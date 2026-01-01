擁有數據當地化套件，加密流量才安心

當地語系化常常迫使企業將其應用程式限制在一個資料中心或一個雲提供商的區域內。因而要在合規性和快速、安全的最終用戶體驗進行權衡。

Cloudflare 資料當地語系化套件採用了一種嚴格且精細化的資料當地語系化方法，使企業可以更容易地在互聯網邊緣設置規則和控制，遵守法規，並在本地存放和保護資料。

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