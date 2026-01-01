擁有數據當地化套件，加密流量才安心

決定您的資料在何處受檢查
選擇您的流量受檢查的資料中心位置。選擇您的流量受檢查的資料中心位置
部署具有地區控制的無服務器代碼
構建允許開發人員將全球性能與本地合規性法規相結合的應用程式。您決定資料存儲在何處——性能絲毫無損。
Cloudflare 資料當地化套件如何工作
維護終端使用者隱私是 Cloudflare 協助打造更美好網際網路這一使命的核心所在。Cloudflare 透過多種方式確保您的資料能按照您所希望的隱私程度受到保護，並且只會傳送到您指定的位置：
- 在最接近終端使用者的資料中心偵測和緩解 DDoS 攻擊。
- 在首選地區內的資料中心解密 TLS 並套用 HTTP 服務，如 WAF、CDN，和 Cloudflare Workers。
- 無金鑰 SSL 和地理金鑰管理員在使用者指定的地區儲存 SSL 金鑰。
- Customer Metadata Boundary 確保記錄不會離開指定的地區。
輕鬆加密資料。
資料隱私需要無懈可擊的加密。Cloudflare 對傳輸中資料和靜止資料使用最高級別的加密，確保邊緣資料中心和核心資料中心之間的所有通信始終受到保護。
控制對 SSL 私密金鑰的訪問。
安全法規可能會導致無法與第三方提供商共用私密金鑰。Geo Key Manager 和 Keyless SSL 允許使用者存儲和管理自己的 SSL 私密金鑰，同時仍能通過 Cloudflare 的全球網路來路由加密流量。
選擇流量的處理地點。
為履行合規義務，您可能需要控制資料接受檢查的地點。Cloudflare 區域服務（Regional Services）帮助您決定資料應該在何處進行處理，同時不會失去 Cloudflare 網路提供的安全性和效能。
決定資料傳送到何處。
Customer Metadata Boundary 確保包含敏感性資訊的資料不會離開指定的區域，讓您得以遵守當地法律。
構建能感知地理位置的應用程式。
傳統雲端系統並非總能滿足資料合規性標準。針對 Workers Durable Objects 的司法管轄區限制使您能夠輕鬆構建局限於特定區域的無伺服器應用程式——以便您能控制應用程式存儲和處理資料的地點。
資料當地化涵蓋哪些 Cloudflare 服務？
應用程式效能
- 快取 / CDN
- Cache Reserve
- DNS
- Image Resizing
- 負載平衡
- Stream Delivery
- 分層快取
- WAF/L7 防火牆
- Waiting Room
- Zaraz
應用程式安全性
- Advanced Certificate Manager
- 進階 DDoS 防護
- API Shield
- 機器人管理
- DMARC 管理
- DNS 防火牆
- Page Shield
- Rate Limiting
- SSL
- Cloudflare for SaaS
- WAF/L7 防火牆
開發人員平台
- Cloudflare Images
- Cloudflare Pages
- Cloudflare D1
- Durable Objects
- Email Routing
- R2
- Workers（部署於區域上）
- Workers Analytics Engine (WAE)
網路服務
- Magic Firewall
- Magic Network Monitoring
- Magic Transit
- Magic WAN
- Spectrum
- 靜態 IP/BYOIP
平台
- Logpull
- Logpush
Zero Trust
- Access
- 瀏覽器隔離
- Cloudflare Tunnel
- DLP
- 閘道
- WARP