本地化常常迫使企业将其应用程序限制在一个数据中心或一个云提供商的区域内。因而要在合规性和快速、安全的最终用户体验进行权衡。

Cloudflare 数据本地化套件采用了一种严格且精细化的数据本地化方法，使企业可以更容易地在互联网边缘设置规则和控制，遵守法规，并在本地存储和保护数据。

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