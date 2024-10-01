Porsche Informatik 利用 Cloudflare 成功保护和自动化 3000 多家经销商网站的“云智能”迁移

Porsche Informatik 是欧洲最大、最成功的汽车经销商萨尔茨堡保时捷控股公司（Porsche Holding Salzburg）的子公司，致力于为未来的出行开发开创性的软件解决方案。该公司拥有超过 180 个定制的软件解决方案，服务来自四大洲 34 个国家/地区的用户，并自 2011 年 3 月起成为大众集团的一部分。

大众集团拥有部分欧洲最知名、声誉最高的汽车品牌。其中包括保时捷、大众、奥迪、宾利、库珀（CUPRA）、兰博基尼、西亚特（SEAT）和斯柯达。

挑战：确保全球云迁移的安全

作为保时捷控股的全面 IT 和技术服务提供商，Porsche Informatik 构建并维护一套包括汽车经销管理、车辆融资、配送和物流规划系统在内的国际销售和支持基础设施。

为了实现安全、无缝地迁移上云，Porsche Informatik 设定了一系列非常具体的目标。包括：

保护 Web 资产和客户域名，以防日益复�杂的恶意互联网活动侵害

面对不稳定的国际网络条件，确保韧性和高可用性，以促进和维持客户信任

自动化域迁移和 SSL 管理流程

遵守欧洲和国际数据本地化法规和最佳实践

Porsche Informatik 云和虚拟化服务负责人 Thomas Zangl 说：“鉴于过去 20 年我们积累了大量传统应用程序，Porsche Informatik 希望确保我们的新型现代化和经典客户端-服务器应用程序都已经做好了迁移至云端的准备。”为了实现这一目标，我们需要像 Cloudflare 这样的合作伙伴来帮助我们解决挑战，限制传统应用程序中的依赖，并通过将工作负载从自己的数据中心迁移到云托管服务获得最大益处。”

建立合作关系 —— 保护 Web 应用程序和公共访问点免受 DDoS 攻击

Porsche Informatik 于 2022 年开始与 Cloudflare 合作，进行了一系列小规模测试和概念验证 (POC)。然而，随着俄乌冲突爆发，该公司从评估 Cloudflare 转向在其所有公共网站、端点和应用程序上实施 Cloudflare WAF 和应用程序服务以及高级 DDoS 防护。

Zangl 表示：“我们遭遇的恶意流量大幅增加，来自看来资金充足的专业组织，但均被 Cloudflare 成功化解了。通过部署到该全球网络一流的 DDoS 和 zero-day 漏洞利用保护之后，我们的公共 Web 基础设施轻松得到保护。”

鉴于这次现实世界中的严峻考验取得成功，Porsche Informatik 和 Cloudflare 开始了双方的企业伙伴关系。Porsche Informatik 的目标是利用全球连通云和 Cloudflare 的一体化性能、开发人员和应用程序服务，以简化和优化其全面云转型。

Zangl 说：“由于我们所有的公共访问点已经安全地置于 Cloudflare 之后，我们决定通过使用 Cloudflare 生态系统——而非不同技术拼凑而成的复杂组合——对我们所有云托管工作负载的安全性进行整合，从而使一切都更容易管理。”

增强的韧性和高可用性改善了客户体验，页面加载速度提高 40%

由于网站和应用程序的性能是消费者信心的关键驱动因素，改善客户体验成为 Porsche Informatik 转型优先事项中的首要任务。

Zangl 称：“我们需要增强韧性 —— 确保我们的平台为所有用户提供最佳性能，并且在 99%+ 的时间内保持可用。否则我们的声誉和用户信任都会受到影响。”

为增强客户信任，Porsche Informatik 开始改善其客户体验。通过将其网站内容和资产转移到 Cloudflare 的全球网络，利用 Cloudflare 分布在全球 120 多个国家/地区的 310 个数据中心，Porsche Informatik 可以通过 1.3 万个 ISP、云和企业网络服务提供商与客户进行服务接触。

Zangl 表示：“Cloudflare 为我们提供了更高水平的内容交付服务，解决了我们的性能问题。Cloudflare 网络让我们更接近客户，并为他们提供了尽可能最佳的网站和客户服务性能。”

对于 Porsche Informatik 的国际客户、经销商和服务技术人员网络来说，这些改进是显而易见的。通过使用 Cloudflare 负载均衡、Argo Smart Routing、Cloudflare R2 分布式对象存储和 Cloudflare 开发人员平台的 Workers 来增强 CDN，在靠近最终用户的地方构建和运行应用程序，降低了带宽成本，并大幅提升了 Porsche Informatik 在线汽车配置器、订购软件和服务队列的性能和可用性。

Porsche Informatik 的云转型负�责人 Günter Schulmeister 说：“我们是一家全球公司，此前面临性能瓶颈挑战，尤其是在欧洲以外，因为我们是从欧洲服务器传输流媒体。利用 Cloudflare 在全球网络上存储和传输内容，我们在智利、马来西亚和日本等国家的合作伙伴获得了最大的收益 —— 他们不仅享受到更好的网站性能，还能更好地防范网络安全攻击。”

