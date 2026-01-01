Rastrea y personaliza la localización de datos
La localización a menudo obliga a las empresas a restringir sus aplicaciones a un centro de datos o a una región de un proveedor de servicios en la nube. Esta limitación compromete el equilibrio entre la conformidad de los requisitos y la capacidad de ofrecer experiencias rápidas y seguras a los usuarios finales.
La solución Data Localization Suite de Cloudflare utiliza un enfoque riguroso y granular de la localización de datos, facilitando a las empresas la creación de reglas y controles en el perímetro de la red, la adhesión a las normas de cumplimiento y el mantenimiento de los datos almacenados y protegidos a nivel local.
Visita el Centro de confianza para obtener más información sobre las configuraciones regionales compatibles o consulta una lista de productos compatibles.
Decide dónde se inspeccionan tus datos
Elige la ubicación de los centros de datos donde se inspecciona tu tráfico. A medida que cambien las normas locales relativas a la privacidad y la recopilación de datos, puedes ajustar los controles locales para seguir cumpliendo los requisitos normativos.
Implementa código sin servidor con control regional
Diseña aplicaciones que permitan a tus desarrolladores combinar el rendimiento global con las normas de cumplimiento locales. Tú decides dónde se almacenan sus datos sin que el rendimiento se vea afectado.
Cómo funciona la solución Data Localization Suite de Cloudflare
Preservar la privacidad del usuario final es esencial para lograr nuestra misión de ayudar a mejorar Internet. Te ofrecemos distintas formas de personalizar la seguridad de tus datos para que solo vayan donde tú elijas:
- Los ataques DDoS se detectan y mitigan en el centro de datos más cercano al usuario final.
- Los centros de datos dentro de la región preferida descifran el protocolo TLS y aplican los servicios HTTP como WAF, CDN y Cloudflare Workers.
- SSL sin clave y Geo Key Manager almacenan claves privadas SSL en una región especificada por el usuario.
- El límite de metadatos del cliente garantiza que los registros no salen de la región especificada.
Encripta tus datos sin esfuerzo
La privacidad de los datos requiere una encriptación hermética. Cloudflare utiliza el más alto nivel de encriptación posible para los datos en tránsito y en reposo, asegurando que toda la comunicación entre nuestros centros de datos perimetrales y principales esté siempre protegida.
Controla el acceso a las claves privadas SSL
Las normas de seguridad pueden impedir compartir claves privadas con proveedores externos. Geo Key Manager y Keyless SSL te permiten almacenar y gestionar sus propias claves privadas SSL sin dejar de enrutar el tráfico cifrado a través de la red global de Cloudflare.
Elige dónde se administra tu tráfico
Para cumplir con tus obligaciones de conformidad, es posible que necesites controlar dónde se inspeccionan tus datos. Nuestra solución Regional Services te ayuda a decidir dónde deben administrarse tus datos, sin perder las ventajas de seguridad y rendimiento que ofrece nuestra red.
Decide dónde se envían los datos.
El límite de metadatos del cliente te permite cumplir con la legislación local al garantizar que los datos que contienen información confidencial no salen de tu región especificada.
Desarrolla aplicaciones de localización
Los sistemas convencionales en la nube no siempre están preparados para cumplir con las normas de conformidad de datos. Jurisdiction Restrictions para Workers Durable Objects facilita el desarrollo de aplicaciones sin servidor que se limitan a una región específica, de modo que puedas controlar dónde almacenan y ejecutan los datos tus aplicaciones.
Recursos
BLOG
Presentación de la solución Data Localization Suite de Cloudflare
Descubre cómo la solución Data Localization de Cloudflare permite a las empresas de todo el mundo cumplir con las normas de conformidad de datos sin dejar de ser eficaces.
Documento técnico
Cómo ayuda Cloudflare a abordar las obligaciones de localización y la protección de datos en Europa
Este informe trata las certificaciones de seguridad a nivel europeo y global de Cloudflare, los mecanismos de transferencia de datos conformes con el RGPD y las funciones de los productos que facilitan la localización de los datos.
Blog
Cómo funciona Geo Key Manager
Con Geo Key Manager, Cloudflare aloja servidores clave en las ubicaciones que elijas, sin tener que ejecutar un servidor clave dentro de tu infraestructura.
¿Qué servicios de Cloudflare incluyen la localización de datos?
Rendimiento de las aplicaciones
- Caché/CDN
- Cache Reserve
- DNS
- Redimensionamiento de imágenes
- Load Balancing
- Stream Delivery
- Alojamiento en caché por niveles
- WAF/firewall de capa 7
- Waiting Room
- Zaraz
Seguridad de aplicaciones
- Administrador de certificados | Advanced Certificate
- Protección avanzada frente a DDoS
- API Shield
- Gestión de bots
- Gestión de DMARC
- Firewall DNS
- Page Shield
- Limitación de velocidad
- SSL
- Cloudflare for SaaS
- WAF/firewall de capa 7
Plataforma para desarrolladores
- Cloudflare Images
- Cloudflare Pages
- Cloudflare D1
- Durable Objects
- Email Routing
- R2
- Workers (implementado en una zona)
- Workers Analytics Engine (WAE)
Servicios de red
- Magic Firewall
- Magic Network Monitoring
- Magic Transit
- Magic WAN
- Spectrum
- BYOIP/IP estática
Plataforma
- Logpull
- Logpush
Zero Trust
- Access
- Aislamiento de navegador
- Cloudflare Tunnel
- DLP
- Gateway
- WARP