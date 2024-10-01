Cloudflare Workers

以卓越的性能、可靠性和可扩展性运行无服务器代码。
Build Powerful Applications

在 Cloudflare 的全球网络上构建无服务器函数和应用，无需配置或维护基础设施，通过世界各地超过 330 个数据中心部署到全球。

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Build Powerful Applications
Workers 的优势
提升开发人员生产力

启动应用仅需数小时而非数天，无需调优。代码会自动优化以实现最佳性能。

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自动扩展

开发人员无需采取任何行动来增加计算能力，也不必担心应用接收的流量达到限制。

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更高可靠性

逐步部署代码更改，以提高可靠性并在影响最终用户之前捕捉错误。

工作方式

在全球范围内运行无服务器代码

Workers - How it works - image

为了自动实现行业领先的性能，Cloudflare Workers 运行于 V8 隔离环境而非容器中。我们的 V8 隔离架构实现瞬时启动，没有额外成本，启动时无需等待运行时加载到实例中。隔离环境已经拥有运行时，只需在调用时加载代码，几乎完全消除了针对请求的冷启动。

Workers - How it works - image

学习如何使用 Workers 构建全球 API 网关。

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荣誉

客户感言

我们需要为上传私有应用代码到 Docker Hub 的客户提供异常强大的安全性。Cloudflare Workers 提供了一个身份认证层，确保任何试图访问用户数据的人均经过适当授权。


- Docker

Workers 主要用例

专注于您的代码并更快创新。

Cloudflare Workers icon
运行无服务器函数

全球部署和执行代码，包括快速、轻量到长时间运行和消耗更多 CPU 的工作负载。

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构建前端应用

上传并提供 HTML、CSS 和客户端 JS，原生支持静态文件。

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可观察性和故障排除

收集、过滤和查询 Workers 日志，更快排查和解决问题。

帮助全球组织现代化应用

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Cloudflare Workers
将无服务器代码即时部署到全球各地
Workers KV
访问位于我们所有数据中心的安全低延迟键值存储
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供前端开发人员协作和部署网站的 JAMstack 平台
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