Zangl 说：“Cloudflare 将我们网页的加载时间缩短了 40%。拥有全球分布式资产缓存，使用 Workers 来驱动我们的应用程序，并通过智能路由和负载平衡器避免瓶颈，使我们的网站更快、更可靠。”

将全球网络的带宽消耗减少 95% 并提高服务器性能

Cloudflare 的全球连通云还减少了对 Porsche Informatik 核心数据中心的负载，包括云和本地。据 Zangl 介绍，该全球网络现在处理 Porsche Informatik 95% 的公共流量。除了成本节约外，Cloudflare 还为 Porsche Informatik 的本地服务器腾出了足够的空间，以高效地实现其他业务目标。

Porsche Informatik 的系统工程师 Daniel Ivanovski 说：“通过在 Cloudflare 上缓存我们的公共访问内容，我们获得了引入新服务和容纳更大负载的能力，而无需过度配置昂贵的带宽。这提高了我们内部和后台应用程序的性能，并使我们能够更具成本效益地管理我们的云服务。”

自动化 3000 多个网站的客户域管理和迁移

由于要管理保时捷控股和大众集团的所有经销商、融资和品牌网站，Porsche Informatik 需要找到一种高效的方法来维护 DNS、管理安全证书，并将客户网站迁移上云。这是一项艰巨的任务，大多数域是由子公司独立拥有这一事实则是百上加斤。通过使用 Cloudflare 的 SSL for SaaS 和 Cloudflare API，Zangl 的团队简化了繁琐的流程。

Zangl 说：“我们实现了网站迁移和 SSL 证书维护过程的自动化 — 我很喜欢。利用 Cloudflare API 集成和一切皆代码（EaC）方法来管理基础设施，GitLab ，合并定义和委派有关迁移和配置网站的请求，我们分担了这些工作，利用组织内部面向客户的团队迁移了 3000 个网站。除了确保更改正确且有良好记录外，我的团队可以自由专注于探索其他技术。”

鉴于站点部署在云端，SSL for SaaS 自动化了证书管理生命周期，简化了站点维护和配置，确保 Web 资产组合保持安全和最新。

满足数据本地化和国际监管要求

作为一家既销售汽车又提供金融服务的汽车商业机构，萨尔茨堡保时捷控股公司运营的环境受到严格监管。因此，该公司的云迁移给 Porsche Informatik 带来了特定于《通用数据保护条例》（GDPR）和其他监管机构的挑战。

Schulmeister 解释说：“我们是一家欧洲公司，大多数客户都在欧洲，因此 GDPR 非常明确规定了我们可以存储公司和用户数据的地点和方式。Cloudflare 为其企业合作伙伴提供了促进 GDPR 合规性的适当工具集。”

通过使用 Cloudflare 数据本地化套件，Porsche Informatik 对其数据维持严格的、可审计的控制，准确地确定存储、传输和加密信息的方式和位置。Cloudflare 还赋能公司建立业务规则，用于部署地区特定的 Workers 来执行无服务器应用程序，并指定授权检查数据中威胁或异常的数据中心位置。

Cloudflare 体验

通过在整个转型过程中与 Cloudflare 的密切合作，Schulmeister 对 Cloudflare 和 Porsche Informatik 团队之间的合作伙伴关系充满信心。

“这就像获得一流、专业的服务。通过与 Cloudflare 的企业合作伙伴关系，我们获得本地化功能和服务，专属账户和支持团队，以及 Cloudflare 出色的解决方案架构师。从一开始，Cloudflare 就明白，云转型不仅仅是部署云服务，还涉及适应新挑战。”

展望未来

Porsche Informatik 计划继续推动创新，实现全面的在线购买和汽车拥有体验。在推动汽车商业领域实现愿景的过程中，该公司将 Cloudflare 视为其路线图的关键组成部分。

Zangl 说：“未来的汽车经销商将是完全数字化的。很快，网站或在线应用程序将支持我们行业中的大部分、甚至全部流程。随着这些应用程序成为业务的核心，客户信任和我们的成功取决于创新、安全性、可用性、可扩展性和性能。作为我们的合作伙伴，Cloudflare 让我们能够专注于开发这些应用程序，无需担心外部影响。” 随着 Porsche Informatik 及其客户继续探索利用新兴技术（如人工智能）来增强其产品和服务的用例，该公司认为 Cloudflare 扮演着关键的角色，在网络安全和人工智能交汇的领域提供解决方案。

Schulmeister 说：“Cloudflare 是网络连接领域的领导者—— 它已经监控和保护着全球互联网流量的很大一部分，少有其他平台能够理解在如此大规模的在线活动。随着我们继续创新，Cloudflare 具备独特的优势，能够以安全、可扩展且易于从单一访问点管理的方式应对人工智能带来的挑战。”