构建全栈和 AI 应用所需的所有基元
纯粹的创造与不受限制的创新。无需再担心基础设施、性能和不可预测的定价：Cloudflare 开发人员平台提供可扩展的算力、数据库、存储、媒体和 AI ，助您构建应用。
当代码自动部署到全球所有 300 个位置时，获得最低的延迟和更大的控制权。
在任何地方构建、部署和交付可信赖的应用，无需任何运营开销。开发人员编写代码并直接进行部署。
通过慷慨的免费级别、透明的定价和零出口费用来降低成本。
Forrester 副总裁兼首席分析师 Jeffrey Hammond：Cloudflare “提供强大的计算、数据服务和 Web 开发能力。与 Workers 一起工作，Workers KV 增加边缘数据存储能力。
Pages、Stream 和 Images 为现代 Web 工作负载提供更高级别的平台服务。Cloudflare 提供直观的开发人员体验，更新代码的快速全球部署，以及最短的冷启动时间。”
在我们遍布全球 330+ 城市、可无限扩展的全球网络上运行工作负载。即时在全球范围内部署无服务器代码，为您的应用提供卓越的性能、可靠性和扩展性。
代码在全球范围内部署和执行，减少网络往返次数，实现最低延迟
使用流行框架进行部署，仅需最小配置，提供更佳的开发人员体验
运行后台或批次任务，让服务按其自己的节奏运行。
通过 Workers 集成市场扩展您的工具包