Rastrea y personaliza la localización de datos

La localización a menudo obliga a las empresas a restringir sus aplicaciones a un centro de datos o a una región de un proveedor de servicios en la nube. Esta limitación compromete el equilibrio entre la conformidad de los requisitos y la capacidad de ofrecer experiencias rápidas y seguras a los usuarios finales.

La solución Data Localization Suite de Cloudflare utiliza un enfoque riguroso y granular de la localización de datos, facilitando a las empresas la creación de reglas y controles en el perímetro de la red, la adhesión a las normas de cumplimiento y el mantenimiento de los datos almacenados y protegidos a nivel local.

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