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什麼是資料合規性？

資料合規性是指在儲存、處理個人資訊或敏感性資料方面遵守法律和產業標準的行為。為了保護隱私，目前有許多不同類型的法規涉及個人和敏感性資料。不遵守這些法規的組織可能會侵犯個人隱私，並因此可能受到相關管理機構的罰款或其他處罰。

在這些監管框架下，個人對其個人資料擁有各種權利。這些權利以及描述這些權利的方式在不同的司法管轄區可能有所不同，並沒有一套放之四海而皆準的標準。然而，遵循處理個人資訊的通用最佳做法（例如，公平資訊慣例）可以讓組織朝著正確的合規方向邁進。

為什麼資料合規性很重要？

保護個人隱私：

可以推斷，遵守資料隱私法規有助於保護個人資料的私密性。許多隱私法允許消費者控制他們的資料，允許他們編輯或在某些情況下刪除資料，並要求收集資料的組織讓消費者知道誰可以看到他們的資料以及他們的資料被如何使用。

許多人（包括 Cloudflare）認為隱私本身就是一個值得追尋的目標。但無論一個人對隱私的看法如何，尊重消費者隱私的組織都更有可能受到使用者和客戶的信任。

避免罰款和其他懲罰：

希望繼續在各個地區開展業務並避免罰款等負面業務結果的組織應高度重視資料合規性。許多監管框架賦予地方法院很大的權力，可對違規行為處以罰款、制裁和其他處罰。

例如，《一般資料保護規定》(GDPR) 的罰款規定為：

第一級違規行為將被處以最高 1000 萬歐元或企業全球年收入 2% 的罰款，以較高者為準

第二級違規行為將被處以最高 2000 萬歐元或企業全球年收入 4% 的罰款，以較高者為準

除罰款外，當企業侵犯個人的 GDPR 權利時，個人還可要求損害賠償

避免資料外洩：

雖然資料合規性本身並不等同於保護資料，但大多數資料隱私框架要求的控制通常會使資料更加安全。這減少了資料外洩的可能性。

資料合規性與資料安全性是一回事嗎？

不完全是。合規性和安全性在某些方面相互作用，例如，資料合規性的一部分是採取控制措施，以確保未經授權的人員無法檢視資料，這也增強了安全性。

但合規性和安全性是兩種不同的工作，實際上，它們有時會發生衝突。例如，如果第三方反惡意程式碼工具掃描所有人事檔案，這可能會提高安全性。但是，如果第三方工具不符合適用的監管標準，也可能使組織不合規。

組織的安全性和隱私團隊必須密切合作，以確保合規性和安全性這兩項工作不會發生衝突。

需要遵循哪些主要的資料合規性標準？

每個地區通常都有自己的資料法規，立法機構也一直在通過更多法規。一些可能適用於全球營運企業的主要法規包括：

其他需要瞭解的法案包括《加州消費者隱私法案》(CCPA)、《電子隱私指令》、《控制非自願色情和推銷侵擾法》(CAN-SPAM) 以及《薩班斯·奧克斯利法案》(SOX)。

如何採取措施實現資料合規性

資料合規性是一項持續的工作，並且永遠無法保證組織完全合規。但有些做法可以增強資料合規性。

Cloudflare 專為合規性而構建，旨在為組織提供保持合規性所需的功能和解決方案。Cloudflare 全球連通雲透過在單一平台上提供可組合的控制項來簡化合規性。探索 Cloudflare 如何簡化資料合規性。