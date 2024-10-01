Cloudflare DNS

企业级权威 DNS，响应时间最快

Cloudflare DNS 提供安全且可靠的 DNS 服务，响应时间最快（平均 11 毫秒），无与伦比的冗余（覆盖超过 330 座城市），具备先进的安全性。

Cloudflare DNS 的优势
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业界领先的性能

我们的权威 DNS 全球最快，平均 DNS 查询速度达到 11 ms，确保网站尽快加载。

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无与伦比的可靠性

我们的全球网络提供最佳的冗余性，在遍布超过 330 城市的每个数据中心提供 DNS 解析。

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阻止基于 DNS 的攻击

Cloudflare 提供内置 DDoS 防护和一键式 DNSSEC，以确保您的应用程序始终获得保护，免受到 DNS 攻击。

DNSMadeEasy

您的所有域都可以通过我们用户友好的界面或 API 进行管理，无论互联网资产托管在什么位置。

工作方式

我们的全球网络确保 DNS 快速解析

Cloudflare 的全球网络与超过 12,500 个网络互连，确保世界任何地方的用户都能快速加载您的网站和应用。

Cloudflare DNS 还配备了内置安全功能，缓解可能降低响应时间的 DDoS 攻击，并通过 DNSSEC 对 DNS 响应进行验证，确保用户不会被错误引导到恶意网站。

了解 Cloudflare DNS 如何防范网络攻击

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分析机构的表彰

Cloudflare 被 2023 年度 GigaOm Radar DNS 安全报告评为“领导者”和“快速行动者”

2023 年 GigaOm Radar DNS 安全报告将 Cloudflare 评为“领导者”和“快速行动者”。

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客户感言

“Cloudflare 拥有极其庞大的网络和基础结构，可以阻止针对 DNS 系统的超大规模攻击。我们只会收到干净的请求，无需再处理 DNS 基础结构上的恶意流量或攻击。”

工程师 — Digital Ocean

DNS 主要用例

Cloudflare DNS 让您的 DNS 安全可靠，提供简单易用的高级选项，用于管理和保护您的域

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无限和未计量 DDoS 防护

我们的网络容量 23x倍于有记录以来最大规模的攻击，帮助阻止对您的 DNS 发动的攻击。

预防电子邮件钓鱼

轻松配置电子邮件安全 DNS 记录，阻止钓鱼者从您的域发送电子邮件。

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
高级 DNS 分析

访问 Cloudflare 仪表板即可对自己 DNS 流量状况的深入、实时分析。

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