确保高危公共利益团体保持在线

Cloudflare 于 2014 年启动 Project Galileo 项目，旨在抗击针对重要但脆弱的目标（例如人道主义组织、公民社会和人权维护者）发起的破坏性网络攻击。

通过 Project Galileo， Cloudflare 为超过 2900 个易受攻击的互联网资产提供免费、强大的安全防护，保护其免受 DDoS 和其他网络攻击破坏。

互联网是传播和扩展思想的强大工具。当记者、社会活动人士和少数群体不断被旨在使他们下线的恶意流量所淹没时，互联网再也无法兑现其承诺。