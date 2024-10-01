我们的权威 DNS 全球最快，平均 DNS 查询速度达到 11 ms，确保网站尽快加载。
我们的全球网络提供最佳的冗余性，在遍布超过 330 城市的每个数据中心提供 DNS 解析。
Cloudflare 提供内置 DDoS 防护和一键式 DNSSEC，以确保您的应用程序始终获得保护，免受到 DNS 攻击。
您的所有域都可以通过我们用户友好的界面或 API 进行管理，无论互联网资产托管在什么位置。
Cloudflare 的全球网络与超过 12,500 个网络互连，确保世界任何地方的用户都能快速加载您的网站和应用。
Cloudflare DNS 还配备了内置安全功能，缓解��可能降低响应时间的 DDoS 攻击，并通过 DNSSEC 对 DNS 响应进行验证，确保用户不会被错误引导到恶意网站。
2023 年 GigaOm Radar DNS 安全报告将 Cloudflare 评为“领导者”和“快速行动者”。
“Cloudflare 拥有极其庞大的网络和基础结构，可以阻止针对 DNS 系统的超大规模攻击。我们只会收到干净的请求，无需再处理 DNS 基础结构上的恶意流量或攻击。”
工程师 — Digital Ocean
我们的网络容量 23x倍于有记录以来最大规模的攻击，帮助阻止对您的 DNS 发动的攻击。
轻松配置电子邮件安全 DNS 记录，阻止钓鱼者从您的域发送电子邮件。
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