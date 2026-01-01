Rastrea y personaliza la localización de datos
La localización a menudo obliga a las empresas a restringir sus aplicaciones a un centro de datos o a una región de un proveedor de servicios en la nube. Esta limitación compromete el equilibrio entre la conformidad de los requisitos y la capacidad de ofrecer experiencias rápidas y seguras a los usuarios finales.
La solución Data Localization Suite de Cloudflare utiliza un enfoque riguroso y granular de la localización de datos, facilitando a las empresas la creación de reglas y controles en el perímetro de la red, la adhesión a las normas de cumplimiento y el mantenimiento de los datos almacenados y protegidos a nivel local.
Visita el Trust Hub para obtener más información sobre las configuraciones regionales compatibles, o consulta una lista de productos compatibles.
Decide dónde se inspeccionan tus datos
Elige la ubicación de los centros de datos donde se inspecciona tu tráfico. A medida que cambian las normas locales en materia de privacidad y recopilación de datos, puedes ajustar los controles locales para seguir cumpliendo los requisitos.
Implementa código sin servidor con control regional
Desarrolla aplicaciones que permitan a tus desarrolladores combinar el rendimiento global con las normativas de cumplimiento locales. Tu decides dónde se almacenan tus datos, sin afectar al rendimiento.
Cómo funciona la solución Data Localization Suite de Cloudflare
Preservar la privacidad del usuario final es esencial para lograr nuestra misión de ayudar a mejorar Internet. Te ofrecemos distintas formas de garantizar la privacidad de tus datos y que solo vayan donde tú elijas:
- Los ataques DDoS se detectan y mitigan en el centro de datos más cercano al usuario final.
- Los centros de datos dentro de la región preferida descifran el protocolo TLS y aplican los servicios HTTP como WAF, CDN y Cloudflare Workers.
- SSL sin clave y Geo Key Manager almacenan claves privadas SSL en una región especificada por el usuario.
- El límite de metadatos del cliente garantiza que los registros no salen de la región especificada.
Encripta tus datos sin esfuerzo
La privacidad de los datos requiere una encriptación hermética. Cloudflare utiliza el nivel más alto de encriptación posible para los datos en tránsito y en reposo, lo que garantiza la protección de toda la comunicación entre nuestros centros de datos perimetrales y centrales.
Controla el acceso a las claves privadas SSL
Las regulaciones en materia de seguridad pueden hacer que sea imposible compartir claves privadas con proveedores externos. Geo Key Manager y Keyless SSL te permiten almacenar y administrar tus propias claves privadas SSL, mientras el tráfico cifrado se sigue enrutando a través de la red global de Cloudflare.
Elige dónde se administra tu tráfico
Para cumplir con tus obligaciones de conformidad, es posible que necesites controlar dónde se inspeccionan tus datos. La función Regional Services de Cloudflare te ayuda a decidir dónde deben administrarse tus datos, sin perder los beneficios de seguridad y rendimiento que ofrece nuestra red.
Decide dónde se envían los datos.
El límite de metadatos del cliente te permite cumplir con la legislación local al garantizar que los datos que contienen información confidencial no salen de tu región especificada.
Desarrolla aplicaciones sensibles a la localización
Los sistemas convencionales en la nube no siempre están preparados para cumplir con las reglas de cumplimiento normativo de datos. La solución Jurisdiction Restrictions para Workers Durable Objects facilita el desarrollo de aplicaciones sin servidor que se limitan a una región específica para que puedas controlar dónde almacenan y ejecutan los datos tus aplicaciones.
Recursos
BLOG
Presentación de Cloudflare Data Localization Suite
Descubre cómo nuestra solución Data Localization permite a las empresas de todo el mundo cumplir con las normativas de conformidad de datos sin comprometer su eficiencia.
Documento técnico
Cómo Cloudflare ayuda a satisfacer los requisitos relacionados con la protección y la localización de datos en Europa
Este informe trata las certificaciones de seguridad a nivel europeo y global de Cloudflare, los mecanismos de transferencia de datos conformes con el RGPD y las funciones de los productos que facilitan la localización de los datos.
Blog
Cómo funciona Geo Key Manager
Con Geo Key Manager, Cloudflare aloja servidores de claves en las ubicaciones que elijas, sin tener que ejecutarlos dentro de tu infraestructura.
¿Qué servicios de Cloudflare incluyen la localización de datos?
Rendimiento de aplicaciones
- Almacenamiento en caché/CDN
- Cache Reserve
- Resolución de
- Redimensionamiento de imágenes
- Equilibrio de carga
- Stream Delivery
- Tiered Caching
- WAF/Firewall L7
- Sala de espera
- Zaraz
Seguridad de la aplicación
- Administrador de certificados | Advanced Certificate
- Protección DDoS avanzada
- API Shield
- Gestión de bots
- DMARC Management
- Firewall DNS
- Page Shield®
- Rate Limiting
- SSL
- Cloudflare para SaaS
- WAF/Firewall L7
Plataforma de desarrollador
- Cloudflare Images
- Cloudflare Pages
- Cloudflare D1
- Objetos duraderos
- Email Routing
- R2
- Workers (implementados en una Zona)
- Workers Analytics Engine (WAE)
Servicios de red
- Cloudflare Network Firewall
- Magic Network Monitoring
- Magic Transit
- Magic WAN
- Spectrum
- IP estática/BYOIP
Plataforma
- Logpull
- Logpush
Zero Trust
- Access
- Browser Isolation
- Tunnel de Cloudflare
- DLP
- Puerta de enlace
- WARP