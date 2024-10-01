懂行的开发人员都在用 Cloudflare

构建全栈和 AI 应用所需的所有基元

纯粹的创造与不受限制的创新。无需再担心基础设施、性能和不可预测的定价：Cloudflare 开发人员平台提供可扩展的算力、数据库、存储、媒体和 AI ，助您构建应用。

比较价格和定价
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优势

在全球连通云上构建可扩展的基础设施

Origin server icon
为身处任何位置的用户提升体验

当代码自动部署到全球所有 300 个位置时，获得最低的延迟和更大的控制权。

network-scale
提升生产力和创新能力

在任何地方构建、部署和交付可信赖的应用，无需任何运营开销。开发人员编写代码并直接进行部署。

透明、有竞争力的定价

通过慷慨的免费级别、透明的定价和零出口费用来降低成本。

分析机构的表彰

Cloudflare 被 2023 年第四季度 Forrester New Wave 边缘开发平台报告评为“领导者”

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2021 年第四季度

Forrester 副总裁兼首席分析师 Jeffrey Hammond：Cloudflare “提供强大的计算、数据服务和 Web 开发能力。与 Workers 一起工作，Workers KV 增加边缘数据存储能力。

Pages、Stream 和 Images 为现代 Web 工作负载提供更高级别的平台服务。Cloudflare 提供直观的开发人员体验，更新代码的快速全球部署，以及最短的冷启动时间。”

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构建雄心勃勃的应用

灵活构建
存储
交付媒体

在我们遍布全球 330+ 城市、可无限扩展的全球网络上运行工作负载。即时在全球范围内部署无服务器代码，为您的应用提供卓越的性能、可靠性和扩展性。

  • 代码在全球范围内部署和执行，减少网络往返次数，实现最低延迟

  • 使用流行框架进行部署，仅需最小配置，提供更佳的开发人员体验

  • 运行后台或批次任务，让服务按其自己的节奏运行。

  • 通过 Workers 集成市场扩展您的工具包

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主要用例

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构建可扩展的全栈应用

使用 Cloudflare Workers 构建可按需扩展的无服务器应用。

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优化网络体验

通过优化图像、视频和动态函数来增强您的应用。

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构建 AI 应用

在我们全球的 GPU 网络上运行生成式 AI 任务。

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Stopwatch icon
提高应用的可靠性

通过日志和分析检测、诊断和解决应用的问题。

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获取、存储和查询数据

多种存储、处理和查询数据和对象的选项。

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Lightning bolt icon
交付、存储和优化媒体

快速、经济实惠地下载作为对象存储的数字资产。

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构建可扩展的全栈应用

使用 Cloudflare Workers 构建可按需扩展的无服务器应用。

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C&A 通过 Cloudflare 采用了无服务器架构，以便在线上购物激增时快速扩大规模

在 C&A 规划未来时，团队意识到他们的基础设施需要灵活性，以适应黑色星期五、吸引力巨大的市场促销和社交媒体影响者推动下无法预测的线上访问量。这些情况下，流量可在短时间内增加到原来的 10 倍。

如今，Cloudflare Workers 不仅提供无缝的客户体验，还使 C&A 能够在不引入过多成本的情况下管理站点流量的波动。

“Cloudflare 完全契合我们的电子商务愿景。通过 Cloudflare Workers，我们消除了实施和管理服务器的运营开销。这让我们有更多时间专注于业务。”

使用无服务器技术优化应用开发

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利用分布在全球网络上的 GPU 运行推理任务。

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