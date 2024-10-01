在 Cloudflare 的全球網路上構建無伺服器函數和應用程式，無需設定或維護基礎架構，即可透過世界各地超過 330 個資料中心部署到全球。
只需數小時（而非數日）即可啟動應用程式，且無需調整。程式碼會自動最佳化以實現最佳效能。
無論應用程式接收多少流量，開發人員都無需採取任何動作來增加運算能力，也不必擔心達到上限。
逐步部署程式碼變更以提高可靠性，並攔截錯誤以免其影響終端使用者。
為了自動實現領先業界的效能，Cloudflare Workers 會在 V8 隔離環境而非容器上執行。我們的 V8 隔離架構可實現瞬時啟動，沒有額外成本，這是因為在驅動時無需等待執行階段載入到執行個體中。隔離環境已經擁有執行階段，只需在叫用後等待程式碼載入即可，這樣在發出要求後便無需再進行冷啟動。
對於那些將私人應用程式程式碼上傳至 Docker Hub 的客戶，我們需要提供超強的安全性。Cloudflare Workers 提供了一個驗證層，可確保任何嘗試存取使用者資料的人員均已獲得適當的授權。
- Docker
無論是既快速又輕便的工作負載，還是執行時間更長且佔用更多 CPU 資源的工作負載，均可在全球範圍內部署和執行程式碼。
上傳和提供 HTML、CSS 及用戶端 JS，並原生支援靜態檔案。
收集、篩選和查詢 Workers 記錄，以更快地排除和解決問題。