以识别有资格参与 Project Galileo 的有风险网站。通过依赖于这些知情的决策者，我们确保该计划受益于公民社会专业知识，不会受到我们偏见的影响。
一旦某个合作伙伴批准了一位申请者，Cloudflare 就会向其提供安全服务，以确保该组织保持在线，防止其声音不被压制。
在下方进一步了解我们的部分合作伙伴。
Project Galileo 参与者获得我们 Business 计划的权益，包括：
有关利用 Project Galileo 功能的��更多信息，欢迎访问我们的 Impact Portal。