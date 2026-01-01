ローカライズをするために、ほとんどの企業はアプリケーションを1つのデータセンターまたは1つのクラウドプロバイダーの地域に制限する必要があります。これにより、エンドユーザーのコンプライアンスと、高速で安全なエクスペリエンスの間のトレードオフが生まれます。

Cloudflare Data Localization Suite は、データのローカリゼーションに厳密かつきめ細かいアプローチを採用しているため、企業はインターネットエッジでのルールや制御の設定、コンプライアンス規制への準拠、データのローカル保存と保護を容易に行うことができます。

サポート対象ロケーションの詳細については Trust Hub 、もしくはサポート対象製品一覧をご確認ください。