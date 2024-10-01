Cloudflare 的全球网络与超过 12,500 个网络互连，确保世界任何地方的用户都能快速加载您的网站和应用。

Cloudflare DNS 还配备了内置安全功能，缓解��可能降低响应时间的 DDoS 攻击，并通过 DNSSEC 对 DNS 响应进行验证，确保用户不会被错误引导到恶意网站。